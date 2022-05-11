Армения анонсировала шесть новых пунктов переговоров с Азербайджаном, но не уточнила, в чем они состоят

Армения ответила на предложение Азербайджана о возобновлении переговоров на основе пяти пунктов своим собственным планом из шести. Но в чем именно состоят эти шесть пунктов, общественности не сообщается. По словам официальных представителей Азербайджана, они не уверены, что новые предложения Армении окажутся для них приемлемым.

Впервые о существовании шести пунктов сообщил 5 мая секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян. Хотя он не сказал, что в них содержится, он намекнул, что в них обращается особое внимание на права и безопасность этнических армян Нагорного Карабаха, а также упоминается статус этой территории.

В беседе с репортерами Григорян говорил о «приоритетности решения вопросов безопасности, защиты и прав проживающих в Арцахе [альтернативное армянское название этой территории] соотечественников, в соответствии с которыми должен сформироваться статус Нагорного Карабаха».

Этот новый дипломатический гамбит начался в то время, когда переговоры между двумя сторонами, направленные на разрешение продолжающегося десятилетиями конфликта, как кажется, набирают обороты. Однако позиция Еревана вызывает озабоченность многих армян, опасающихся, что их сторона готовится пойти на значительные односторонние уступки.

Азербайджан объявил о своем плане из пяти пунктов в марте, и официальные лица Армении заявили, что принимают его принципы. Самым важным из них является взаимное признание территориальной целостности, означающее по сути дела, что Армения признает суверенитет Азербайджана над Карабахом. Именно статус Карабаха был до сих пор центральным вопросом конфликта между двумя сторонами.

«Пункты, предложенные Азербайджаном, не были неприемлемыми для Армении, — сказал Григорян. — Армения в своих 6 пунктах предложила, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован для достижения всеобъемлющего мира. На данный момент наш подход заключается в том, что эти два пакета, пункты 5+6, должны быть объединены и должны начаться переговоры по мирному соглашению, чтобы найти долгосрочное решение нагорно-карабахского конфликта».

10 мая посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян сказал, что шесть пунктов были переданы Азербайджану на встрече руководителей двух стран, состоявшейся 6 апреля в Брюсселе. Он не объяснил, почему о существовании нового предложения не упоминалось в течение почти целого месяца.

В состав предложений Армении входят «вопросы безопасности, защиты прав армян Нагорного Карабаха и окончательного статуса Нагорного Карабаха», и азербайджанская сторона согласилась с таким подходом, сказал Марукян государственному новостному агентству «Арменпресс».

В тот же день о предложении Армении высказался министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он назвал некоторые другие пункты, в том числе взаимное признание территориальной целостности и необходимость осуществления прежних соглашений, подписанных обеими сторонами. Байрамов предположил, что Баку согласится с этими пунктами, но дал понять, что одно из других предложений армянской стороны может быть отвергнуто: речь идет об участии Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Минская группа возглавляла переговоры между двумя сторонами со времен первой войны 1990-х годов. Однако после войны 2020 года, в результате которой Азербайджан вернул себе многие из территорий, потерянных в первой войне, эта организация была в значительной мере исключена из переговорного процесса. Азербайджан дал понять, что более не считает Минскую группу необходимым участником переговоров, так как вследствие победы Азербайджана ее основная задача — определение статуса Карабаха — утратила актуальность.

Говоря о шести пунктах предложения Армении, Байрамов отметил, что посредничество Минской группы по-прежнему не интересует Баку. «Армянская сторона готова к переговорам и призывает сопредседателей Минской группы организовать эти переговоры. Это происходит на фоне событий в Украине, в момент, когда между сопредседателями Минской группы нет никаких контактов. Группа почти парализована», — сказал Байрамов. (Сопредседателями группы являются Соединенные Штаты, Франция и Россия, и министр иностранных дел России Сергей Лавров обвиняет США в том, что в результате войны в Украине они «отменили» участие России в Минской группе.)

2 мая Григорян встретился в Брюсселе с Хикметом Гаджиевым, старшим внешнеполитическим советником президента Азербайджана. Говоря о предложении из шести пунктов, он дал понять, что Азербайджан их принял. «В наших обсуждениях есть понимание, что следует объединить эти два пакета и начать переговоры», — сказал он.

Однако в Баку с этим не согласны.

В опубликованной 7 мая статье обладающий обширными связями азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев сообщает, что по утверждениям его источников Хикмет Гаджиев «не выражал никакого понимания и тем более взаимопонимания относительно будущей повестки и судьбы переговоров».

Фатуллаев пишет, что Григорян старается «дезавуировать нападки национал-реваншистской части армянского общества».

Быстрый ход переговоров и кажущаяся готовность Армении уступить суверенитет над Карабахом беспокоят многих армян. Политическая оппозиция регулярно проводит акции протеста против переговоров; публично выступают против них и официальные лица самопровозглашенного правительства Карабаха.

Де-факто премьер-министр Карабаха Давит Бабаян заявил, что его интересуют не шесть пунктов предложения Еревана, а всего один пункт: что Карабах не будет отдан Азербайджану. «Будь там хоть 105 пунктов, Арцах не будет частью Азербайджана. Для нас это неприемлемо», — сказал он, как сообщает РСЕ/РС.

В ответ на просьбу Eurasianet.org пояснить, в чем состоят шесть пунктов, представитель МИД Армении сослался на интервью министра иностранных дел Арарата Мирзояна от 15 марта, в котором тот дал положительную оценку пяти пунктам азербайджанского предложения, но ни словом не упомянул шесть пунктов Армении.

Власти Армении не желают обнародовать свое предложение, потому что опасаются реакции общественности и боятся, что это может «еще сильнее дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Армении, — сказал Eurasianet.org аналитик Бениамин Погосян. — Они говорят, что эти пункты касаются прав армян в Нагорном Карабахе и статуса Нагорного Карабаха». Если это так, продолжил Погосян, «пусть они их обнародуют и ясно скажут, что Нагорный Карабах не будет частью Азербайджана».