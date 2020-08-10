Азербайджан: рок-песня с цитатами из Корана вызвала дискуссии о светскости

Джамал Али, живущий в Берлине азербайджанский инди-рокер, придерживающийся оппозиционных политических взглядов, привык к нападкам со стороны властей. Однако теперь он вызвал гнев набожных мусульман, что в свою очередь вызвало обеспокоенность среди многих светских азербайджанцев по поводу растущего влияния ислама в стране.

26 июня Али выпустил песню «Бисмиллях», слова которой были взяты из Корана. В течение нескольких часов под видео в YouTube появились тысячи гневных комментариев, включая угрозы смерти, опубликованных азербайджанскими мусульманами, которые решили, что он проявляет неуважение к их вере или высмеивает ее. «Оставайся в Берлине или где-нибудь еще, потому что ты оскорбил ислам и слово Божье, и твоя нечистая кровь должна быть пролита», – говорится в одном типичном комментарии.

YouTube и Instagram оперативно удалили видео. По словам Али, Instagram написал, что оно «нарушило принципы сообщества», а YouTube не уточнил причину.

«Братья-мусульмане пожаловались на мою страницу, посижу 24 часа без Инсты, но скоро вернусь», – написал Али в прошлом месяце на своей странице в Soundcloud, где песня все еще доступна. (Но его оценка оказалась очень оптимистичной: его аккаунт в Instagram оставался заблокированным почти месяц.)

Хотя Али не религиозен, он посещал элитный турецкий лицей в Баку, где брал уроки арабского языка, истории религии и чтения Корана. Песня «Бисмиллях» является кавер-версией композиции бакинской группы «Тенгри», которая была записана еще в 2009 году и не вызвала никаких возражений.

«Мне сразу очень понравилась песня “Бисмиллях”, еще в 2012 году, когда я некоторое время играл с “Тенгри” в Баку. У меня было ощущение, что эти ребята наткнулись на что-то удивительное, но не совсем полное», – сказал Али Eurasianet.org. Затем для текста песни он попытался поэкспериментировать с разными сурами из Корана, «и все получилось очень естественно», добавил он.

Он и его музыка подвергались нападкам и в прошлом, но обычно за критику правительства Азербайджана.

В преддверии прошедшего в Баку в 2012 году конкурса песни «Евровидение» Али выпустил песню, в клип на которую были включены кадры его ареста и избиения полицией за исполнение появившейся ранее песни с критикой президента Ильхама Алиева. Вскоре после этого он бежал в Германию, где и живет по сей день. В 2014 году он написал песню, посвященную арестованным молодежным активистам, а в 2016 году еще одну – о двух левых активистах, раскрасивших из баллончика памятник отцу и предшественнику Алиева Гейдару, за что они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. После появления этой песни оставшиеся в Азербайджане члены семьи Али были допрошены полицией.

Хотя правительство пока не высказало своего отношения к песне «Бисмиллях», несколько проправительственных СМИ недавно заявили, что Али сотрудничал с армянами из диаспоры во время столкновений между двумя общинами после возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

«Мне не впервой получать угрозы в свой адрес, – сказал он Eurasianet.org. – Я стараюсь не принимать их слишком близко к сердцу. Обычно люди злятся, затем успокаиваются, идут домой и усаживаются смотреть телевизор».

Однако угрозы из-за песни «Бисмиллях» возобновили дискуссию о роли ислама и секуляризма в Азербайджане.

Песня и ее удаление с YouTube и Instagram активно обсуждались в социальных сетях и soz6, дискуссионном форуме, популярном среди молодых образованных азербайджанцев, где светские азербайджанцы обсуждали то, что они считали угрозой со стороны нетерпимых верующих. Угрозы в адрес Али «показали, насколько люди по-прежнему привязаны к своим духовным убеждениям», написал пользователь soz6 под ником qirmizi_baron. «Есть люди, которые при случае отрубят головы тем, кто им не нравится. Они не видят, какой вред сами наносят религии», – добавил он.

«Бисмиллях» и споры вокруг этой песни «позволили нам понять, где мы находимся как общество, оценить уровень толерантности в обществе», сказал Eurasianet.org историк Турал Хамид.

«Подавляющее большинство населения чувствительно к религиозным вопросам», и даже многие люди, которые сами не являются религиозными, «не приемлют критики в адрес религии, – сказал Хамид. – Основная причина в том, что все неазербайджанцы [в первую очередь немусульмане, такие как русские, армяне и евреи] уехали после 1990-х годов, а с ухудшением экономической ситуации общество стало более консервативным и более религиозным».

В Азербайджане регулярно разгораются общественные дискуссии по поводу угроз секуляризму. Например, в 2017 году разразился скандал после того, как были опубликованы новые школьные учебники, в которых происхождение Вселенной объяснялось со ссылкой на Коран. (В результате наиболее спорные места были удалены.)

Некоторым ситуация с Али напоминает случай Рафика Таги, который в 2006 году написал очерк с критикой ислама и Мухаммеда. Более 100 человек в консервативном шиитском городе Нардаран провели демонстрацию, требуя его смерти, а также убить его призвал один иранский священнослужитель. В 2011 году Таги пырнули ножом на стоянке возле его дома в Баку. Он умер в больнице через четыре дня. Никто так и не был привлечен к ответственности за его убийство.

Но влияние ислама на политику остается незначительным. Информацию о том, какая доля азербайджанцев поддерживает политический ислам, найти сложно, а власти препятствуют созданию исламских политических партий. Значительная часть политических заключенных в Азербайджане являются религиозными активистами, включая главу Исламской партии Азербайджана Мовсума Самедова, который находится в тюрьме с 2011 года, а также Тале Багирзаде, основателя и главу Движения мусульманского единства, шиитской группы, призывающей к демократическим реформам и обеспечению религиозных свобод.

«В Азербайджане преобладают сторонники светской политической системы, в том числе среди верующих, – сказал Eurasianet.org аналитик по религиозным вопросам Канан Ровшаноглу. – Все опросы показывают очень небольшое количество сторонников шариата; даже религиозные активисты, занимающиеся политическими и социальными вопросами, не поддерживают шариат».

Али говорит, что его критики неправильно его поняли.

«Люди знают меня по моим провокационным действиям и песням, поэтому они подумали: “Боже мой, на этот раз он хочет разрушить свою религию”, – сказал он. – Я не думаю, что одна песня может положить конец религии, особенно такой, как ислам, но было интересно посмотреть, где мы сейчас находимся. И нашим людям всегда полезно немного поразмышлять».