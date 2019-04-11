Армению взбудоражило выступление трансгендерной женщины в парламенте

Лилит Мартиросян вероятно потребовалось много мужества, чтобы войти в зал парламента, встать перед депутатами и войти в историю. Выступление трансгендерной женщины в законодательном органе было беспрецедентным событием в этой социально консервативной части мира.

«Я выступаю за подвергшихся пыткам, изнасилованных, сожженных, зарезанных, убитых, изгнанных, дискриминируемых, бедных и безработных трансгендерных лиц Армении», – заявила Мартиросян, активист движения за права трансгендеров, на посвященном правам человека заседании парламента 5 апреля. Она добавила, что преступления на почве ненависти в отношении трансгендеров в основном остаются безнаказанными. «Я призываю вас провести реформы и принять меры, направленные на достижение гендерного равенства и обеспечение прав всех без исключения граждан», – сказала она.

Как и ожидалось, ее выступление вызвало гнев некоторых законодателей.

«Как лидер партии «Процветающая Армения», глава семьи, верной армянским традициям и вере, я говорю, что это [права трансгендеров] не пройдет, – сказал Гагик Царукян, глава второй по величине парламентской фракции. – Это порок, и мы должны скрывать порок, как мы делали это раньше».

Три дня спустя перед зданием парламента собралась толпа, включая значительное число религиозных деятелей и других лиц, придерживающихся социально консервативных взглядов. Они выступили с осуждением речи и, по словам активистов, угрожали насилием в отношении сексуальных меньшинств. Некоторые из протестующих даже призвали освятить зал парламента, чтобы очистить его после выступления Мартиросян.

Некоторые священнослужители пришли к выводу, что данный эпизод говорит о том, что Армения становится все более «голубой». «В последние годы количество гомосексуалистов увеличилось – это связано не только с агрессивной пропагандой, но и внедрением "европейских ценностей" и это беспокоит нас», – сказал новостной сети Sputnik координатор информационного отдела Араратской епархии Армянской апостольской церкви иерей Есаи Артенян.

«#Трансфобная реакция наблюдается в социальных сетях, а также в общественных местах в #Армении, ставя под угрозу жизни многих людей, а также создавая атмосферу, в которой такая опасная и разделяющая людей риторика считается приемлемой», – написала в Twitter занимающаяся защитой прав ЛГБТИ организация ILGA-Europe, которая также призвала «власти выступить против этой трансфобной ненависти, полицию обеспечить безопасности тех, кому угрожают, а средствах массовой информации воздержаться от распространения дезинформации и предоставления платформы для излияний ненависти».

Но мало кто выступил в поддержку Мартиросян, и правительство и оппозиция вместо этого начали обвинять друг друга в пропаганде прав геев. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Мартиросян получила новый паспорт, в котором она сменила свое прежнее традиционно мужское имя Вагаршак на традиционно женское Лилит, в 2015 году, когда у власти было предыдущее правительство. «Когда я говорил им, что «вы гей-активисты», они мне не верили, – сказал Пашинян, имея в виду предыдущую администрацию. – Но им не уклониться от этого статуса, и это очередное доказательство».

Миссия ЕС в Ереване и посольства стран-членов ЕС выступили с заявлением, осуждающим «разжигание ненависти, в том числе угрозы убийства в адрес г-жи Лилит Мартиросян, ее коллег и ЛГБТИ-сообщества в целом».

Министерство иностранных дел опубликовало воинственное ответное заявление. «Наши международные партнеры должны проявлять большее уважение и большую чувствительность по отношению к армянскому обществу и воздерживаться от излишних направлений в рамках общественных обсуждений, даже при несогласии с их тональностью, – сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. – Хотели бы напомнить, что принцип общественной морали является частью международных обязательств в сфере прав человека, и их невыполнение является невозможным».

Но на фоне этих политических дрязг некоторые старались не забыть, что произошедшее является историческим событием. «Учитывая, где и когда я росла, я никогда бы не подумала, что однажды познакомлюсь с ЛГБТ-армянами, которые живут полной жизнью, выступают за тех, кому не дают так жить, и бросают вызов нашим культурным и политическим институтам, чтобы те присоединились к нам здесь, в реальном мире, – написала представительница армянской диаспоры @lifeindiaspora. – Сегодня я вижу, слышу и читаю ваши истории о стойкости, надежде, любви и смехе, и я рада видеть, как далеко мы продвинулись, хотя впереди еще много трудностей».