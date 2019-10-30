Армения-Азербайджан: кто больше тратит на оборону?

Богатые запасы нефти позволяют Азербайджану, вовлеченному в многолетний конфликт из-за Нагорного Карабаха, масштабно финансировать модернизацию своих вооруженных сил. Попытки Армении не отставать истощают ее бюджет.

Согласно последним данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в период с 2009 по 2018 годы военные расходы Азербайджана составили почти 24 млрд долларов. Армения за тот же период потратила чуть более 4 млрд долларов.

Однако, если рассматривать долю государственных расходов, Армения тратит гораздо больше. По данным SIPRI, в 2018 году 21% государственных расходов Армении был направлен на военные нужды, по сравнению с 11% в Азербайджане. Это ощутимый балласт для страны, где около 26% людей живут в бедности.

Россия, один из крупнейших экспортеров оружия в мире, продает оружие обеим сторонам конфликта, но Армения как член возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности получает скидку. Азербайджан, в свою очередь, диверсифицировал военный импорт, установив тесные торговые связи с такими неожиданными союзниками, как Израиль.

По данным SIPRI, в период между 2014 и 2018 годами Азербайджан был вторым по величине покупателем военной техники в Израиле, занимая 17% израильского экспорта вооружений. В 2016 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна приобрела израильского вооружения на сумму 4,85 млрд долларов. Торговля не односторонняя: продажи Азербайджана в Израиль в 2018 году составили 1,3 млрд долларов (в основном нефти), что составляет чуть менее 7% от общего экспорта Азербайджана.

Между тем Армения все больше зависит от своих экономических связей с Россией.

В этой гонке вооружений на Южном Кавказе азербайджанский нефтедоллар явно выигрывает у армянского драма.