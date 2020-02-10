Азербайджан: у молодых оппозиционных кандидатов есть план

Джавид Кара, кандидат в депутаты парламента от северного Губинского района Азербайджана, признает, что многие из его потенциальных избирателей не были вдохновлены его лозунгом о «климатической чрезвычайной ситуации».

Но, по его словам, когда он использовал формулировки, понятные сельским избирателям, такие как качество воды, ирригация, загрязнение, они проявили куда большую заинтересованность.

«Мы должны говорить о проблеме в другой форме – в разрезе сельского хозяйства, объяснить, как глобальное потепление повлияет на сельское хозяйство и как оно влияет уже сейчас, – сказал он. – Когда вы связываете эти понятия, им это интересно».

На предыдущих выборах азербайджанские оппозиционные политики, как правило, сосредотачивались на одной проблеме – необходимости избавиться от коррумпированного, авторитарного правящего режима в Баку. При этом дальнейшие планы в случае достижения этой цели особо не обсуждались.

Но 28-летний Кара является одним из молодых активистов, которые при подготовке к выборам 9 февраля применили новый подход – фокусирование на идеях и идеологии. Кара поставил экологические проблемы во главу угла своей кампании.

«Я единственный кандидат в нашем округе, у которого есть четкая платформа, остальные ограничились небольшими брошюрами с какими-то абстрактными заявлениями», – сказал он Eurasianet.org.

Большинство активистов – члены нового блока Hereket («Действие»), который является «беспартийным, но определенно склоняется в сторону оппозиции», сказал Тургут Гамбар, один из основателей объединения и сам же кандидат на выборах. Hereket включает в себя широкий спектр идеологий – от Тогрула Велиева с левыми взглядами (азербайджанский Берни Сандерс) до либертарианца Самеда Рагимли.

Появление Hereket стало одним из немногих заметных событий в нынешнем, ничем более не примечательном избирательном процессе, который в промежуточном отчете наблюдателей ОБСЕ был определен как «малоактивный, с ограниченной прозрачностью».

По сравнению с последними парламентскими выборами в 2015 году, «текущий избирательный сезон сопровождается повышенной политической активностью в предвыборный период, в котором также отмечены некоторые позитивные элементы», – говорится в предвыборном отчете одной из независимых организаций – Центра мониторинга выборов и обучения демократии. «Особенно примечательно то, что растет число молодых оппозиционно настроенных кандидатов-самовыдвиженцев», – подчеркивает НПО.

«Сегодня мы видим, что в течение 20 лет общие антиправительственные кампании не срабатывали, – сказал Рагимли. – Вот почему мы пробуем другую стратегию – левую или правую, или либертарианскую, или марксистскую, или социал-демократическую, то есть какую-то последовательную идеологию. Идеология важна – без нее прагматизм не работает».

Рагимли, известный адвокат по правам человека, пытается донести до электората свое видение небольшого правительства и соответствующие инициативы – децентрализацию, снижение налогов и отмену призыва в армию – в чайханах и кафе в своем районе Баку. Он сказал, что многие избиратели скептически отнеслись к вероятности реализации его идей: «Люди говорят: «Это безумие для Азербайджана, это невозможно сделать в нашей стране». А я им говорю: «Я знаю, но мы должны говорить об этом».

Несмотря на различия в идеологических взглядах, активисты Hereket сотрудничают друг с другом в материально-технических вопросах, когда дело касается, например, создания рекламных видеороликов или плакатов, а также организации наблюдения за процессом голосования. Рагимли сказал, что в более свободной политической среде он бы соперничал с левыми, а не сотрудничал.

«Но из-за политической реальности мы находимся в одном избирательном блоке», – сказал он.

Впрочем, не все в Hereket считают, что кампания обязательно должна продвигать идеологию.

Нурлана Джалил позиционирует себя как феминистка. Она борется за мандат представителя Загаталы в северо-западном Азербайджане, и один из пунктов ее платформы – расширение прав и возможностей женщин. Но на первом плане все же технократические лозунги, такие как прозрачность бюджета и развитие сельского хозяйства.

Джалил сказала, что в условиях мощного давления со стороны правительства политическим партиям и движениям гражданского общества было нелегко сформироваться.

«Как в этой ситуации развивать идеологию? – сказала она. – Сейчас мы, независимые молодые политики, должны построить новую эпоху в Азербайджане. Сначала мы могли бы прийти в парламент и стать голосом народа, и, возможно, через несколько лет мы сможем создать среду для некоторых идеологий. Возможно, через пять лет на следующих выборах мы сможем руководствоваться идеологиями. Но сегодня это невозможно».

Гамбар считает, что оба подхода могут сосуществовать.

«Основным аргументом было “да, у всех нас могут быть разные политические взгляды и идеологии, но сначала необходимо решить вопрос с правительством, затем будут выборы, тогда и разберемся, кто есть кто”, – сказал он. – Это все-таки очень популярный подход, и я вовсе не считаю, что это неправильно, потому что только в действительно демократическом обществе со свободными выборами система политических партий и идеологическая система могут по-настоящему развиваться. В то же время, я думаю, что это хорошо, когда есть люди, которые оспаривают эту точку зрения и хотят работать, основываясь на идеологических взглядах. Я считаю, что это тоже хорошо».

Неясно, будет ли все это иметь какое-либо значение 9 февраля. Независимые наблюдатели в своих отчетах отмечают, что, несмотря на заявления правительства о модернизации и либерализации избирательной системы, по-прежнему существуют серьезные препятствия для свободных и справедливых выборов. Одно из крупнейших оппозиционных движений – Национальный совет демократических сил – бойкотирует выборы, поскольку считает созданные условия несправедливыми. Кандидаты, поддерживаемые правящей партией «Новый Азербайджан» президента Ильхама Алиева, получают существенную поддержку со стороны государственных учреждений, и если пройдет какой-либо оппозиционный кандидат, то это станет большой неожиданностью.

Молодые независимые кандидаты столкнулись с различными проявлениями преследования со стороны властей. Джалил стала мишенью агрессивной онлайн-кампании, за которой, как она считает, стоит «армия троллей, работающих на правительство». Кара сказал, что 5 февраля полиция в Губе пригласила его в отделение для разговора, но он отказался, и, по его словам, это не обернулось для него никакими последствиями. Он также сказал, что ожидает попыток фальсификации в день выборов, поэтому привлек десятки наблюдателей на избирательные участки.

У бакинских же кандидатов практически не было проблем с властями.

«В целом, они [власти] игнорируют меня», – сказал Велиев.

За день до разговора с Eurasianet.org Велиев постучался в 300 дверей в своем районе Баку, рассказывая людям о своей платформе, включающей отмену платы за обучение в университетах, увеличение пенсий и многое другое.

«Моя кампания основана на левых идеях, – сказал он. – Мы думаем о людях, а не об экономике в целом».

По его словам, избиратели больше восприимчивы к новым лидерам.

«Люди уже устали видеть одни и те же лица», – сказал он.

Однако с левой платформой может возникнуть путаница. Во время агитации Велиев встретился с некоторыми сторонниками правительства и сказал им, что он социалист.

«Они обрадовались: «О, социализм, мы любим Сталина!». Пришлось уточнять, что мы не сталинисты, а социалисты, и что мы хотим более равного общества, – сказал он со смехом. – Они сказали, что проголосуют за нас».

Даже если они не добьются успеха на этих выборах, по словам кандидатов, их стратегия является долгосрочной.

«Парламент не является нашей главной целью. Наша главная цель – общество. Если удастся изменить общество и культуру, мы изменим наше будущее, – сказал Рагимли. – Поскольку мы моложе, у нас много времени, это не последние наши выборы».

Джалил сказала, что в этот раз она может не победить. Тем не менее настроена оптимистично: «Это не конец для меня. На следующих выборах я снова буду баллотироваться, одержу победу и буду сидеть в парламенте».