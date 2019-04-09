Американский фермер, который вызывает у русских смех

Звезда YouTube Джастус Уолкер делится со своей российской аудиторией взглядами на сельское хозяйство, отцовство и веру.

Долина в Сибири, где отсутствует сетевое подключение к интернету, стала домом для американца, поневоле ставшего знаменитым благодаря своим онлайн-трансляциям, во время которых он на беглом русском языке делится своими взглядами на сельское хозяйство, отцовство и веру.

Обладатель заразительного, заливистого смеха Джастус Уолкер за последние несколько лет собрал почти 90 000 подписчиков на YouTube. Один раз за это время он по неведению стал лицом российской государственной кампании по импортозамещению, проводимой в рамках борьбы с западными санкциями.

Сейчас видеозаписи Уолкера посвящены «ферме мечты», которую он строит в пяти километрах от ближайшей деревни в горах Алтая. Ближайший город, Бийск, расположен примерно в 150 километрах. Нет мобильной связи — во всех направлениях только покрытые буйной растительностью горы. К интернету можно подключиться только через спутник.

Уолкер переехал в эту отдаленную долину вместе с женой и тремя детьми в конце 2016 года. Когда они прибыли сюда перед началом сибирской зимы, на месте его будущей фермы простиралось пустое поле. Они перезимовали в юртах, а весной приступили к реализации задуманного. Уолкер снимал каждый этап для своего канала на YouTube.

У него был план: построить небольшую семейную ферму на 60 коз и 100 овец. Теперь запуск производства не за горами. Уолкер надеется, что сможет продавать произведенные на ферме сыр, мясо и шерсть уже этой весной или летом.

Небольшие семейные фермы такого типа, по словам Уолкера, были обычным явлением в Европе и США вплоть до 1960-х годов, когда корпорации начали консолидировать отрасль. Но в России есть то, что он называет идеальными условиями. Уокер использует свой видеоблог, чтобы убедить россиян — 74 процента которых живут в городах и поселках — вернуться к жизни на земле.

«В России бытуют два образа сельского хозяйства. Первый — это работа для неудачников. Второй — его излишняя романтизация. Оба не имеют ничего общего с реальностью», – утверждает Уолкер.

Веселый молочник

Уолкер родился в Канзасе в 1982 году в семье христиан-евангелистов. Когда ему было 11 лет, его семья переехала в Красноярский край, в Сибирь, чтобы распространять Евангелие и открывать церкви.

Спустя девять лет его родители вернулись в Штаты. Уолкер, однако, решил остаться и продолжать проповедовать. «Это лучше, чем быть еще одним среднестатистическим американцем», — говорит он.

В Красноярском крае, где он владел пилорамой и преподавал английский, Джасутс встретил американку, на которой он впоследствии женился. Вместе они основали неподалеку ферму.

В 2014 году Россия захватила Крым. Ее изоляция усилилась. В ответ на санкции Запада Москва запретила импорт многих европейских и американских продуктов питания, в том числе сыра, отсутствие которого городской средний класс России, возможно, ощутил острее всего.

На фоне того, как усиливались патриотические настроения, а президент Владимир Путин призвал россиян начать производство собственного сыра и других товаров, продюсеры государственного телеканала нашли Уолкера и использовали его, чтобы донести до граждан идею импортозамещения.

В конце видеоролика Уолкер произнес фразу «потому что его не будет, вашего итальянского сыра!» и разразился своим теперь уже знаменитым смехом. Видеоролик стал вирусным, а Уолкер — мемом. Кто-то прозвал его Веселым Молочником.

Уолкер говорит, что его слова были вырваны из контекста, и на самом деле он выступает за конкуренцию. Кроме того, добавляет он, импорт не является основной проблемой российских сельхозпроизводителей.

«На протяжении стольких лет я читал лекции о финансовом планировании, сельском хозяйстве, домашнем образовании и так далее. Но известность ко мне пришла благодаря такой ерунде!» — говорит Уолкер об этом эпизоде.

Однако этот случай подтолкнул его к идее развивать свой видеоблог, у которого в то время было всего 500 подписчиков. Самым популярным его постом является видоролик о компостной куче. Став знаменитым, он начал больше говорить о своих личных взглядах, набирая сотни тысяч просмотров.

В 2016 году он продал свою ферму из-за астмы и переехал вместе с семьей на Алтай. Его рассказы продолжали вызывать интерес, в том числе у добровольцев, которые едут на Алтай для работы на фермах в обмен на жилье и питание.

Этот образ жизни не для всех. В своих видеозаписях Уолкер отговаривает фанатов от поспешной продажи своих квартир. «Я не хочу, чтобы городские жители, которые никогда не держали в руках ничего тяжелее айфона, вдохновлялись моим примером и разрушали свою жизнь», — говорит он.

Роман Пейчев — один из тех городских жителей, которые находятся в поиске перемен. Когда Пейчев потерял работу в Барнауле, расположенном в шести с половиной часах езды отсюда, он переехал на ферму Уолкера. Они обсудили вопрос совместного производства травяного чая.

«Почему он так популярен в России? Потому что он американец. Потому что он обладает харизмой и живым умом. Он — разносторонняя личность, он эрудирован, готов обсуждать любую тему и никогда не сдается», — говорит Пейчев.

Поклонники часто пишут в комментариях к видеороликам Уолкера о том, что он более русский, чем сами русские.

«Он хороший парень, не боится трудностей. Он доказывает, что все возможно; главное не лениться», — сказал Eurasianet.org Павел Корчагин, православный священник из Алтайского края, который регулярно просматривает видео Уолкера.

Уолкер не зарабатывает денег на рекламе на YouTube, но извлекает выгоду из блога при помощи кампаний по сбору средств с подписчиков для конкретных целей: починка автомобиля, покупка китайского трактора.

Хотя молочная ферма еще не приносит дохода, Уолкер уже начал продавать мед, травяной чай, пряжу, футболки и сувениры через свой интернет-магазин.

Сопоставление России и США

Уолкер не планирует возвращаться в Штаты. Он приводит экономические причины: в России он рассчитывает на получение прибыли через пять или шесть лет; в США, по его оценкам, это займет десятилетия. Земля в России дешевая. «Это рай для производителей, — восклицает он. — Когда я говорю это американским фермерам, они сначала мне не верят, а потом плачут».

Он скучает по способности к самоорганизации, которой обладают американцы, и насыщенной общественной жизни. Но о русских и русской культуре он говорит с любовью, особенно о духе товарищества и духовности, которые, по его мнению, зародились в сложные периоды истории.

Отсюда и традиция русского гостеприимства: хозяин отдаст своему гостю все, говорит Уолкер, перефразируя: «„Я должен отдать ему это, потому что он может оказаться еще более голодным, чем я“. Но гость должен отказаться хотя бы пять раз. Это как танец. Это все результат того, что русские пережили сильный голод, подобного которому американцы никогда не испытывали».