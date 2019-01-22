Азербайджан-Россия: конфликт из-за запрета на въезд армян обостряется

Между Баку и Москвой ширится дипломатическое противостояние из-за действующих в Азербайджане ограничений на въезд в страну этнических армян вне зависимости от их гражданства.

Споры по поводу этого введенного довольно давно неформального запрета, в рамках которого азербайджанские пограничники разворачивают на границе любого человека с фамилией, похожей на армянскую, вспыхивали и раньше, причем часто когда Москве нужен был рычаг давления на Баку. Предыдущая значительная вспышка произошла в 2017 году из-за российского блогера, попавшего под суд в Азербайджане за поездки в Нагорный Карабах – камень преткновения между Арменией и Азербайджаном.

Нынешний конфликт возник, казалось бы, ниоткуда, т.к. произошел на фоне относительного потепления азербайджанско-российских отношений. Тем не менее, он длится уже более недели, и стороны продолжают обмениваться все более колкими заявлениями.

Судя по всему, причиной последней вспышки стала заметка, опубликованная 29 декабря в Facebook россиянкой армянского происхождения, рассказавшей о своей попытке съездить на Новый год в Азербайджан, где ее и нескольких других российских армян задержали в аэропорту на несколько часов, а затем посадили на самолет обратно в Москву.

Заметка широко разошлась в интернете, и вопрос о ней был задан официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой на состоявшемся 11 января пресс-брифинге. Захарова сказала, что «мы фиксировали [подобные инциденты] и ранее, регулярно ставили этот вопрос перед азербайджанской стороной, говорили о том, что подобные случаи, к сожалению, становятся уже нехорошей и неправильной традицией». По ее словам, «нам стало известно как минимум о 16 случаях отказа во въезде в Азербайджан российским гражданам по этническому признаку» в 2018. «МИД России неоднократно обращал внимание азербайджанской стороны на неприемлемость сложившегося положения, требовал прекратить практику задержаний и высылки, несовместимую с дружественными отношениями между двумя странами», – добавила Захарова.

В тот же день азербайджанский МИД ответил резким заявлением, перечислив многочисленные претензии Азербайджана к Армении, в основном по поводу Карабаха – территории, признанной международным сообществом частью Азербайджана, но находящейся с 1994 года под контролем армянских сил. В заявлении также отмечалось, что некоторых граждан России армянского происхождения – например, членов спортивных команд – регулярно пускают в Азербайджан. «Только лишь в 2018 году 880 тысяч российских граждан посетили нашу страну, и с их стороны не поступало жалоб по затрагиваемому вопросу», – заявили в МИДе.

Кроме того, в заявлении утверждалось, что «отдельные лица в МИД России» пытаются саботировать наблюдающееся потепление отношений между Москвой и Баку на фоне сохраняющегося недовольства Кремля новым правительством Армении.

«На фоне развития азербайджано-российских связей данное заявление и попытки раздуть какой-то частный случай, вырвав его из общего контекста, являются очередным проявлением обозначенной нами общей тенденции, – говорилось в заявлении. – По-видимому, возникновение в последнее время серьезных проблем в армяно-российских отношениях и, напротив, успешное развитие азербайджано-российских отношений (только в минувшем году Президенты двух стран встречались 6 раз) всерьез беспокоит отдельных лиц в МИД России».

Судя по всему, это был камень в огород министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отец которого был этническим армянином, в связи с чем многие в Баку считают, что он принял сторону Армении в конфликте с Азербайджаном.

Между тем перепалка между Баку и Москвой действительно разворачивается на фоне охлаждения армянско-российских отношений. Москва все чаще демонстрирует недовольство правительством премьер-министра Никола Пашиняна, и многие в Баку, считая, что Москва держит в руках много рычагов в нагорно-карабахском конфликте, надеются обернуть это охлаждение себе на пользу. Что делает воинственную реакцию Баку на критику еще менее понятной.

Хотя в своем официальном заявлении Азербайджан не признал наличия неформального запрета на въезд в страну этнических армян, по сообщениям, за кулисами Баку договорился с Москвой как-то изменить ситуацию.

Как сообщило 15 января со ссылкой на неназванный источник российское новостное агентство «РИА Новости», МИД России направил в посольство Азербайджана в Москве записку «в связи с дискриминационным отношением к российским гражданам по этническому признаку в аэропортах Азербайджана». «Азербайджанская сторона в очередной раз заверила российских коллег, что будут предприняты шаги для урегулирования проблемы», – сказал источник.

Но посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы опроверг это сообщение. Он также немного более детально упомянул о запрете, сказав в интервью азербайджанскому новостному сайту Haqqin.az, что «подобные регуляции вводятся в отношении данной категории лиц независимо от их гражданства, и связаны с продолжающейся оккупацией Арменией территорий Азербайджана и, в первую очередь, исходят из соображений обеспечения их же безопасности».

Реакция российской стороны на заявление азербайджанского МИДа последовала лишь через неделю: 18 января Россия ответила холодным сообщением, посетовав, что «тон» азербайджанского заявления выходил «за рамки дипломатических приличий». Также в сообщении подверглось критике утверждение, что Москва «раздувает» инциденты. «Среди этих, по терминологии азербайджанского МИДа, «частных случаев» есть и столь вопиющие, как отказ во въезде в мае 2018 года ветерану Великой Отечественной войны, восьмидесятиоднолетней жительнице блокадного Ленинграда или недопуск в страну в феврале 2017 года женщины, которую вместе с четырёхлетним сыном много часов продержали в спецнакопителе», – заявили в российском МИДе.

Азербайджан опять ответил в тот же день. В новом заявлении говорилось, что «тон комментария пресс-службы МИД АР по данному вопросу был абсолютно адекватен стилю сообщения пресс-службы РФ в этой связи», а российский МИД обвинялся в обращении к Азербайджану «в недопустимом ультимативном тоне». Кроме того, МИД Азербайджана сделал еще одну попытку посеять семена раздора между российскими коллегами и президентом РФ Владимиром Путиным: «Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в данном вопросе трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. В то же время, такой подход ни в коей мере не совпадает с демонстрируемой президентами Азербайджана и России волей и проделанной ими работой в развитии отношений между двумя государствами».

В завершение азербайджанская сторона заявила, что не намерена сдаваться: «Ещё раз хотели бы отметить, что азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ».