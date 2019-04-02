Армения-Азербайджан: угрозы войны после переговоров о мире

Министр обороны Армении Давид Тоноян осматривает позиции у границы с Азербайджаном в мае 2018 года. Недавно Тоноян выступил с угрозой отобрать у Азербайджана еще территории. (Фото: mil.am)

После первой встречи между лидерами Армении и Азербайджана для обсуждения мирного соглашения между двумя сторонами разразилась словесная война.

29 марта одетый в военную форму министр обороны Давид Тоноян выступил в Нью-Йорке перед группой местных армян. «Как министр обороны, я заявляю, что формулы «территории в обмен на мир» больше не будет, и мы переформулируем ее на «новая война – новые территории»», – сказал он собравшимся, добавив, что Армения стремится усилить свои наступательные способности.

Ничто из этого не новость, но его заявление было сделано в неподходящий момент: как раз когда его начальник, премьер-министр Армении Николь Пашинян, встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене. Встреча, как сообщалось, прошла в «позитивной и конструктивной атмосфере», но затем атмосфера быстро испортилась, когда Азербайджан гневно отреагировал на воинственную риторику Тонояна.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест по поводу высказывания Тонояна, назвав его «очередным признанием высокопоставленным армянским чиновником агрессивной политики этой страны, – сообщает информационное агентство Trend. – Мы обращаем внимание армянской стороны на то, что Вооруженные силы Азербайджанской Республики являются одними из самых могущественных армий в мире и способны в короткие сроки освободить оккупированные территории Азербайджана».

Пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана заявил, что Тоноян пытается отвлечь внимание от «плачевной» ситуации в армянской армии, в частности от сообщений о бунте солдат на военной базе на иранской границе, о котором пока мало достоверных данных.

«Мы обрушим удар на голову армянских оккупантов», – сказал официальный представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Такого рода агрессивная риторика обычно чаще звучит с азербайджанской стороны, поскольку армян устраивает сложившееся положение дел. В настоящее время около 14 процентов территории Азербайджана контролируется армянскими силами, в результате чего более 600 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, и Азербайджан заявляет о своем праве вернуть эту территорию силой, если мирные средства не принесут желаемого результата.

Но в заявлениях армянской стороны вроде того, что сделал Тоноян, нет ничего нового. Угрозы захватить дополнительные территории Азербайджана в случае начала войны раздавались еще до назначения Тонояна на должность главы министерства обороны.

Отказ от формулы «территория в обмен на мир» перекликается с аналогичными заявлениями самого Пашиняна и может быть истолкован по-разному. На первый взгляд подобные высказывания звучат как отказ от самой идеи возвращения территорий Азербайджану (подобная позиция фактически сорвала бы мирные переговоры). Но при более тщательном анализе эти заявления можно рассматривать как намерение получить в обмен на территории нечто большее чем просто обещание не нападать на Армению.

Более распространенная формула в рамках нынешних переговоров – «территория в обмен на статус», то есть обмен определенных азербайджанских территорий, в настоящее время оккупированных армянами, на получение армянами в Нагорным Карабахе определенных признанных властных полномочий. Ни Пашинян, ни Тоноян не исключают подобной формулы, на что с оптимизмом указывают участвующие в переговорах иностранные дипломаты.

Армянские чиновники объясняют разразившуюся словесную перепалку тем, что Армения будет платить Азербайджану за воинственную риторику той же монетой. «Азербайджан часто заявляет, что тот факт, что он не применяет силу против Арцаха и Армении, уже является уступкой армянским сторонам, – сказал Eurasianet.org Микаэль Золян, депутат парламента от альянса «Мой шаг» Никола Пашиняна (Арцах – армянское слово, обозначающее Карабах). – Тоноян говорит, что мы можем следовать той же логике, если захотим».