Азербайджан установил КПП на дороге, соединяющей Армению и Карабах

Армяне обратились за международной помощью – прежде всего к России – после того, как Азербайджан установил блокпост на единственной дороге, соединяющей Армению с населенной этническими армянами территорией Нагорного Карабаха.

Азербайджан требовал возможности установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре на протяжении несколько месяцев, но казалось, что подобный шаг мог привести к конфронтации с российскими миротворцами, которые должны быть единственными гарантами безопасности на дороге. Однако когда 23 апреля азербайджанские силы все-таки установили КПП, никакого явного столкновения с русскими не произошло.

Объявляя о создании КПП, в Госпогранслужбе Азербайджана отметили, что миротворцы «были проинформированы» об этом. В МИД Азербайджана заявили, что «указанный механизм контроля [т.е. КПП] будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом».

Российские миротворцы находились в непосредственной близости от того места, где азербайджанцы установили блокпост (у моста Хакари), сообщил карабахский обозреватель Тигран Григорян. «До этой провокации азербайджанские силы использовали дорогу, проходящую под мостом, а сам мост использовался миротворцами, армянскими сторонами и Международным комитетом Красного Креста. Неясно, как миротворцы, которые заняли укрепленные позиции вблизи моста, позволили азербайджанским силам провести эту операцию», — написал он на новостном сайте Civilnet.

Контрольно-пропускной пункт не окажет особого влияния на ситуацию непосредственно в Лачинском коридоре: по факту дорогу еще в декабре прошлого года перекрыли поддерживаемые правительством Азербайджана активисты, которые не позволяют армянам передвигаться по ней (по крайней мере тем, кто не в состоянии заплатить за контрабандный провоз).

В течение почти суток из Москвы не поступало никаких комментариев, а в последнем ежедневном бюллетене миротворческого контингента, опубликованном через несколько часов после того, как стало известно об установке блокпоста, он вообще не упоминался. Затем днем 24 апреля МИД России выступил с заявлением, в котором не упомянул ни непосредственно КПП, ни действия миротворцев на фоне его установки. В заявлении подразумевается, что виноваты обе стороны, и подвергается критике «несогласованное изменение режима функционирования Лачинского коридора или попытки его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно выступил с резкой критикой идеи создания азербайджанского блокпоста. «Там [в Лачинском коридоре] не предусмотрено создание каких-либо контрольно-пропускных пунктов», — сказал он во время визита в Баку в конце февраля.

После подписания соглашения о прекращении огня, положившего конец Второй карабахской войне 2020 года, в районах Карабаха, которые по факту оставались под армянским контролем, был развернут российский миротворческий контингент численностью 2000 человек. По этому соглашению Лачинский коридор должен был находиться «под контролем» миротворцев, которым было поручено «обеспечить безопасность» движения по нему.

После начала блокады армяне обвиняли россиян в уклонении от своих обязанностей, а после установки КПП эти упреки стали еще более резкими.

По окончании экстренного заседания Совет безопасности де-факто властей Карабаха выступил с редким упреком в адрес российских миротворцев. В заявлении совета отмечается, что «весь народ Арцаха в свое время поверил» предоставленным Россией гарантиям безопасности, вошедшим в соглашение о прекращении огня, и содержится призыв «к сторонам Трехстороннего заявления и особенно к Российской Федерации немедленно начать обсуждения по снятию блокады Арцаха, предотвращению установки азербайджанского пропускного пункта и обеспечению реальных гарантий безопасности для народа Арцаха».

Правительство Армении, которое меньше стеснялось обличать бездействие России, чем власти Карабаха, в заявлении от лица МИД призвало Россию «наконец выполнить свое обязательство» по обеспечению безопасности на дороге.

Тем временем Баку утверждает, что в данном случае не должно быть никакого международного вмешательства, т.к. все происходит на международно признанной территории Азербайджана.

МИД Азербайджана отметил, что Армения сама недавно признала, что Карабах – международно признанная часть Азербайджана. «Исходя из этого, Армения должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом и выездом с его территории», — говорится в заявлении министерства.

При этом в своем заявлении МИД деликатно воздержался от упоминания России, отметив лишь, что в соглашении о прекращении огня Армения не упоминается в качестве стороны, имеющей какое-либо отношение к Лачинскому коридору: «На этом фоне нелогично и противоречит заявленной позиции, что МИД Армении, как участник Трехстороннего заявления, называет шаг, предпринятый Азербайджаном, неприемлемым».

США и Франция оперативно выступили с заявлениями, критикующими установку Азербайджаном КПП.

Однако неясно, что кроме заявлений кто-либо готов сделать. После критики со стороны Вашингтона веб-сайт Caliber.az, связанный с Минобороны Азербайджана, опубликовал выдержанный в вызывающем тоне ответ. «В принципе, ничего нового, все по сценарию, — отмечается в Telegram-канале сайта. – Американцы и европейцы обеспокоятся, кто-то выразит открытое недовольство. МИД Франции, наверное, призовет к “немедленному отказу от КПП” и выводу военнослужащих Госпогранслужбы из “Лачинского коридора”. Захарова сухо призовет стороны к неукоснительному следованию положениям Трехстороннего Заявления. … А азербайджанский солдат будет, как и всегда, стоять на страже нашего суверенитета».

При установке блокпоста Баку следовал давно выработанной им схеме: он ссылался на документально не подтвержденные и не поддающиеся проверке «провокации» с армянской стороны, чтобы оправдать действия, которые правительство Азербайджана давно хотело предпринять.

За несколько дней до этого Азербайджан выдвинул очередные обвинения в том, что Армения продолжает использовать коридор для доставки военной техники, в том числе мин, в результате подрыва на которых трое азербайджанских солдат получили ранения.

Тем временем Ереван в последнее время подает все более четкие сигналы о том, что не намерен оспаривать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторил в своем выступлении перед парламентом 18 апреля, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, и что когда раньше Армения отказывалась признавать, что Карабах был признан на международном уровне территорией Азербайджана, «мы обманывали себя, народ Армении и народ Нагорного Карабаха».

Оппозиционный политик Грант Багратян заявил, что после заявления Пашиняна о том, что Карабах является территорией Азербайджана, призыв к России вмешаться – это «просто издевательство».

Хотя Азербайджан неоднократно заявлял, что права его армянских граждан в Карабахе будут неукоснительно соблюдаться, мало кто принимает обещания Баку за чистую монету на фоне глубокой взаимной ненависти, закрепившейся за десятилетия противостояния. В этой связи маловероятно, что армяне согласятся жить под прямым азербайджанским правлением. На этом фоне замаячила возможность реализации некой косвенной формы этнической чистки, в рамках которой Баку мог бы запугать население Карабаха, чтобы оно уехало без применения прямого насилия, которым обычно сопровождаются подобные действия (в том числе после победы Армении в первой войне между двумя сторонами в 1990-х годах, когда более 600 000 этнические азербайджанцы были вынуждены бежать с территорий, захваченных армянами).

Совет безопасности Карабаха завершил свое заявление словами: «Ожидаем в самый короткий срок действенных шагов по решению проблем безопасности народа Арцаха и гуманитарных вопросов, отсуствие которых позволит народу и властям Арцаха предпринять дальнейшие шаги».

Григорян в своей статье интерпретировал это заявление как намек на то, что Степанакерт может рассматривать возможность массового исхода: «Может быть принято трудное решение об эвакуации населения с осажденной родины».