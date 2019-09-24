Анализ рекордного роста фонда благосостояния Азербайджана

В конце июня 2019 года размер активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) достиг рекордного значения в 42,5 млрд долларов, увеличившись на 10% по сравнению с июнем 2018 года. ГНФАР играет важную роль в национальной экономике, выполняя функцию накопления и управления нефтегазовыми доходами страны.

С помощью ГНФАР Азербайджан преодолевает экономические кризисы, а платежи фонда в государственный бюджет помогают Баку в диверсификации сырьевой экономики. В странах, в значительной степени зависящих от нефтяных доходов, фонды национального благосостояния позволяют подготовиться к тому моменту, когда доходы от нефти иссякнут. Поэтому нефтедобывающие страны, такие как Саудовская Аравия, Норвегия и Россия, имеют одни из крупнейших в мире фондов, где аккумулируются стратегические резервы.

С момента своего создания в 1999 году ГНФАР непрерывно увеличивал свои активы. Исключение составляли лишь 2015 и 2016 годы, когда объем средств уменьшился вслед за падением мировых цен на нефть, которое также отразилось на самочувствии нефтедобывающих соседей – России и Казахстана, и аукнулось на всей территории бывшего СССР. Баку потратил более 4 млрд долларов на преодоление последовавшего за этим валютного кризиса, но все равно дважды девальвировал манат в 2015 году, что привело к снижению доверия населения к национальной валюте. С повышением цен на нефть в 2016 году нефтяной фонд также начал восстанавливаться. Можно сказать, Азербайджан легко отделался по сравнению с Россией, которая в 2014 году потратила на поддержку падающего рубля 80 млрд долларов – пятую часть своих валютных резервов.

За первое полугодие 2019 года ГНФАР увеличил свои активы на 10,7 млрд манатов (около 6,3 млрд долларов) по сравнению с 9,2 млрд манатов, которые нефтяной фонд заработал в первой половине прошлого года, – в основном за счет доходов от экспорта углеводородов, которые страна получает в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), заключенного с иностранными нефтяными компаниями. Доходы ГНФАР, как правило, зависят от цен на нефть и поступлений от продажи нефти и газа. В этом году, несмотря на снижение стоимости нефти, доходы ГНФАР росли, благодаря увеличению экспорта газа по новому Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Продолжится ли этот быстрый рост? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, от мировых цен на нефть – чем выше цены, тем больше доходы. Во-вторых, от масштабов добычи. В-третьих, от того, как фонд решит использовать свои активы.

Изменения в расходах ГНФАР указывают на то, что Баку приспособился к низким ценам на нефть: в 2013 году фонд потратил почти 15,7 млрд долларов (в пересчете с маната по курсу на тот момент), а к 2018 году этот показатель снизился до 6,8 млрд долларов – в основном это перечисления в государственный бюджет.

Цены на нефть могут колебаться, но вряд ли в краткосрочной перспективе пробьют уровень 100 долларов за баррель. Следовательно, главным фактором увеличения активов ГНФАР является объем добычи нефти и газа. Добыча газа, скорее всего, будет расти еще в течение следующих нескольких лет, с увеличением мощности добывающей платформы Шах-Дениз-2. Тем не менее, рост не будет постоянным, а значит, взрывные темпы преумножения активов ГНФАР, скорее всего, пойдут на убыль, если не будут разработаны новые месторождения нефти и газа аналогичного масштаба.