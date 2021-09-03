Армения-Азербайджан: несмотря на позитивные заявления, мирные переговоры сейчас маловероятны

На протяжении нескольких месяцев азербайджанские официальные лица говорили о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения с Арменией, чтобы наконец положить конец длящемуся уже несколько десятилетий конфликту. «Если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит, нет мира», – заявил в июне президент Ильхам Алиев. В последнее время Армения тоже начала выдвигать аналогичные предложения. Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявлял, что «переговорный процесс должен быть возобновлен в полном объеме».

Тем не менее вероятность того, что лидеры двух стран сядут за стол переговоров, остается низкой.

Несмотря на то, что прошлогодняя война резко изменила динамику конфликта, фундаментальный вопрос, разделяющий обе стороны с 1980-х годов – статус населенного армянами Нагорного Карабаха – остается прежним.

Хотя армянская сторона фактически отказалась от претензий на семь ранее оккупированных ею азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха (в границах НКАО советских времен), она продолжает требовать, чтобы сам Карабах оставался под армянским контролем, включая территории, над которыми Азербайджан восстановил контроль, например Шушу и Гадрут.

Тем временем Азербайджан заявил, что больше не будет обсуждать даже автономный статус для армян Карабаха внутри Азербайджана, не говоря уже об армянском суверенитете над Карабахом.

Обе стороны представили свои позиции как обязательные условия, по которым они не готовы идти на уступки, что делает перспективу начала реальных переговоров весьма туманной.

«В этом состоит трудность для любого посредника: стороны, судя по всему, заняли абсолютно взаимоисключающие позиции и придерживаются абсолютно противоположных нарративов, – сказал Eurasianet.org на условиях анонимности высокопоставленный дипломат, знакомый с переговорами. – И нам нужно найти какой-то выход. Таковы нынешние реалии. Ни одну из сторон нельзя будет заставить изменить свою позицию».

Сорокачетырехдневная война в прошлом году закончилась заявлением о прекращении огня, подготовленным при посредничестве России. Документом предусматривалось возвращение значительных территорий Азербайджану, разблокирование транспортных коридоров между двумя странами и привлечение российских миротворческих сил для наблюдения за новым порядком. Но для окончательного урегулирования конфликта потребуется всеобъемлющее мирное соглашение.

До прошлогодней войны мирные переговоры велись при посредничестве Минской группы ОБСЕ во главе с Францией, РФ и США. Но в результате войны этот орган был отодвинут на второй план, а доминирующую позицию в качестве посредника заняла Россия.

Президент РФ Владимир Путин был одним из подписантов прошлогоднего соглашения о прекращении огня. Кроме того, вопросами практической реализации соглашения, – в частности, возобновлением транспортного сообщения в регионе, – занимается трехсторонняя комиссия, состоящая из заместителей премьер-министров Армении, Азербайджана и России. (Весной комиссия приостановила свою деятельность на фоне роста напряженности, но 17 августа возобновила работу, проведя встречу в Москве.)

Однако сопредседатели Минской группы продолжают предлагать свои услуги для организации более предметного диалога, и недавние заявления официальных лиц Армении подчеркивают ту роль, которую, как они надеются, группа может сыграть в возможных переговорах.

«На данном этапе никакие переговоры по мирному договору не ведутся, если такие переговоры когда-либо начнутся, то обязательно частью таких переговоров должен быть вопрос статуса Нагорного Карабаха, на основе уже зафиксированных Минской группой ОБСЕ принципов», – сказал недавно назначенный министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся 31 августа в Москве.

Это указывает на то, что Армения, и, в частности, правительство Пашиняна, изменили занимаемые прежде позиции. Раньше основополагающие принципы Минской группы, известные как Мадридские принципы, были политически токсичными для армянских государственных деятелей. Но это было до того, как самый неприемлемый пункт этих принципов – возвращение Азербайджану оккупированных районов вокруг Карабаха, потерял актуальность в результате победы Азербайджана в прошлогодней войне.

Тем временем Азербайджан в послевоенный период осыпал Минскую группу презрением, заявляя, что эта структура бесполезна и что за 30 лет работы международные посредники так и не могли урегулировать конфликт. Однако Баку при этом не уточнил, кого он хотел бы видеть в качестве потенциального посредника, и нужен ли ему вообще посредник.

По мнению Фариза Исмаилзаде, проректора бакинского университета ADA, «на данный момент» предпочтительным для Баку посредником является Россия. Препятствием является Франция, которая занимает в рамках данного конфликта все более проармянскую позицию, добавил Исмаилзаде. «Но если Франция смягчится и сосредоточится на вопросе интеграции армян в Азербайджане, а не на вопросе статуса, тогда Минская группа может вернуться», – сказал Исмаилзаде Eurasianet.org.

Хотя Азербайджан придерживается позиции, что вопрос о статусе карабахских армян уже решен – они являются гражданами Азербайджана, как и все остальные, и остается только интегрировать их, – это видение противоречит фактической ситуации на местах: в Карабахе размещены 2000 российских миротворцев, и де-факто он продолжает находиться под управлением самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

«Реальность на местах такова, что Азербайджан сейчас не контролирует эту территорию; ее контролируют российские войска, – сказал дипломат. – До тех пор, пока Азербайджан не получит физический контроль над этой территорией и ее населением, остается проблема, которую необходимо решить».

Согласно соглашению о прекращении огня, российские миротворцы должны оставаться в Карабахе до 2025 года с возможностью продления их пребывания, но только при условии согласия обеих сторон. Азербайджан явно заинтересован в том, чтобы наложить вето на продление пребывания там российских солдат, поскольку это практически полностью развяжет ему руки, чтобы взять территорию под свой контроль.

Но дипломат также добавил, что русские вряд ли уйдут, если не будут уверены в отсутствии угроз для безопасности и национальной идентичности карабахских армян.

«Что произойдет по истечении пятилетнего мандата – вопрос очень открытый, – сказал дипломат. – Трудно представить ситуацию, при которой русские решат уйти, оставив армянскую общину Карабаха на произвол. Если к тому моменту удастся найти какое-нибудь решение по поводу ситуации с этими людьми, чтобы отпала необходимость в их защите, это было бы оптимальным результатом. Но для этого потребуется гораздо более высокий уровень доверия, которого пока просто нет».

Хотя обе стороны по-прежнему придерживаются взаимоисключающих позиций по вопросу о статусе Карабаха, потенциальным посредникам, возможно, удастся сблизить позиции сторон, в частности, оказав им содействие в демаркации границ. Но здесь переговоры тоже столкнутся с одним из давних фундаментальных камней преткновения: решать ли проблемы поэтапно или все сразу в рамках одного всеобъемлющего договора.

«Некоторые из идущих сейчас очень деликатных обсуждений касаются того, можно ли решить такие проблемы, как граница – вопрос, который, по общему мнению, необходимо решить, – и отложить более сложные обсуждения на потом, – сказал дипломат. – Есть ли способ сделать это, чтобы не снимать вопрос полностью с повестки? Когда следует заняться этой проблемой?»

По словам дипломата, на данный момент, несмотря на заявления о готовности к переговорам, обе стороны отказываются слушать друг друга, излагая свои аргументы для внешней аудитории.

«Обе стороны пока прощупывают, как далеко они могут зайти, чтобы добиться того, чего хотят, добиться поддержки международного сообщества. Я действительно думаю, что фундаментально обе стороны хотят, чтобы у их народов был мирный путь в будущее, и они понимают, что не смогут этого добиться, не решив проблем, которые перед ними сейчас стоят, – сказал дипломат. – Но сначала нам нужно выйти из этого очень сложного тупика. И именно здесь переговорщики могут реально помочь, но потребуется некоторое время, прежде чем стороны будут готовы серьезно сесть за стол и начать переговоры».