Азербайджан угрожает ключевой магистрали, вызывая опасения возникновения нового кризиса вокруг Нагорного Карабаха

Риторика, которая становится все жестче, и ежедневные сообщения о стычках вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вызывают опасения относительно возникновения нового конфликта из-за единственной сохранившейся дороги, соединяющей отколовшийся регион с внешним миром.

Лачинский коридор, который соединяет Карабах с Арменией посредством узкой полосы контролируемой Азербайджаном территории, находится под наблюдением российских миротворцев со времен войны 2020 года.

Сейчас Азербайджан обвиняет армян в использовании автомагистрали для транспортировки оружия и других материально-технических средств в нарушение условий соглашения о прекращении огня, которое положило конец войне 2020 года.

«Коридор используется не по назначению, и этому нужно положить конец», – заявил 25 ноября журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, у Баку есть доказательства того, что в последние месяцы из Еревана в регион были отправлены изготовленные в 2021 году мины.

Армения отвергает обвинения; по мнению посла по особым поручениям Эдмона Марукяна, эти обвинения являются предлогом для «создания ложных оснований для оспаривания Лачинского коридора».

Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве России в 2020 году, потребовало от армян Карабаха отказаться от старого маршрута Лачинского коридора, который связывал их изолированную общину с Арменией, а также от нескольких городов и сел вдоль него. Вместо него в августе открылось движение по новой дороге, проходящей южнее, которая была построена преимущественно азербайджанскими рабочими.

Но на фоне того как Азербайджан пытается подтолкнуть Армению к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, он продолжает оказывать военное давление на армян, ставя под вопрос Лачинский коридор. Недавний рост напряженности вновь вызвал опасения, что возможна новая эскалация.

В последние несколько недель как Армения, так и Азербайджан сообщают о резком росте числа нарушений режима прекращения огня, причем Баку на протяжении нескольких дней неоднократно заявлял, что его войска подверглись обстрелу со стороны «незаконных вооруженных отрядов» в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы армян Карабаха, известные как Армия обороны Республики Арцах, назвали эти заявления «дезинформацией», а российские миротворцы сообщили, что на самом деле это азербайджанские войска нарушают режим прекращения огня.

Баку призвал проживающих в Нагорном Карабахе этнических армян расформировать все вооруженные силы, а местные жители опасаются, что в случае повиновения азербайджанские войска придут и выгонят их из домов, а может и того хуже.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выражал недовольство тем, что Лачинский коридор продолжает функционировать, при этом Ереван отказывается разрешить использовать 35-километровый участок земли на юге Армении, который соединил бы основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью. Баку настаивает, что создание так называемого «Зангезурского коридора» было предусмотрено в рамках соглашения, положившего конец войне 2020 года, и что Армения намеренно медлит с его реализацией; Ереван, со своей стороны, утверждает, что он всего лишь обязался вновь открыть свою границу для передвижения транспортных средств из соседней страны.

«Зангезурский коридор – это обязательство Армении, – сказал Алиев, выступая в начале ноября. – На протяжении двух лет мы не трогаем машины, которые ездят по Лачинской дороге из Армении в Карабах и обратном направлении. [...] До каких пор мы должны ждать?». В последние дни намеченные ранее переговоры, похоже, сорвались, и Алиев заявил, что обсуждает этот вопрос не с Ереваном, а с Москвой, назвав Армению «страной-сателлитом» России, чья независимость носит всего лишь «символический характер».

Тем временем между Кремлем и Арменией наметился раскол после сентябрьского наступления Азербайджана и отказа возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вмешаться в ситуацию в защиту Армении.

На прошедшем 24 и 25 ноября в Ереване саммите членам организации не удалось согласовать план действий по разрешению конфликта после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался принять содержащиеся в нем предложения. Между тем Армения все чаще стала обращаться за поддержкой к Соединенным Штатам и Европе. 25 ноября Алиев внезапно отменил встречу с Пашиняном, организованную при посредничестве Европейского Союза, из-за предполагаемого участия президента Франции Эммануэля Макрона.

Баку не готов бесконечно ждать выполнения своих требований, касающихся передачи Зангезурского коридора и роспуска армянских вооруженных сил в Карабахе, сообщил Eurasianet.org высокопоставленный азербайджанский чиновник. «Дипломатические средства почти исчерпаны, – сказал чиновник на условиях анонимности. – Что если мы установим [пограничный] пост на въезде в Лачин и покончим со всем этим? Как можно обходиться без воздуха?».

В Степанакерте, де-факто столице непризнанного государства Арцах, растет беспокойство относительно возможности введения официальным Баку ограничения на въезд в регион и выезд оттуда. «Все пребывают в ожидании новой эскалации», – сказал Eurasianet.org Тигран Григорян, политический аналитик из Армении. По его словам, ненадежное транспортное сообщение – это «не просто проблема, это экзистенциальная угроза». «Если Азербайджан получит любого рода контроль над Лачинским коридором или возможность присутствия там, большинство жителей поставят под сомнение целесообразность своего дальнейшего пребывания в регионе, поскольку это единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром».

Выступая на заседании кабинета министров в начале ноября, Пашинян предупредил, что риторика Алиева представляет собой попытку «создать предлог, фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, блокады армян Нагорного Карабаха, чтобы подвергнуть их геноциду и лишить родины под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств».

По другую сторону границы также говорят о возросшей вероятности нового конфликта. «Мы действительно видим, как ухудшилась ситуация за последний месяц», – сказал Васиф Гусейнов, глава департамента азербайджанского Центра анализа международных отношений. «Согласно трехстороннему заявлению [от 2020 года], Лачинский коридор может быть использован только в гуманитарных целях. Нарушение этого условия вынуждает Азербайджан использовать различные имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы остановить противоправное использование коридора армянами, – добавляет он. – Учитывая вмешательство внешних акторов, таких как Макрон и Россия, и провал дипломатии, вероятность нового обострения ситуации, к сожалению, не исключается».