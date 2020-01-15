Американо-иранский конфликт: чего опасается Кавказ?

История трех стран Южного Кавказа часто определялась противоборством великих держав, в связи с чем их беспокоит перспектива оказаться под перекрестным огнем еще одной возможной войны у них под боком. Армения, Азербайджан и Грузия вздохнули с облегчением, когда в противостоянии между Тегераном и Вашингтоном наметилась разрядка.

Тем не менее все еще есть обеспокоенность по поводу возобновления конфликта, поскольку сохраняющаяся геополитическая напряженность испытывает на прочность верность и выявляет уязвимые места маленьких северных соседей Ирана.

Одна головная боль связана с авиационной безопасностью после того, как Иран 8 января по ошибке сбил украинский пассажирский самолет. Авиакомпании всех трех стран летают в Тегеран, и многие другие их маршруты проходят через воздушное пространство Ирана и Ирака.

Ряд международных авиакомпаний перенаправили маршруты, облетая Иран через Азербайджан и Грузию. Между тем региональные авиалинии не отменяли рейсы в Иран, за исключением рейса авиакомпании Armenia Airways из Еревана в Тегеран 12 января. Госагентство гражданской авиации Грузии призвало местные авиакомпании приостановить полеты в Иран, однако пока ни одна из них не объявляла об отмене рейсов.

В условиях неопределенности туристы из кавказских стран, планировавшие улететь в теплые страны, такие как Египет и ОАЭ, призадумались.

Конфликтная ситуация между Тегераном и Вашингтоном обострилась как раз в то время, когда многие иранцы отправились в Ереван, Баку и Тбилиси на новогодние праздники (которые по восточному христианскому календарю продолжаются до середины января), где они прогуливались по улицам, фотографируя огни и украшения.

«Возможно, нам лучше остаться здесь, если начнется война», – сказал иранец, который вместе со своей семьей находился в Тбилиси. Они преодолели расстояние в 1200 километров к северу от Тегерана на семейном фургоне, чтобы встретить новый год в Грузии. Он попросил не называть его имени, опасаясь, что могут возникнуть проблемы при возвращении домой.

Иранцы вносят все более значимый вклад в туристическую отрасль на Кавказе, обеспечивая необходимый приток денег во все три страны, особенно в более зависимые от туризма Армению и Грузию (ощутимый поток иранцев наблюдается в персидский новый год Навруз в марте – Armenia Airways в этот праздничный период совершает ежедневные рейсы). Армения и Грузия отменили визовые требования для иранских граждан, а иранцы, в свою очередь, – одни из частых покупателей недвижимости в крупных городах обеих стран.

Из трех кавказских стран Армения наиболее уязвима к экономическим проблемам, связанным с Ираном.

Зажатая между своими противниками – Азербайджаном и Турцией, Армения всегда прилагала усилия для развития экономических и политических связей со своим южным соседом – Ираном. Товарооборот остается скромным, но при этом растет – в 2018 году был достигнут рекордный объем в 350 млн долларов. Армения упорно не желает присоединяться к санкциям США против Ирана.

Армения создала свободную экономическую зону в городе Мегри в приграничном с Ираном районе, и рассчитывает стать важным узлом в торговле Ирана с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом. В то же время Армения получает серьезную политическую и экономическую поддержку со стороны США.

Учитывая эти отношения, Ереван на прошлой неделе предложил выступить в качестве посредника для возвращения взаимоотношений США и Ирана в мирное русло.

«Если от нас потребуется вмешаться в качестве посредников, мы готовы […] оказать содействие в разрешении этого конфликта», – заявил 9 января на брифинге глава национальной безопасности Армении Армен Григорян.

Премьер-министр Никол Пашинян во время прямой трансляции в Facebook заявил, что Армения не будет выбирать какую-либо сторону. Чтобы красноречивее выразить свою позицию и подчеркнуть тесные отношения Еревана с обеими странами, Пашинян сделал это заявление во время похода в горы вместе с армянскими репатриантами из США и Ирана.

В экономике Грузии Иран играет не столь значимую роль: иранские инвестиции в прошлом году не превышали 1,2 млн долларов, импорт из Ирана составил 200 млн долларов, в то время как экспорт в Иран – 67 млн долларов.

Азербайджан с самой сильной на Кавказе экономикой, ориентированной на экспорт энергоносителей, меньше всего подвержен экономическим последствиям крупномасштабной конфронтации с Ираном. Тем не менее, что естественно, ни один сосед не застрахован от «побочных эффектов».

Напряженность с Ираном также имеет культурный аспект: Армения, Азербайджан и Грузия имеют глубокие исторические связи с Ираном, где традиционно проживают этнические диаспоры. В Исламской Республике, в частности, проживают миллионы азербайджанцев.

Однако Баку, Тбилиси и Ереван в первую очередь волнуют проблемы безопасности и политики.

Три соседа на Кавказе пошли по совершенно разным геополитическим путям: Армения поддерживает союзнические отношения с Россией, Грузия занимает убежденную проамериканскую позицию, а Азербайджан принципиален в сохранении своего нейтралитета. Но все трое обеспокоены тем, что Кавказ может стать площадкой для шпионских операций и даже военных действий между Ираном и США.

Азербайджан в прошлом уже оказывался «полем битвы» иранских и израильских шпионов. В 2012 году Грузия раскрыла заговор с целью осуществления теракта в Тбилиси, в котором Израиль обвинил Иран. Азербайджан тоже часто обвинял Иран в совершении террористических атак на своей территории.

Возможно, в целях профилактики Азербайджан дал понять, что не позволит ни одной из конфликтующих сторон использовать свою территорию для осуществления каких-либо военных действий.

«Азербайджан никогда не позволит третьим государствам воспользоваться своей территорией, чтобы нанести урон своим соседям», – заявил российскому новостному сайту EADaily политолог с проправительственными взглядами Тофик Аббасов.

«Это противоречит государственным и даже клановым интересам», – сказал другой эксперт – оппозиционный деятель Зардушт Ализаде.

Баку громче всех в регионе осуждал убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани 3 января, вызвавшее опасения по поводу возможного начала войны, и выразил соболезнования Тегерану.

«Его даже можно расценивать как террористический акт против официального лица», – сказал Аббасов EADaily.

Несмотря на критику в адрес США, Азербайджан в то же время, пожалуй, наименее дружественно (в сравнении с соседями по региону) настроен по отношению к Ирану. В прошлом две страны выражали друг другу недовольство. Баку обеспокоен тем, что Тегеран экспортирует фундаменталистский ислам. Иран же выступает против военного сотрудничества Азербайджана с Израилем. А после ареста в Азербайджане 22 предполагаемых иранских шпионов в 2012 году потребовались немалые дипломатические усилия, чтобы урегулировать взаимоотношения двух стран.

Сохраняющаяся напряженность поставила Грузию перед дипломатической дилеммой. Тбилиси, очевидно, чувствует, что должен выразить поддержку Вашингтону – своему политическому и экономическому благодетелю. Но внутренняя политическая оппозиция настаивает на том, что Грузия как претендент на членство в НАТО и стратегический партнер США должна делать еще более решительные заявления.

При этом, что характерно для Грузии, многих в стране гораздо больше беспокоит Россия. Сторонники более тесной интеграции с Западом обеспокоены тем, что Россия может использовать иранский конфликт, чтобы демонизировать США как мирового агрессора и использовать это как повод для дальнейшего усиления своего военного присутствия на Кавказе.

Однако, по мнению грузинского эксперта по иностранным делам Эки Акобии, конфликт может иметь обратный эффект.

«Я сомневаюсь, что ситуация будет развиваться в пользу России. Напротив, это может изменить баланс сил на Ближнем Востоке, которого добилась Россия своим участием в сирийской войне», – сказала Акобия тбилисскому новостному сайту Newposts.

Как и большинство грузинских аналитиков, она скептически оценивает вероятность полномасштабной войны между США и Ираном, но отмечает, что угрозы безопасности сохраняются и что Грузия должна «внимательно следить за развитием событий».