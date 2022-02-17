Азербайджан собирается усилить государственный контроль религии

Парламент Азербайджана собирается принять новые законы, которые дадут государству новые полномочия в сфере отправления исламских религиозных обрядов.

15 февраля парламент утвердил во втором чтении поправки к действующему в стране «Закону о свободе вероисповедания». По-видимому, новые правила быстро пройдут третье чтение, а затем будут отправлены на подпись президенту Ильхаму Алиеву.

Одно из главных изменений должно коснуться процедуры назначения мусульманских священнослужителей. Она будет передана в ведение Государственного комитета по работе с религиозными организациями и более не будет прерогативой Управления мусульман Кавказа. Хотя на практике последняя организация существует под жестким контролем государства, формально она считается независимой. Она была создана в 1823 году, когда Российская империя укрепляла свой контроль над новоприобретенными территориями Южного Кавказа.

Теперь Управление мусульман Кавказа сможет только утверждать назначения госкомитета. Госкомитету переходит от Управления мусульман Кавказа и право регистрации новых религиозных общин; кроме того, усиливается его контроль над правилами осуществления пожертвований религиозным организациям.

В январе эти поправки были внесены на рассмотрение парламентским Комитетом по общественным объединениям и религиозным учреждениям. В состав этого комитета входит Джаваншир Пашазаде, брат шейха Аллахшукюра Пашазаде, возглавляющего Управление мусульман Кавказа с 1980 года.

Поправки быстро прошли первое чтение и стали предметом широкого обсуждения в Азербайджане. Многие посчитали их нарушением положений конституции страны, которая провозглашает принцип отделения церкви от государства. Другие связывали их с самим Пашазаде; прошлым летом шейх подвергался критике за проиранские высказывания.

Однако глава парламентского комитета утверждает, что новые правила, как это ни парадоксально, должны обеспечить защиту шейха. Как сказал новостному агентству APA Фазаил Ибрагимли, именно потому, что управление шейха часто критиковали в связи с назначенными им священнослужителями, это средство поможет оградить его от такой критики.

«После того как их назначают, эти люди (священнослужители) приходили к шейху, притворяясь ангелами, — сказал Ибрагимли. — Откуда же шейху знать, что этот человек — хамелеон? Он может менять окраску. Его отношение к вере — это не религиозная любовь, а отношение рыбака к рыбе».

Поэтому, по словам Ибрагимли, скандалы, касающиеся священнослужителей, бросают тень на управление шейха. «Жизнь шейха спасена! Это наносило самый сильный ущерб его репутации. Эти изменения закона будут щитом для шейха», — сказал он.

Однако другой законодатель, Гудрат Гасангулиев, сказал, что поправки «противоречат конституции». Глава 18 Конституции Азербайджана гласит: «В Азербайджанской Республике религия отделена от государства».

«Внося такое изменение, явно противоречащее Конституции, мы тем самым выражаем позицию, противоречащую Конституции», — сказал Гасангулиев на обсуждении 15 февраля. Вместо этого парламентскому комитету следовало бы заняться повышением «религиозной грамотности» в стране, сказал он.

Другой член комитета, Джейхун Мамедов, обосновывает новые ограничения общей критикой духовенства страны. Имамы должны «иметь безупречную репутацию, обладать глубокими знаниями и поддерживать государство», а потому их должно выбирать правительство, сказал он телевизионной компании ARB. «Государственный контроль религиозной деятельности предотвращает злоупотребления, — сказал он. — Священнослужители должны назначаться государством. В этом нет ничего странного».

Новые правила касаются только мусульманского большинства населения страны; государственный комитет не получит права назначать христианских священников или иудаистских раввинов. По мнению некоторых такое положение непоследовательно и представляет собой еще одно нарушение конституции.

«Все религиозные верования равны перед законом, — написал в Facebook юрист Джавад Джавадов. — По этой логике, чтобы обеспечить равенство, назначения в церкви и синагоги также должны производиться госкомитетом».

Новые правила продолжают тенденцию, проявляющуюся уже много лет, сказал Eurasianet.org аналитик Канан Ровшаноглу, занимающийся вопросами религий.

«Религиозная деятельность будет прямо или косвенно организовываться государственными агентствами. Финансирование [мусульманских] религиозных общин, религиозная пропаганда — печатание книг, программы и т. п., — а также религиозное образование уже выведены из-под контроля Управления мусульман Кавказа. Таким образом, Азербайджан, по-видимому, движется к “турецкой модели” влияния государства на религию», — сказал он.