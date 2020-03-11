Азербайджан рассматривает возобновляемые источник энергии

Ветряные турбины в Иордании, построенные саудовской компанией ACWA, которая также занимается строительством ветряной электростанции на берегу Каспия в Азербайджане. (Фото: ACWA)

Когда заходит разговор о возобновляемой энергии, Азербайджан первым на ум не приходит.

Будучи одним из 25 ведущих производителей нефти и газа в мире, Азербайджан больше известен своими обширными запасами углеводородов на Каспии и амбициозными трубопроводными проектами, доставляющими нефть и газ в Россию, Турцию и Европу.

Но амбиции Баку теперь распространяются и на энергию ветра и солнца: с начала года было подписано два крупных контракта на осуществление масштабных проектов общей стоимостью 400 млн долларов.

Одна из сделок была заключена с саудовской компанией ACWA на строительство ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт на берегу Каспийского моря на территории Хызинского и Апшеронского районов – самых ветреных в стране. Второй контракт подписали с расположенной в Абу-Даби компанией Masdar на строительство солнечной электростанции на 200 мегаватт неподалеку от поселка Алят.

Подобные проекты известны как «grid scale», т.е. крупные национальные и региональные энергосистемы. В соседней Турции, обладающей развитым сектором выработки ветряной электроэнергии с 275 ветряными электростанциями, всего одна из этих станций достигает мощности в 240 мегаватт. Азербайджанская солнечная электростанция станет четвертой самой крупной в странах Европы и бывшего СССР. В целом, как ожидается, эти два проекта будут генерировать до 1,4 тераватт-часов, что эквивалентно примерно 5% энергетических нужд Азербайджана на сегодняшний день.

Долгосрочные планы еще более амбициозны: к 2030 году добиться того, чтобы возобновляемые источники покрывали 30% энергетических нужд страны. При содействии Европейского банка реконструкции и развития Азербайджан планирует «аукционы возобновляемой энергии» с целью стимулирования частных инвестиций в новые проекты по использованию возобновляемых источников энергии.

Сейчас Азербайджан обладает мощностями, способными генерировать 6650 мегаватт, причем около 92% производства энергии в 2019 году приходилось на сжигание природного газа.

Но потенциал страны в сфере возобновляемых источников гораздо масштабнее, заявил высокопоставленный чиновник Министерства энергетики Заур Мамедов на конференции по возобновляемым источникам в Стамбуле, организованной в феврале американским аналитическим центром Atlantic Council. Страна потенциально может получать 23 тыс. мегаватт за счет энергии солнца, 3 тыс. мегаватт – ветра, и 700 – геотермальной энергии, в дополнение к 3 тыс. путем сжигания биомассы.

Столь оптимистичные оценки относительно ветряного и солнечного потенциала подтверждаются ноябрьским докладом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). «Несмотря на то, что сейчас страна опирается на нефть и газ, она обладает великолепными ветряными и солнечными ресурсами, наряду со значительным потенциалом по осуществлению биомассовых, геотермальных и гидроэнергетических проектов», – говорится в документе.

Сокращение потребления газа

Развитие сектора возобновляемой энергии поможет Азербайджану выполнить свои обязательства по сокращению парниковых газов, взятые на себя по Парижскому соглашению по климату, которое страна подписала и ратифицировала.

Но не думайте, что повышенное внимание к возобновляемым источникам мотивировано соображениями защиты окружающей среды.

В последние годы, на фоне роста внутреннего потребления, Азербайджану трудно стало выполнять свои обязательства по различным контрактам на экспорт газа в западном направлении. Чтобы покрыть дефицит, даже пришлось закупать газ в России. Возобновляемые источники могут позволить избежать подобного в будущем.

По словам Мамедова, новые ветряная и солнечная электростанции будут высвобождать около 300 млн кубометров газа в год, которые теперь можно будет экспортировать вместо того, чтобы сжигать для покрытия внутренних нужд.

«Власти Азербайджана обеспокоены изменением климата, и развитие сектора возобновляемых источников энергии поможет сократить выбросы углекислого газа, но их основной стимул для развития ветряной и солнечной энергетики заключается в том, чтобы покрыть внутренние нужны в электричестве, поддерживая при этом уровень экспорта газа», – сказал Eurasianet Джон Робертс, аналитик, специализирующийся на вопросах энергетики в регионе.

«Внутри страны постоянно ощущается дефицит газа, и поскольку этот газ субсидируется, – власти Азербайджана обеспокоены социальными и политическими последствиями, если они слишком быстро сократят субсидии, – то значит им придется либо импортировать газ, либо заменить газ на внутреннем рынке возобновляемыми источниками», – добавил Робертс.

Подобной стратегии придерживается не только Азербайджан. Казахстан и Узбекистан также стремятся развивать сектор возобновляемых источников энергии с целью наращивания экспорта газа.

Между тем Грузия старается расширять использование возобновляемых источников, чтобы снизить зависимость от импорта газа из Азербайджана (и России). Джордж Чиковани, глава Грузинского фонда развития энергетики, утверждает, что к 2030 году Грузия будет способна генерировать 1,2 тыс. мегаватт за счет энергии ветра, и 6 тыс. мегаватт – за счет солнечной энергии. В этом году в стране планируется запуск первой солнечной электростанции мощностью 25 мегаватт.

Странные партнеры

У планов Азербайджана по расширению использования возобновляемых источников нашелся странный сторонник в Великобритании.

Фонд политики в отношении глобального потепления (GWPF) является организацией, основанной лордом Найджелом Лоусоном, экс-канцлером британского казначейства, известным своими взглядами о том, что изменение климата является фикцией. Организация занимается противодействием общепринятой позиции об антропогенной природе изменения климата и усилиям властей по борьбе с климатическими изменениями. Баронесса Эмма Николсон, давний член совета директоров фонда, является торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане, где британская компания BP является крупнейшим иностранным инвестором и крупнейшим производителем газа.

Но в интервью азербайджанскому новостному агентству Report.az в феврале 2020 года баронесса заявила о готовности Лондона «помочь Азербайджану максимизировать производство [электричества] за счет энергии солнца, ветра и воды», добавив, что это будет возможностью «для обеих наших стран принять необходимые меры по борьбе с изменением климата».