Армения-Азербайджан: семь солдат убиты в результате стычки на границе

В ходе боевых действий на азербайджано-армянской границе 11 апреля погибли в общей сложности семь солдат.

Данное столкновение стало самым кровопролитным за последние семь месяцев и первым крупным инцидентом с момента развертывания на армянской стороне границы гражданских наблюдателей ЕС, прибывших вопреки возражениям Азербайджана и России.

Армянская сторона сообщила о четырех убитых и шести раненых солдатах, а Азербайджан заявил о троих убитых и двоих раненых военнослужащих. Разразившийся в районе села Тех бой длился несколько часов.

Минобороны Армении заявило, что группа азербайджанских военнослужащих подошла к армянским военнослужащим, выполнявшим инженерные работы, и открыла по ним огонь. Министерство иностранных дел Азербайджана назвало инцидент армянской «провокацией», показавшей, что Ереван «не заинтересован в мирном процессе».

Село Тех расположено на дороге, которая до недавнего времени связывала Армению с находящейся под армянским управлением территорией Нагорного Карабаха через Лачинский коридор (находящийся под азербайджанской блокадой с 12 декабря).

Раньше, когда Лачинский коридор проходил через Тех, этот район контролировали российские пограничники. С изменением маршрута в этом районе были развернуты армянские и азербайджанские пограничники, после чего, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проводившие инженерные работы азербайджанские силы углубились на целых 300 метров на территорию Армении.

Выступая в парламенте на следующий день после инцидента в Техе, Пашинян сказал, что если бы армянские чиновники выполнили его приказы, «вероломного» нападения Азербайджана можно было избежать. Через несколько часов он уволил командующего пограничными войсками СНБ полковника Армана Маралчяна.

Последний инцидент рассматривается в Армении как продолжение проводимой Азербайджаном «бордеризации», то есть применения силы для создания на местах реалий, которые впоследствии должны будут быть отражены в процессе демаркации границы между двумя странами, который начался после Второй карабахской войны в 2020 году.

После войны Баку и Ереван принимали участие в мирных переговорах, проходивших на разных площадках. При этом процесс сопровождался периодическими вспышками боевых действий – как вдоль границы, так и в Нагорном Карабахе.

После значительной эскалации в сентябре 2022 года, когда азербайджанские войска заняли позиции на территории Армении, на армянскую сторону границы была направлена краткосрочная наблюдательная миссия ЕС. В феврале была развернута долгосрочная миссия.

Хотя некоторые считают инцидент в Техе «проверкой» доверия к наблюдателям ЕС, директор Регионального центра демократии и безопасности Тигран Григорян отметил, что у армян должны быть реалистичные ожидания от миссии.

«Во-первых, количество наблюдателей ЕС в Армении со своим вспомогательным персоналом составляет около 100 человек. Их возможности очень ограничены в плане быстрого выяснения того, кто инициировал эскалацию на том или ином участке. Во-вторых, наблюдатели только отслеживают ситуацию и передают информацию структурам ЕС. Они не уполномочены делать какие-либо публичные заявления. В связи с этим не следует ожидать от них реакции. Реагировать должен Брюссель, если возникнет такая необходимость», — сказал Григорян Eurasianet.org.

В данном случае Евросоюз отреагировал, призвав стороны конфликта отвести свои силы на безопасное расстояние от границы, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Тем временем Москва, которая возражает против любого участия Запада в урегулировании конфликта на Южном Кавказе, заявила, что приняла меры по деэскалации ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 12 апреля, что Баку и Ереван договорились провести раунд переговоров в Москве, однако добавила, что дата пока не определена.

В Армении задержаны двое азербайджанских солдат

По сообщениям, 10 апреля, в ходе другого инцидента, судя по всему не связанного с событиями у села Тех, двое азербайджанских военнослужащих проникли в Армению через ее западную границу с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана. В Азербайджане заявили, что они пропали без вести из-за «плохих погодных условий».

Сообщается, что первого солдата задержали недалеко от границы в тот же день, а второго – через три дня в городе Капан, расположенном далеко от Нахичевани.

При этом обоих солдат задержали местные жители, которые затем передали их полиции. По сообщениям, второму военнослужащему перед задержанием удалось записать и опубликовать видео, в котором он говорит о «пролитии армянской крови» и «обезглавливании армян».

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в Twitter, что армян подвергли этого солдат «пыткам».