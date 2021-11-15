Армения-Азербайджан: новый всплеск напряженности

Это первый случай, когда передвижение армян по данной дороге было существенно ограничено. (Фото: Джошуа Кучера)

Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном снова возросла: в последние дни неоднократно имели место перестрелки, и азербайджанские силы ограничили движение по двум дорогам у границы с Арменией.

Данные инциденты произошли на фоне сообщений о том, что стороны близки к достижению долгожданных соглашений о демаркации границ и открытии новых транспортных маршрутов между двумя странами.

Азербайджан установил дополнительные контрольно-пропускные пункты на дороге, соединяющей города Горис и Капан на юге Армении, сообщил 12 ноября защитник прав человека (омбудсмен) Армении. Затем, по сообщению местных властей, 15 ноября азербайджанцы установили еще один КПП на дороге, ведущей к юго-востоку от Гориса.

Армянский омбудсмен Арман Татоян сообщил, что из-за этих КПП многие учителя и ученики, которые живут в районе между Горисом и Капаном и ездят в школы в этих городах, не смогли попасть в свои школы, что вынудило их перейти на онлайн-обучение.

Азербайджанские КПП, которые занимались по большей части иранскими грузовиками, поставлявшими товары в Карабах, появились на этой дороге еще в августе. Несколько отрезков дороги проходят через территорию Азербайджана, над которой Баку восстановил контроль в рамках прошлогоднего соглашения о прекращении огня. Как работают новые блокпосты, пока непонятно, но это первый случай, когда передвижение армян по данной дороге было, судя по всему, существенно ограничено.

Движение на втором участке дороги – из Капана в Чакатен и далее до самого южного участка армяно-азербайджанской границы – ранее было беспрепятственным. Но посреди ночи 15 ноября азербайджанские военные установили новый блокпост на отрезке этой дороге, пересекающей небольшой участок азербайджанской территории у села Газанчи. Как заявили местные власти, местным жителям, живущим дальше по этой дороге, не сообщили о том, что теперь намерены делать азербайджанцы.

Мэр Чакатена Ара Арутюнян сообщил местному новостному порталу News.am, что приехал в Капан утром 15 ноября, но не уверен, сможет ли вернуться. «По лесной дороге невозможно добраться, даже пешком. Я даже не знаю, как вернусь в село. В селе дети школьники, как они будут ездить в школу?», – сказал он.

Азербайджанские источники официально не сообщали ни об одном из введенных на дорогах ограничений, но некоторые азербайджанские СМИ передали эти новости со ссылкой на армянские источники.

Между тем за последние дни произошло несколько инцидентов с применением насилия.

13 ноября житель Нагорного Карабаха бросил «взрывное устройство» в направлении азербайджанского блокпоста возле города Шуша – на Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией. Данный инцидент последовал за убийством армянского гражданского лица азербайджанскими силами в том же районе 8 ноября.

После этого инцидента движение по дороге было на некоторое время перекрыто, но затем восстановлено позже в тот же день. Как сообщили официальные источники в Карабахе, человек, бросивший взрывное устройство, был задержан российскими миротворцами и должен был быть передан де-факто властям Карабаха.

Кроме того, 14 ноября азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором видно, как группа азербайджанских солдат окружает и захватывает армянский военный пост, хотя неясно, на каком участке границы и с какой стороны произошел этот эпизод.

Ранее в тот же день Министерство обороны Азербайджана заявило о «сосредоточении личного состава и техники армянских вооруженных сил в направлении Лачинского участка границы» и что «с целью пресечения провокации противника наши подразделения ... приняли безотлагательные меры». На следующий день министерство заявило, что армянские силы открыли огонь из Гегаркуникской области Армении по Кельбаджарскому району Азербайджана, в результате чего была повреждена дорожно-строительная техника.

Оба заявления заканчивались одинаковыми предупреждениями: «Еще раз заявляем, что вся ответственность за последствия любой конфронтации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении». Азербайджанский аналитик Ахмед Алили указал на угрожающий тон заявлений. «Эта фраза использовалась во времена до войны 2020 года», – написал он в Twitter.

14 ноября Совет национальной безопасности Армении заявил, что азербайджанские солдаты вошли на территорию Армении и окружили четыре армянских военных поста, но в конечном счете отступили.

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар выразил обеспокоенность по поводу многочисленных инцидентов.

Все это происходило на фоне сообщений о переговорах между Арменией и Азербайджаном по поводу двух новых соглашений – о формальной демаркации границ и об открытии нового транспортного маршрута (или маршрутов) между двумя странами, в том числе из основной части Азербайджана в азербайджанский эксклав Нахичевань через юг Армении.

Незадолго до перекрытия дороги Горис-Капан премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что это может произойти. На заседании Кабмина 11 ноября он сказал, что Азербайджан использует свой фактический контроль над данной дорогой в качестве рачага, чтобы требовать от Еревана предоставления ему «коридора» через юг Армении, то есть автомобильной или железной дороги, над которой у Азербайджана был бы определенный суверенитет. Пашинян подверг Баку критике за попытку, по его словам, навязать Еревану «коридорную логику».

«Вчера мы от Азербайджана получили неофициальное оповещение о том, что с 11 ноября они собираются проводить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении на участке “Эйвазли”», – сказал Пашинян. «После получения оповещения мы направляем наших граждан проходить по участку Капан-Агвани-Татев, – добавил он, имея в виду строящуюся армянами альтернативную дорогу, которая не пересекает территорию Азербайджана. – Было возможно провести переговоры для того, чтобы на этом участке не было контроля, но ценой этого была бы коридорная логика, что неприемлемо для нас».

Он также сказал, что Армения готова открыть все региональные коммуникации «без контекста экстерриториальности», «то есть, никогда не обсуждали и не станем обсуждать коридорную логику».

Обе стороны – при участии России – обсуждали транспортный вопрос в рамках серии встреч вице-премьеров трех стран. Хотя о подробностях мало что известно, суть спора, по-видимому, заключается в уровне контроля, который различные стороны хотели бы осуществлять над этой дорогой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие официальные лица называют этот новый транспортный маршрут «Зангезурским коридором», подразумевая, что Азербайджан будет обладать суверенитетом над этой территорией. Но связанные с правительством аналитики говорят, что Азербайджан на самом деле добивается чего-то меньшего – например, права пользоваться автомобильной или железной дорогой без таможенного контроля со стороны Армении.

«Азербайджан хочет, чтобы не было никаких контрольно-пропускных пунктов, чтобы не останавливаться на границе, – сказал в октябре региональному аналитику Томасу де Ваалю Анар Велиев, азербайджанский аналитик и декан одного из факультетов Азербайджанской дипломатической академии. – Мы находимся в ситуации, когда у нас есть рычаги воздействия, у нас есть время и мы можем диктовать условия».

Российский представитель на переговорах, вице-премьер Алексей Оверчук, также заявил, что Москва не рассматривает никаких экстерриториальных вариантов соглашения. «Мы выходим на конкретные решения, которые основываются прежде всего на том, что суверенитет за дорогами сохранится за теми странами, по чьей территории будут проходить эти самые дороги», – сказал он во время визита в Ереван 5 ноября.

Обладающий хорошими связями армянский новостной сайт «Алик Медиа» сообщил в конце октября, что стороны достигли предварительных договоренностей по транспортному вопросу и демаркации границ, и что лидеры двух стран подпишут их 9 ноября, в годовщину подписания прошлогоднего соглашения о прекращении огня.

Это вызвало волну слухов в Армении о возможности новых уступок, и позже «Алик Медиа» сообщил, что Пашинян отказался от этих договоренностей. Источники в Азербайджане сообщили Eurasianet.org на условиях анонимности, что, по их мнению, Баку используем эскалацию напряженности, чтобы заставить Ереван вновь сесть за стол переговоров.

Между тем 11 ноября в Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием американского, французского и российского представителей Минской группы ОБСЕ – органа, который выступает посредником в обсуждениях по поводу конфликта с 1990-х годов. Когда обе стороны проведут следующую встречу на высоком уровне, пока неизвестно.