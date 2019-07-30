Американские солдаты в Грузии на фоне напряженности с Россией

Около 1,5 тыс. американских военнослужащих приехали в Грузию для участия в совместных военных учениях. Их присутствие – знак поддержки на фоне продолжающегося кризиса с Россией.

Agile Spirit 2019 – уже седьмые по счету многонациональные военные учения. Сначала их проводили совместно США и Грузия, но в последние годы к ним также присоединились другие страны. Цель учений – отработка развертывания военных стран-партнеров в Грузии и совместных действий с грузинскими войсками. Значительным аспектом учений является доставка американской техники в Грузию.

Масштабы учений неуклонно растут. По сообщениям, в этом году стартовавшие 27 июля маневры будут самыми крупными: к ним в общей будет привлечено 3 тыс. военнослужащих из Грузии, США и 12 других стран (которые, за исключением Украины, являются членами НАТО). Американский контингент немного увеличился по сравнению с прошлыми учениями, когда он составлял 1,4 тыс. человек.

Первые совместные учения Agile Spirit, проходившие в 2000-х годах совместно с Соединенными Штатами, концентрировались на подготовке грузинских войск к участию в миссиях под руководством США в Ираке и Афганистане, где грузинские военнослужащие патрулировали или охраняли различные объекты.

Но война 2008 года за Южную Осетию продемонстрировала неспособность грузинских военных «отразить наступление российских бронетанковых групп и авиации», заявил грузинский военный эксперт Ираклий Аладашвили в интервью новостному сайту «Кавказский узел». В последующие годы США постепенно меняли ориентацию учений Agile Spirit, чтобы они лучше отвечали нуждам Грузии, а именно, укрепляли ее способность противостоять России. «В последнее время на учениях отрабатывается именно это, например, чтобы остановить наступление бронетанковой группы вероятного противника и отразить воздушное нападение его авиации и контрбатарейная борьба артиллерии», – добавил Аладашвили.

Хотя перспектива начала войны с Россией и остается отдаленной, этим летом данный вопрос снова приобрел актуальность на фоне антиправительственных и антироссийских протестов в Тбилиси, вызвавших резкую реакцию Москвы. Ситуация дополнительно осложняется тревогой Кремля по поводу событий в соседней Армении, где новое правительство относится к отношениям с Россией не столь восторженно, как хотелось бы Москве. Один известный комментатор даже предположил, что Россия может вторгнуться в Грузию и оккупировать западную ее часть, чтобы преподнести Армении урок. Причем высказал он это предположение еще до начала последнего кризиса.

Официальные лица Грузии и США не склонны напрямую связывать учения с Россией в целом или нынешним кризисом в частности. Когда грузинские журналисты задали министру обороны Левану Изории вопрос о том, что маневры могут не понравиться Москве, тот лишь ответил, что Грузия продолжит «спокойно и трезво» преследовать свои стратегические цели.

Представители российской стороны были менее сдержаны. Учения «предназначены для демонстрации силы и попытки показать, что НАТО присутствует пока на западных и южных границах Российской Федерации. Желание НАТО — разместить свои базы по всей границе, вплоть до Тихого океана», – заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в интервью государственному каналу RT.

Прочие российские комментаторы не без сарказма указывали на заявление Минобороны Грузии о том, что учения внесут вклад в «сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря».

«Мы уже привыкли к многонациональным натовским учениям и мониторим их в обычном режиме, который, конечно, в случае опасности может быстро перейти в боевой, – сказал RT депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. – Всё это многонациональное демократическое войско во главе с США тоже об этом знает и, что называется, играет на нервах. Впрочем, американцам нужен лишь рост напряжённости. Главное, чтобы он не перерос в военный конфликт».

Единственным соседствующим с Грузией государством, принимающим участие в Agile Spirit 2019, стала Турция. Солдаты из Армении и Азербайджана, приезжавшие на предыдущие учения, на этот раз отсутствуют. В Армении это вызвало определенное недовольство сторонников сближения с Западом и, в частности, с США.

«Речь идет не о военных учениях как таковых, – написал в Facebook Арман Бабаджанян, депутат парламента от оппозиционной партии «Просвещенная Армения». – Гораздо важнее то, что давление России на Ереван усиливается и, похоже, дает первые результаты, хотя власти всячески пытаются скрыть этот факт. Одним из достижений Армянской революции был отказ от «вассальных» отношений с Россией, и их восстановление может омрачить политическое значение этих исторических событий».