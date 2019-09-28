Американские санкции против Ирана отражаются на Армении

Рожин Даэй, 24-летней девушке из Тегерана, которая учится в Ереване, позвонили из банка в ноябре прошлого года. Сотрудник банка сказал, что ее счет закрывается, и ей нужно забрать свои деньги прежде, чем это произойдет. На следующий день ее сестре, тоже проживающей в Ереване, поступил аналогичный звонок из другого банка. Когда они попытались открыть новые счета в других армянских банках, им было отказано.

«Они сказали: “Вы иранка и у вас проблемы с американцами”», – сказала Даэй Eurasianet.org.

Ей удалось через своего работодателя открыть счет, но он привязан только к армянскому драму, а ее дебетовую карту поддерживает только ограниченный список организаций. «Эта карта совершенно бесполезна», – сказала она. Она еще неоднократно подавала заявки на открытие полноценного банковского счета, но каждый раз получала отказ, последний раз месяц назад.

Проблемы с банками у сестер возникли сразу после визита в Ереван тогдашнего советника по национальной безопасности США Джона Болтона. В интервью местной службе РСЕ/РС Болтон сказал, что США намереваются «прижать» Иран и что армяно-иранская граница «станет серьезной проблемой».

Публичное давление со стороны Вашингтона поставило Ереван в сложное положение: кавказская республика пытается поддерживать хорошие отношения как с отдаленной сверхдержавой, так и со своим южным соседом, с которым разделяет одну из двух своих открытых границ (другая – с Грузией; Азербайджан и Турция закрыли свои границы). Раньше США входили в положение Армении и не оказывали на нее сильного давления по иранскому вопросу. Но при администрации Трампа все изменилось.

«Мы рассматриваем Армению как важного партнера Соединенных Штатов в регионе, – сообщили Eurasianet.org в посольстве США в Ереване по электронной почте. – В этой связи мы дали понять правительству Армении и частному сектору, что мы ожидаем, что Армения выполнит свои обязательства как член международного сообщества и прекратит связи с Ираном, содействующие его усилиям по дестабилизации региона и поддержке терроризма. Мы уже говорили, что наши санкции направлены не против Армении, а против конкретных организаций по всему миру, которые помогают иранскому режиму финансировать или иным образом поддерживать свою вредоносную деятельность. То же самое мы говорим всем нашим партнерам касательно сотрудничества с Ираном».

Иранцы в других странах, в том числе в США и Европе, и ранее сталкивались с трудностями из-за санкций при проведении личных банковских операций. Но иранцы в Армении и армяне, работающие с Ираном, ощутили серьезное давление только после того, как США официально ввели жесткие санкции против Ирана в ноябре прошлого года.

Армянский бизнесмен, занимающийся экспортом мяса в Иран, сказал Eurasianet.org, что теперь вынужден пользоваться для ведения своего бизнеса услугами российских банков с их высокими комиссионными сборами и более длительным временем на проведение транзакций. «Все это началось в ноябре прошлого года и продолжало обостряться», – сказал Eurasianet.org бизнесмен, который попросил не публиковать его имени, чтобы не привлекать внимания властей.

В других банках ему посоветовали обратиться в иранский банк «Меллат», работающий в Армении, но, по его словам, там сложно снять иностранную валюту. «А что я буду делать с иранскими деньгами в Армении?», – сказал он.

Сейчас он работает в основном с наличными. «Все работники пунктов обмена валют теперь знают меня в лицо, – поделился он. – Как правительство может утверждать, что борется с теневой экономикой, если торговля ведется за наличные?».

В июне армянский «Инекобанк» распространил предупреждение о том, что пользование услугами иранских транспортных компаний (это обычная практика в армянском бизнесе) «может стать причиной отмены банковских переводов и замораживания ваших средств из-за международных санкций».

В связи с банковскими ограничениями одно иранское туристическое агентство перешло на наличные операции. «Как только мы узнали о проблеме, мы перевели всю нашу торговлю на наличные деньги. Мы просто собираем деньги перед тем как пересечь границу, затем меняем их в обменных пунктах», – сказал Eurasianet.org один из сотрудников компании на условиях анонимности, чтобы не привлекать внимания властей. Перевозить наличные через границу разрешено в пределах 10 000 долларов – это действительно выход для небольших фирм, но не для крупного бизнеса.

Товарооборот между Арменией и Ираном относительно небольшой: по некоторым оценкам, в 2018 году этот показатель составлял 364 млн долларов, но он неуклонно рос. Неизвестно, как отразились на торговле финансовые ограничения. Экономист и депутат парламента Артак Манукян сказал Eurasianet.org, что в первом квартале 2019 года экспорт в Иран сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, при этом увеличился импорт – на те же 30%.

Иран имеет соглашение о свободной торговле с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом и стремится к полноправному членству в организации, участницей которой также является Армения. «Торговля [с Ираном] идет хорошо, – сказал Манукян. – Мы также надеемся, что Иран станет членом Евразийского экономического союза. Тогда у нас появился партнер [по ЕАЭС], с которым у нас имеется общая граница, что также даст толчок торговле».

Правительство Армении неоднократно отрицало факт давления на него со стороны США с целью изменить политику экономических отношений с Ираном. После введения американских санкций премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не видит «необходимости вносить какие-либо изменения» в свою политику в отношении Ирана. Американская администрация «понимает нашу ситуацию и политику», добавил он.

Судя по всему, ограничения действительно были введены частными банками по собственной инициативе. «Byblos Bank Armenia не обслуживает граждан Ирана согласно внутренней политике банка, – сообщили в этом банке в ходе опроса новостного портала Banks.am, специализирующегося на банковской сфере. – В то же время следует отметить, что Byblos Bank не обсуждал возможные ограничения с Государственным департаментом США и не было никакого официального распоряжения Центрального банка Армении».

Центральный банк Армении в ноябре опубликовал заявление о том, что не будет вводить новые правила в отношении иранских клиентов, но что частные банки имеют на это право. «Даже просто иранское гражданство [клиента] является достаточным основанием, чтобы частный банк усматривал в нем [источник] риска», – заявил Eurasianet.org пресс-секретарь Центрального банка Арутюн Берберян.

«Как раз в то время, когда вводились санкции США, мы позвонили людям и попросили их закрыть свои счета, – сказал Eurasianet.org сотрудник одного из армянских банков на условиях анонимности. – Многие из них спрашивали почему, но мы не имели права говорить им».

Один российский банк, работающий в Армении, также ввел ограничения в отношении иранцев, оставив им лишь дебетовые карты, привязанные к армянскому драму. «Неважно, что мы российский банк, мы ведь работаем в Армении, маленькой стране, которая не хочет злить США», – сообщил Eurasianet.org сотрудник банка на условиях анонимности.