Азербайджан: с авторитарного режима слетает последний налет демократии

Президент Ильхам Алиев выступает перед правящей партией «Новый Азербайджан» в конце 2022 года по случаю 30-й годовщины ее основания. В отчете «Свобода в мире» за 2023 год Азербайджан вошел в число «худших из худших» в области политических прав и гражданских свобод. (Фото: president.az)

В настоящее время семь из 125 мест в парламенте Азербайджана пустуют, и, похоже, никому до этого нет дела. Пустующие длительное время места являются одним из признаков того, что администрация президента Ильхама Алиева больше даже и не пытается прикрывать автократичность режима налетом демократичности.

В Азербайджане в руках президента сконцентрирована значительная власть, а законодательный орган, по общему мнению, является марионеточным. Парламент заполонили пропрезидентские депутаты, большинство из которых являются членами партии Алиева «Новый Азербайджан», и лишь небольшое число – независимыми депутатами. Международная правозащитная организация «Freedom House» в своем отчете «Свобода в мире» за 2023 год назвала Азербайджан политически «несвободной» страной, добавив, что он входит в число «худших из худших» государств в области политических прав и гражданских свобод.

По данным мониторинговых групп, во время парламентских выборов в Азербайджане регулярно фиксируются нарушения. По итогам последних выборов в законодательный орган в 2020 году, как и ожидалось, подавляющее большинство мест в парламенте заняли пропрезидентские депутаты, но при этом не обошлось без сюрприза: Центральный избирательный комитет признал недействительными результаты по четырем избирательным округам, приведя в качестве причины заявления о фальсификациях. Это решение было принято после того, как Алиев публично заявил о необходимости очистить репутацию Азербайджана, который обвиняют в проведении грязных выборов. «Мы не хотим никаких нарушений, – сказал Алиев. – Те, кто совершил нарушения, должны понести наказание, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем».

Одним из способов борьбы с фальсификациями на выборах является решение не проводить голосование вообще. Именно это и произошло с четырьмя вышеупомянутыми округами, где так и не были назначены повторные выборы. За эти годы в парламенте освободились еще три места: один депутат скончался, другой был арестован и лишен депутатского мандата, а третий был назначен на должность в исполнительной власти. И опять не было предпринято никаких шагов, чтобы заполнить освободившиеся места.

Между тем азербайджанское законодательство предписывает предпринимать оперативные меры по заполнению вакантных мест. Закон «О выборах в парламент» предусматривает проведение повторных выборов в течение трех месяцев в случае аннулирования первоначальных результатов.

Еще в 2021 году глава ЦИК Мазахир Панахов сказал журналистам, что специальные выборы на вакантные места состоятся «в ближайшем будущем». Но с тех пор представители администрации ни разу об этом не заикнулись, поскольку они, по-видимому, больше сосредоточены на внешних проблемах, включая сложные отношения Азербайджана с Ираном и все еще тлеющий конфликт с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Ранее в этом году депутат парламента Захид Орудж сказал, что на данный момент не планируется проведение каких-либо специальных выборов. Следующие всеобщие выборы должны состояться не позднее 2025 года.

Политический аналитик из Баку Наджмин Камильсой считает, что отсутствие у населения интереса к избирательным процессам дает властям возможность откладывать специальные выборы. В период проведения предвыборной кампании «политическая активность возрастает», отметил он. А учитывая, что выборы зачастую подвергаются «международной критике, предметом которой являются фальсификация итогов голосования, власти не испытывают желания назначать новые или повторные выборы», продолжил Камильсой, который является соучредителем и аналитиком базирующегося в Баку аналитического коллектива «Агора». «Нет большого внутреннего спроса», – добавил он.

Единственным, кто призывает организовать внеочередные выборы, является председатель полуоппозиционной партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгар Мамедов. Он привел испытанное временем обоснование необходимости заполнения вакантных мест: налогообложение без представительства – это тирания. «Поскольку парламентаризм напрямую связан с налоговой политикой государства, граждане имеют право участвовать в процессе распределения собранных налогов Милли Меджлисом [парламентом Азербайджана] через своих представителей», – написал он в публичном заявлении в 2022 году.

Однако призыв Мамедова оказался гласом вопиющего в пустыне: идея проведения внеочередных выборов не получила широкой общественной поддержки. Даже некоторые действующие члены парламента, похоже, сомневаются в необходимости заполнения вакантных мест, признавая наличие фальсификаций на выборах и зависимость парламента от исполнительной власти.

Депутат от партии «ReAl» Эркин Гадирли, которого часто называют единственным голосом оппозиции в парламенте, в январе подвергся критике со стороны проправительственно настроенных депутатов за то, что поставил под сомнение законность всего избирательного процесса. Обвинения коллег-парламентариев последовали за интервью Гадирли блогеру Мехману Гусейнову, в котором он сказал, что не может быть уверен в легитимности даже своего мандата. «В Азербайджане нет демократических выборов», – сказал он. Другой депутат, беспартийный Вахид Ахмедов получил выговор от Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса за аналогичные высказывания относительно легитимности законодательного органа. Ахмедов также обратил внимание на неправомерность участия в предпринимательской деятельности тех депутатов, которые участвуют в создании законодательной базы, касающейся коммерции.