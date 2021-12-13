Армения-Азербайджан: армянские пленные остаются предметом торга

С момента окончания прошлогодней войны прошло больше года, а десятки армянских военнослужащих продолжают оставаться в азербайджанском плену. Хотя для армянской общественности эта проблема остается чрезвычайно острой, многие опасаются, что проблема пленных выпадает из повестки дня переговоров между двумя сторонами — и что даже для армянского правительства их освобождение не является приоритетным вопросом.

После окончания войны Азербайджан вернул Армении более 100 военнопленных. Но другие — по разным оценкам от 40 до приблизительно 140 человек — все еще остаются в азербайджанском плену. Более того, их число продолжает расти: в результате пограничных столкновений в прошлом месяце в азербайджанский плен попали еще 32 человека. (Впоследствии 10 из них были переданы Азербайджаном Армении.)

В заявлении о прекращении огня, которым закончилась прошлогодняя война, говорилось, что обе стороны должны вернуть противной стороне «военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц». В начале послевоенного периода время от времени происходили обмены пленными.

Но к февралю Азербайджан заявил, что вернул всех военнопленных. По словам Баку, армяне, остававшиеся в заключении в Азербайджане, были «диверсантами» и другими лицами, незаконно проникшими на территорию Азербайджана уже после прекращения огня, и, следовательно, не военнопленными, а преступниками, подлежащими уголовному преследованию по азербайджанским законам. Армения утверждает, что эти люди, независимо от того, когда они были задержаны, — военнопленные и должны быть возвращены.

С тех пор армяне, остающиеся в Азербайджане, стали предметом двусторонней торговли. Время от времени армянских пленных обменивали на карты минных полей, установленных Арменией на территориях, отвоеванных Азербайджаном.

Многие защитники пленных считают этот подход неправильным.

«Нашим властям следовало бы понять, что возвращение военнопленных — не тема для переговоров; этого требует международное право, — сказала правозащитница Сирануш Саакян, представляющая интересы пленных в Европейском суде по правам человека. — Армения не должна выпрашивать их возвращения», — сказала она Eurasianet.org. По ее словам, согласие представителей Армении на участие в таком торге «создало атмосферу, которая позволяет Азербайджану решать эту проблему, требуя от Армении уступок».

Хотя в заявлении о прекращении огня прямо говорилось о военнопленных и удерживаемых лицах, минные поля в нем не упоминались, говорит Бениамин Погосян, глава ереванского аналитического Центра политических и экономических стратегических исследований. «Мы согласились считать военнопленных предметом торга, что позволило Азербайджану поставить этот вопрос на одну доску с картами минных полей, — сказал он Eurasianet.org. — Мы вернули всех азербайджанских военнопленных и приняли их правила торга».

Тем временем правительство Армении критикуют за то, что оно якобы преуменьшает важность проблемы пленных.

7 декабря появилась видеозапись, на которой Ален Симонян, спикер парламента и близкий союзник премьер-министра Никола Пашиняна, как кажется, презрительно называет пленных дезертирами. «Я, может быть, скажу что-то несколько неправильное [неприятное], но я считаю, что этих пленных больше нет; для меня они не существуют, — говорит он в видеоролике, тайно записанном на встрече со сторонниками и опубликованном в анонимном Телеграм-канале. — Я не могу сказать этого на публике, но родственники пленников тоже знают, что эти люди дезертировали, сложили оружие, убежали и попали в плен; поэтому они и не жалуются».

Впоследствии Симонян заявил, что видеозапись была отредактирована и искажена. Более полный вариант был опубликован на принадлежащем семье Пашиняна сайте Armtimes.com, редактором которого является жена Пашиняна. В расширенном варианте Симонян обвиняет Азербайджан в том, что тот шантажирует Армению этим вопросом. «Зачем эти солдаты пошли на войну? Чтобы защищать свою страну. Но если теперь я должен потерять из-за них Сюник и Сисиан, я считаю, что их больше нет», — говорит он. (В последние месяцы Азербайджан пытался оказывать давление на Армению, видимо, стремясь к получению новых уступок на переговорах, особенно в отношении этих регионов на юге страны.)

Тем не менее видеозапись вызвала взрыв возмущения в социальных сетях и уличные протесты.

В день ее публикации ряд граждан, включая родителей некоторых из военнопленных, устроили демонстрацию у здания местного правительства в Гюмри. «Ален Симонян должен нам ответить, — сказала одна женщина. — Мы терпеливо ждали, но теперь наше терпение иссякло, и вы увидите, что из этого получится».

В тот же день протестующие заблокировали центральную площадь Республики в Ереване и прошли маршем к парламенту, требуя, чтобы Симонян объяснился. «Нам нужно вернуть наших детей. Что сделал вчера Ален Симонян? Он дал туркам [пренебрежительное название азербайджанцев] понять, что у нас нет военнопленных, что их можно убивать. Он что, дарит наших детей Азербайджану? Я повяжу на него красную ленточку и подарю Азербайджану его самого», — сказал репортерам один из родителей.

Пашинян также бросил тень на попавших в плен военнослужащих. После произошедших в прошлом месяце столкновений он сказал, что следует провести расследование по делу каждого армянского пленного.

«Возможно, мы совершаем ошибку, когда поддаемся эмоциям, — сказал он на заседании парламента. — Что значит попасть в плен? В каких обстоятельствах это произошло? Это нужно расследовать. Военные протоколы определяют случаи, в которых сдача в плен не является преступлением».

Защитники прав человека утверждают, что такие высказывания могут оказывать незаконное влияние на правоохранительные органы.

«Когда премьер-министр говорит, что военнопленных нужно судить, когда об этом говорит Ален Симонян, разве они не оказывают влияния на прокуратуру и следственные органы?» — задала вопрос в интервью армянской службе РСЕ/РС правозащитница Жанна Алексанян.

Никто из более чем 100 возвращенных до сих пор военнопленных не подвергался юридическому преследованию вплоть до 10 декабря, когда, как сообщил Следственный комитет Армении, пяти из десяти военнослужащих, вернувшихся из плена после ноябрьских столкновений, были предъявлены обвинения в «нарушении правил несения боевой службы».

«Возможно, правительство пытается изобразить этих военнопленных дезертирами, преступниками, для того, чтобы, если их не удастся вернуть, общественное возмущение не было таким сильным, — сказал глава аналитического центра Погосян. — Может быть, это делается потому, что карт минных полей уже не осталось, и предложить в обмен больше нечего».

Вопрос, не включенный в повестку дня

Неясно даже, сколько именно армянских солдат остаются в азербайджанском плену.

По официальным данным Азербайджана, Баку все еще удерживает 40 армян. Однако защитники пленных говорят, что реальное число может превышать эту цифру более чем втрое. Правозащитница Саакян сказала, что исследователи собрали информацию и о других пленных, удерживаемых в Азербайджане, и их число доходит до 80; в половине случаев имеются «неоспоримые» доказательства. По ее словам, некоторые из этих пленных были захвачены во время прошлогодней войны, а не в стычках, случившихся после прекращения огня, как утверждает Азербайджан.

Кроме того, еще 22 военнослужащих, по-видимому, остаются в плену после ноябрьских столкновений. «У нас нет полной картины», — сказала она.

Армении неоднократно не удавалось включить вопрос о военнопленных в международную повестку дня. Трехсторонняя комиссия, в которую входит Россия, проводит переговоры о процессе демаркации границы и открытии новых транспортных маршрутов — оба эти вопроса являются приоритетными для Азербайджана, — но не занимается оставшимися пленными.

Премьер-министр Никол Пашинян упомянул об этой проблеме на недавней трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев сказал, что все вопросы, обозначенные в соглашении о прекращении огня, «практически разрешены», но Пашинян в мягкой форме не выразил несогласие.

«Я не согласен с формулировкой президента Азербайджана, что практически все вопросы кроме транспортного уже разрешены, — сказал он. — Знаете, мы много раз об этом говорили: все еще существует проблема заложников и других удерживаемых лиц, военнопленных, — и это очень важная гуманитарная проблема. Но я хочу сказать, что сегодня мы собрались не только для того, чтобы поднимать проблемы, но и чтобы обсуждать решение проблем, уже существующих». Ни Путин, ни Алиев не упоминали о проблеме армянских пленных, а соглашение, подписанное после встречи, касалось создания комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы.

15 декабря Алиев и Пашинян должны встретиться в Брюсселе, и Пашинян сказал, что рассчитывает на обсуждение вопроса о военнопленных.

Ситуации с пленными удаляется особое внимание в меморандуме комиссара Совета Европы по правам человека от 8 ноября, который призывает власти Азербайджана «огласить полный список и местонахождение армянских пленных», остающихся в заключении, и «незамедлительно освободить этих пленных».

В ответе на этот меморандум Азербайджан заявил, что остающиеся в заключении пленные — «либо не военнопленные, либо подлежат репатриации в соответствии с применимым международным гуманитарным законодательством и уголовным законодательством. Это лица, осужденные правомочными судами за совершение преступлений, в том числе в некоторых случаях преступлений военных».

Поэтому, утверждается в этом заявлении, «призыв к Азербайджану освободить “всех, еще находящихся в заключении”, представляет собой грубое вмешательство комиссара в законную правовую процедуру».

Улькяр Натиккизи оказала содействие при подготовке данного материала.