Антимигрантские выступления в Якутии – национализм, социально-экономическая проблема, борьба за власть?

Волнения в Якутии, начавшиеся после изнасилования местной жительницы приезжим из Кыргызстана, обернулись запретом на работу для легальных мигрантов из стран СНГ (среди которых, кстати, нет Кыргызстана). По мнению экспертов, это может привести к выводу мигрантов в теневую экономику и усилению коррупции в миграционной сфере.

Согласно официальной статистике, доля совершенных иностранцами преступлений в Якутии является низкой. Рост националистических настроений в республике специалисты связывают с недовольством местных жителей социально-экономическим положением. Также прозвучали заявления, что чиновники пользуются этими настроениями, чтобы удержаться у власти.

С чего все началось

В ночь на 17 марта неизвестный похитил и изнасиловал жительницу Якутска, а затем оставил ее у своих знакомых в автомастерской, сообщил Следственный комитет. Женщине удалось бежать, она обратилась к правоохранителям. На следующий день подозреваемый был задержан, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и похищении.

«После того, как официальные СМИ сообщили о задержании подозреваемого и выяснилось, что это гражданин Кыргызстана, новость быстро распространилась через WhatsApp, который в Якутии есть у каждого. Кто-то предложил встретиться на Комсомольской площади», — рассказывает Эрэл Васильев, местный общественный деятель, представитель оппозиционного движения «Народная воля».

По его словам, в первом, стихийном, митинге участвовало несколько сотен человек (издание «Якутия-инфо» со ссылкой на полицию пишет о двухстах митингующих).

Правоохранительные органы отреагировали на несогласованную акцию неожиданно мягко. По свидетельству Васильева, полицейские вели себя корректно, успокаивая разгоряченных людей и безуспешно прося их разойтись. Прибывший представитель администрации главы республики уговорил протестующих собраться на следующий день на стадионе «Триумф».

На следующий день, 18 марта, глава Якутии Айсен Николаев на своей страничке в Facebook подтвердил, что обвиняемым является гражданин Кыргызстана. Хотя Николаев и отметил, что Якутия — многонациональная республика, а преступность не имеет национальности, заявление было выдержано в довольно воинственном духе.

«Гость, попирающий законы и традиции хозяев — это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор», — написал руководитель региона, пообещав принять «новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов».

Николаев не только обвинил предпринимателей, привлекающих нелегальную рабочую силу, в росте безработицы среди местного населения, но и призвал к их бойкоту, заявив: «Каждый житель республики имеет выбор — поддерживать своих или мигрантов». В борьбу с нелегальной миграцией, по словам чиновника, должны включиться не только правоохранительные и надзорные органы, но и жители.

18 марта, в спорткомплексе «Триумф» собрались более 6 тыс. человек, сообщил Айсен Николаев. Видео с обоих мероприятий есть в YouTube. Выступая перед собравшимися, чиновник вновь заявил: «Мы, местные жители, иногда сами ошибаемся. Покупаем у них дешевые фрукты. Ездим на их такси. Почему не спрашиваем, есть ли у них регистрация, платят ли они налоги?» — приводит перевод слов Айсена Николаева инстаграм-аккаунт издания Sakhalife.ru (ораторы выступали по-якутски).

В том же духе высказалась мэр Якутска Сардана Авксентьева. «Вроде бы мы терпели, терпели, но, думаю, наше терпение лопнуло. Надо нам всем вместе собраться, навести порядок. Мы у себя на родине, у себя в городе, как хозяева нашей земли, и надо это донести», — сказала она.

Депутат «Единой России» Павел Ксенофонтов, тоже участвовавший в собрании в «Триумфе», написал на своей странице в Facebook: «После всего, что они вытворили, не приобретать у киргизских предпринимателей товары и услуги — это минимум, что можно предпринять».

Как отреагировало население

После подобных выступлений в мессенджерах стали рассылать ксенофобские сообщения, пишет издание «Якутия 24» со ссылкой на главу МВД республики Константина Неустроева. СМИ начали сообщать о случаях преследования мигрантов из Центральной Азии. В интернете появились видео, где в магазинах и заведениях общепита, в которых работают мигранты, местные жители кидаются в них различными предметами, общаются с ними в нецензурной форме, призывают вернуться на родину, запугивают, портят имущество.

Распространялись данные об избиении мигрантов, однако МВД по Якутии их опровергло. По словам Эрэла Васильева, произошло всего три или четыре инцидента, когда люди заходили в принадлежащие иностранцам овощные киоски и говорили «закрывайтесь», и несколько нападений. Например, человек с пистолетом в руках задержал и куда-то повел одного из мигрантов, избивая его, но местные жители его остановили. «Все могло быть намного хуже», — считает собеседник.

Возможно, пострадавших больше, чем сообщает полиция. Некоторые специалисты объясняют отсутствие данных о нападениях тем, что мигранты, по их сведениям, подвергнутые насилию, боятся обращаться в правоохранительные органы.

В результате многие киоски оказались закрыты, часть водителей общественного транспорта не вышла на работу, опасаясь за свою безопасность.

Социальное недовольство питает национализм

Антимигрантски настроенные наблюдатели объясняют вспышку национализма культурными различиями. Так, Эрэл Васильев утверждает, что якобы свойственный уроженцам Центральной Азии «патриархат» противостоит «матриархату», укорененному в якутской традиционной культуре. «Женщины здесь зачастую бывают главными в семьях. Когда с ними обращаются некультурно, это вызывает раздражение», — говорит общественник.

Эксперты ставят под сомнение подобные аргументы. «Здесь действует известный механизм [мышления]: ""Наша" женщина — наша собственность". Если бы насильником был не таксист-киргиз, а таксист-якут, это не вызвало бы такой реакции», — считает Владимир Малахов, директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС.

По данным Следственного комитета, в 2018 году в Якутии совершено 296 преступлений на сексуальной почве, а в 2017-м — 117, из них иностранными гражданами — 4 и 6 соответственно.

По статистике, на 10 тыс. жителей Якутии в 2017 году приходилось 82,6 преступника, из которых лишь 1,69 неграждан РФ, т.е. доля иностранцев составляла примерно 2%. Между тем, по данным МВД республики, доля приехавших в том же 2017 году из иностранных государств трудовых мигрантов превышала 6% населения Якутии (с учетом длительно проживающих в республике иностранцев их доля среди населения, скорее всего, еще больше).

Эти цифры говорят не в пользу заявлений чиновников и прочих лиц о связи между мигрантами и ростом преступности, и указывают на то, что среди иностранных граждан уровень преступности заметно ниже, чем среди местных жителей республики.

«Проблема преступности воспринимается как проблема этнической преступности, которую к нам "привезли". Демонтаж советского Welfare State [социального государства] в начале 1990-х совпал с наплывом "чужаков". Люди считают, что из-за этого все и случилось. Это похоже на то, как в 1980-е дефицит сковородок объясняли тем, что их "скупили вьетнамцы"», — объясняет появление мифов о мигрантах Малахов.

По словам Валентина Урусова, в прошлом лидера профсоюза работников алмазодобывающей компании «Алроса» в Якутии, погромы случались в республике и раньше. «Когда я жил в Удачном [город в Мирнинском районе Якутии], то видел, как местная молодежь собиралась толпами по 300-500 человек — бить выходцев с Кавказа. Национализм часто проявляется также [при приеме на работу]», — говорит он.

По мнению Урусова, негативное отношение к приезжим объясняется экономическими причинами. «Из богатейшей [природными ресурсами] Якутии сделали дотационный регион. "Алроса", пополнявшая огромную часть якутского бюджета, сегодня перечисляет налоги в федеральный центр. Люди прекрасно понимают, что могли бы жить по-другому, но не могут ничего изменить, и вымещают злобу на приезжих», — считает профсоюзный деятель.

С тем, что причиной выступлений жителей Якутска стало недовольство социально-экономическим положением, согласен и бывший замминистра культуры, информации и туризма Кыргызстана Максат Чакиев, уверенный, что ситуация была создана искусственно политическими властями Якутии. «Возможно, они хотели показать свою политическую состоятельность», — говорит он.

По мнению Эрэла Васильева, «власти поступили мудро, не допустив массовых погромов».

Эту точку зрения не разделяют «левые» активисты из Якутска, считающие, что митинг в «Триумфе» стал для главы республики способом вернуть себе доверие, пошатнувшееся из-за роста цен, высокого уровня безработицы, экологической катастрофы на реках возле Иреляхского месторождения алмазов и скандала в сфере сбора мусора.

Бедность и безработица питают напряженность

Численность населения огромной Якутии — менее миллиона человек. Миграционная убыль населения республики составляет 48,25 на 10 тыс. человек в год — это один из худших показателей в стране. Отток экономически активного населения восполняет, с одной стороны, высокая рождаемость (14,5 на 1 тыс. населения), а с другой — миграция из-за рубежа и из других регионов России. На этом фоне присутствие мигрантов становится все более заметным.

«Якутск — маленький город, здесь живет всего 300 тыс. человек, и около 34-35 тыс. мигрантов разных национальностей, — рассказал глава киргизской диаспоры Якутска Данияр Байгутуев в интервью изданию «Голос со всего мира». — Все они, в основном, заняты в сфере обслуживания: на стройке, в кафе, ресторанах, магазинах, водят автобусы, такси. Со стороны это выглядит так, будто весь город заполнен мигрантами».

Одной из причин, по которым местное население покидает Якутию, является дефицит рабочих мест. Официальный уровень безработицы в республике в период с декабря 2018 по февраль 2019 года составил 7,1%, что на 2,2% выше общероссийского показателя, причем, по словам депутата Павла Ксенофонтова, порядка 34% молодых людей до 35 лет в Якутске находятся без работы. Называют и более высокие цифры безработицы среди молодежи – до 73%.

При этом по количеству юридических лиц на тысячу человек трудоспособного возраста — 52 — Якутия уступает лишь Краснодарскому краю.

Среднемесячная зарплата в Якутии составила в 2019 году 62,8 тыс. рублей против 42,2 тыс. по РФ. Однако, как отмечает Урусов, этого едва хватает на питание и услуги ЖКХ. «Продукты в республику завозят воздушным транспортом, поэтому цены на них — космические. Добраться до многих улусов [районов] можно лишь вертолетом, а цены на авиаперевозки внутри Якутии — необоснованно высокие», — говорит профсоюзный деятель. Относительно неплохо себя чувствуют работники крупных предприятий, но не за счет высоких заработков, а за счет стабильности, добавляет он.

Крупные добывающие компании часто используют труд вахтовиков — временных рабочих, которых набирают за пределами региона. По словам Урусова, такие сотрудники обходятся дешевле, чем местные, на которых распространяются северные надбавки и другие социальные гарантии. «Вахтовики едут в Якутию за высокими зарплатами, и хотя их регулярно обманывают, обещая 150-200 тыс. рублей в месяц, а реально выплачивая 60-70 тыс., они все равно остаются довольны. За счет этого крупные компании экономят немалые деньги», — считает собеседник.

Заявленная борьба с нелегальной миграцией может возыметь обратный эффект

На фоне националистических настроений Айсен Николаев издал 27 марта указ № 442, запрещающий хозяйствующим субъектам привлекать в 2019 году иностранцев, вполне легально работающих на основании выдаваемых властями патентов. Согласно документу, мигранты, нанятые до принятия указа, должны быть уволены в течение трех месяцев.

Патент дает право на работу в России гражданам стран СНГ, прибывшим в страну в безвизовом порядке. При этом запрет, ставший реакцией на антикиргизские выступления, по данным СМИ, не коснется граждан Кыргызстана. Им как уроженцам государства, входящего в Таможенный союз, патент для работы в РФ не требуется.

Под ограничения попали 33 вида экономической деятельности, в том числе такие востребованные среди мигрантов профессии, как водители, строители, продавцы. Иностранцам запрещено работать и в таких сферах, как образование, консультирование по вопросам управления, архитектура и инженерия, научные исследования. Интересно, что указ главы республики не затронул доминирующую в экономике республики добывающую промышленность.

Председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов сомневается, что эксперимент якутских властей улучшит ситуацию с безработицей. По его словам, местные жители вряд ли согласятся заменить мигрантов на стройках и других тяжелых работах. «Можно предположить, что глобально в Якутии ничего не изменится, — заявил Каримов изданию Znak.com, — Но может вырасти уровень коррупции в миграционной сфере».

По мнению эксперта по межэтническим отношениям общественной организации «ПСП-фонд» Андрея Якимова, решение главы Якутии продиктовано популистскими мотивами и приведет лишь к вытеснению легальных мигрантов в поле теневой занятости.