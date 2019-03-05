Активисты из стран бывшего СССР получают передышку в Грузии

Леонид Агафонов провел четыре с половиной года в сибирской колонии. Поэтому о том, что теперь, выйдя на свободу, он снова проводит время в тюрьмах, он рассказывает со смехом.

Сейчас Агафонов стал неофициальным омбудсменом в российской тюремной системе и регистрирует злоупотребления — например, изнасилования или случаи, когда матерей заставляют рожать в наручниках. Он занимается наиболее уязвимыми категориями заключенных: беременными женщинами, лицами ЛГБТ и смертельно больными. «Никто другой не может выполнять эту работу», — говорит Агафонов в интервью Eurasianet.org.

Но эта работа дается ему нелегко. Агафонов не получал ни государственного, ни иностранного финансирования, и жил на скудные доходы от сдачи нескольких квартир в Санкт-Петербурге. Он не мог ни найти денег на медицинское обслуживание, ни оторваться от работы на достаточно долгое время, чтобы заняться своим здоровьем. Один его друг, видя, что здоровье Агафонова ухудшается, уговорил его обратиться в Tbilisi Shelter City.

Tbilisi Shelter City — это убежище для таких, как Агафонов, правозащитников из стран бывшего СССР. Эта организация предоставляет своим гостям трехмесячное проживание для отдыха от их напряженной работы и оплачивает медицинское обслуживание, психологическую помощь и уроки английского, чтобы, вернувшись домой, они лучше справлялись с трудностями, с которыми связана их деятельность.

Леонид Агафонов

«Наша главная цель — дать нашим гостям возможность отдохнуть, — говорит Светлана Валко, координатор проектов в Tbilisi Shelter City. — Они часто подвергаются преследованиям и занимаются трудными проблемами, пытками и похищениями. Большинство из них считает [свою работу] настолько важной, что они совсем не отдыхают». Сотрудники Shelter City сами работали на передовой борьбы за права человека, и знают, какую физическую и психологическую нагрузку создает такая работа.

Одна из недавних гостий, Мария Квицинская, работает в Киеве в организации «КрымSOS», которая наблюдает за соблюдением прав человека в Крыму. Для этого Квицинская часто ездит на спорную территорию и регистрирует нарушения, особенно в отношении крымских татар.

«В рамках работы куратором мне приходилось помогать семьям, с которыми я поддерживаю контакты, утешать их в их горе, — сказала Eurasianet.org Квицинская. — Из-за этой работы я не могла расслабиться в том городе, в котором я работала. Я была совершенно истощена».

«Когда она приехала сюда, она испытывала огромное психологическое напряжение, — говорит о Квицинской Валко. — У нее было два варианта: либо прекратить работать, либо умереть».

Убежище открыла в 2016 году группа грузинских и украинских активистов. Оно было устроено по образцу аналогичной организации в Нидерландах, но в атмосфере, более привычной для жителей постсоветского мира. С тех пор в нем побывали 67 гостей. Убежище финансируется посольством Нидерландов в Тбилиси, Национальным фондом демократии (National Endowment for Democracy, NED) и Фондами «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF). (Примечание: NED и OSF входят в число организаций, предоставляющих финансирование Eurasianet.org).

По словам Валко, Тбилиси — удачное место для убежища, так как Грузия является самым правовым из государств этого региона, и многие медицинские работники говорят по-русски.

Однако есть и ограничения. По соображениям безопасности убежище не принимает гостей из Азербайджана. В подтверждение своих слов Валко приводит случай Афгана Мухтарлы, азербайджанского журналиста, который в 2017 году был похищен в Тбилиси и выдан Азербайджану: Мухтарлы обвинял в своем похищении грузинские власти. Кроме того, Shelter City не принимает гостей-трансгендеров: по словам Валко, их безопасность не может быть обеспечена в связи с многочисленными нападениями на трансгендеров в Грузии.

Тем не менее, говорит Валко, преимущества Грузии перевешивают эти недостатки. Например, крайне либеральный визовый режим этой страны бывает полезен в чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайной была ситуация с Хайрулло Мирсаидовым. Мирсаидов, журналист из Таджикистана, провел девять месяцев в предварительном заключении по обвинению в хищениях после того, как он опубликовал свидетельства о коррупции на высшем уровне. И он сам, и все, кто не был связан с правительством Таджикистана, утверждали, что эти обвинения были политически мотивированными. По его словам, его избивали, к нему не допускали посетителей, его доводили до мыслей о самоубийстве. Он страдал мигренями, из-за которых не мог читать. Он заболел пневмонией, от которой ему давали только капли от кашля. «Я знал, что [у обвинителей] ничего не получится, и я выйду на свободу», — говорит он, объясняя, как ему удалось сохранить волю к жизни.

Когда дело Мирсаидова дошло до суда, его приговорили к 12 годам тюремного заключения. В результате развернутой на Западе активной кампании в его защиту он был освобожден, хотя его приговор остался в силе. Он пересек границу с Кыргызстаном, приехал на автобусе в Алматы и вылетел оттуда в Тбилиси. «Когда я сел в автобус, ехавший [от терминала] к самолету, — говорит он, — я не мог удержаться от слез».

В Тбилиси он в течение нескольких месяцев получал медицинскую и психологическую помощь, чтобы оправиться от последствий заключения. В отличие от других гостей Shelter City, он не может вернуться на родину: после его побега Таджикистан выдвинул против него новые обвинения. Сейчас он работает над журналистским проектом и подает заявки на гранты и обучение на Западе.

Когда Агафонов приехал из России, у него обнаружили диабет и другие заболевания крови. Лечение продолжалось месяц. Находясь в Тбилиси, он завязывает деловые отношения и учится справляться со своей болезнью. «Здесь хорошо, — говорит он, — но слишком уж спокойно». По его словам, он готов к возвращению в российские тюрьмы.

Квицинской из «КрымSOS» потребовалось провести в Тбилиси месяц, прежде чем она смогла выключить свои средства связи и устроить себе отдых. Сейчас, после психологических консультаций, она готовится вернуться к работе. Ее смешит мысль о том, что ей в конце концов удалось отдохнуть именно в Грузии, в которой находилось столько советских санаториев.