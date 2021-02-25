Армения: армия призвала Пашиняна уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал своих сторонников после того, как руководство вооруженных сил потребовало его отставки. (Фото: прямая трансляция в Facebook, Никол Пашинян)

Руководство вооруженных сил Армении призвало к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Это самый серьезный вызов премьеру, который с трудом удерживается у власти после катастрофического поражения, нанесенного стране в войне с Азербайджаном в прошлом году.

В заявлении армейского руководства, подписанном десятками высокопоставленных офицеров и опубликованном пресс-секретарем Министерства обороны Самвелом Асатряном на своей странице в Facebook утром 25 февраля, подверглось критике увольнение заместителя начальника Генштаба вооруженных сил днем ранее. Чиновник ранее посмеялся над Пашиняном в интервью.

«В связи со сложившейся ситуацией вооруженные силы Республики Армения требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предостерегая от применения силы против людей, отдававших свои жизни, защищая Родину и Арцах, – заявили офицеры, имея в виду Нагорный Карабах, территорию, являющуюся яблоком раздора в конфликте с Азербайджаном. – Армия всегда была с народом, а народ – с армией».

Пашинян ответил собственным постом в Facebook, назвав это заявление «попыткой государственного переворота».

«Если мы хотим узнать правду о войне, мы не можем не задавать вопросы нашим старшим армейским офицерам, но некоторым из наших любимых и уважаемых генералов не нравится, что у нас и у общественности могут возникнуть определенные вопросы», – сказал Пашинян. Он также призвал своих сторонников выйти на демонстрацию на расположенной в центре Еревана площади Республики.

Эта площадь была эпицентром «Бархатной революции» – массовых демонстраций, на волне которых Пашинян пришел к власти три года назад – и премьер-министр, похоже, пытался таким образом привнести часть былого запала в свой первый митинг после поражения в войне.

Во второй половине дня на площади собрались тысячи людей, чтобы послушать выступление Пашиняна. Они скандировали «Никол – премьер-министр!» – в пику выкрику «Никол – предатель!», ставшему визитной карточкой оппозиции.

«Бархат закончился», – сказал Пашинян собравшимся, давая понять, что намерен применить к своим оппонентам более жесткий подход. «Вы хотите досрочных выборов? – спросил он толпу (это основное требование оппозиции). «Нет, мы выбрали тебя», – кричали в ответ сторонники.

Пашинян сказал, что пытался уволить начальника штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, который стал одним из подписантов требования об отставке премьера, но что полномочиями сделать это обладает президент Армен Саркисян, должность которого в основном носит церемониальный характер. «Если президент не подпишет его [приказ об увольнении Гаспаряна], что это будет означать? Он присоединяется к перевороту? Это очень простой выбор», – сказал Пашинян. «Забудьте о президенте, посадите их всех в тюрьму», – выкрикнула в ответ из толпы одна пожилая женщина.

Сторонник Пашиняна Саргис Хачатрян, молодой человек лет 20-ти с небольшим, сказал, что пришел на демонстрацию потому, что не хочет, чтобы к власти пришла оппозиция, в ряды которой входят многие деятели старого режима. «Прежние власти не дают стране встать на ноги, они саботируют правительство», – сказал он Eurasianet.org. По его словам, оппозиция не обладает достаточной реальной поддержкой населения, чтобы оправдать ее требования об отставке Пашиняна. «Единственный способ убрать его – это переворот», – сказал он.

Примерно неделей ранее оппозиция возобновила регулярные демонстрации против Пашиняна и его правительства. «Мы должны дать пашиняновским депутатам парламента путь для отступления», – сказал 20 февраля, во время одной из таких акций протеста, Вазген Манукян, кандидат на пост премьер-министра от коалиции оппозиционных сил. По его словам, это был «план А» оппозиции, а «план Б» звучал так: «Вы должны быть готовы взять власть в любой момент путем восстания с молниеносной скоростью».

За час до созванной Пашиняном демонстрации сторонники оппозиции собрались на площади Свободы в Ереване, чтобы поддержать требование военных. Эта площадь расположена примерно в километре от места проведения манифестации в поддержку премьера. По сообщениям местных СМИ, из-за близости двух враждующих лагерей имели место стычки.

Толпа там была несколько меньше, чем у Пашиняна, хотя в нее влились сторонники экс-президента Роберта Кочаряна, который пока формально не выступил в поддержку оппозиционной коалиции, но ранее в тот же день призвал своих сторонников выйти на улицы.

«Наше государство в руках сумасшедшего», – сказал один из выступавших, Ишхан Сагателян из Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн». В то время как одним из оппозиционных девизов было «Армения без Никола», Сагателян сказал: «Мы меняем девиз на “Армения без турка”». Многие в толпе ответили: «Он турок, он турок».

Еще одной новой фигурой на митинге стал Юрий Хачатуров, в прошлом высокопоставленный военный чиновник и глава Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемого Россией оборонного блока, членом которого является Армения. «Дорогие друзья, я раньше не приходил на эти митинги, потому что меня беспокоила пассивность нашей армии, – сказал он толпе. – Но сегодня они, наконец, проснулись и приняли решение, и я очень счастлив».

В то время как сторонники Пашиняна разошлись после окончания организованной им акции, митинг оппозиции продолжался до вечера. Некоторые сторонники оппозиции также разбили палатки у здания парламента.

Пашинян, возможно, сам подлил масла в огонь «восстания», о котором ранее говорил Манукян, своими невоздержанными высказываниями о российском оружии.

В своем интервью ранее на этой неделе Пашинян раскритиковал современные российские ракеты «Искандер», стоящие на вооружении в Армении, заявив, что они не сработали. Это вызвало раздражение в России, которая после окончания войны стала еще более важным гарантом безопасности, направив 2 тыс. миротворцев для защиты оставшейся под контролем Армении части территории Нагорного Карабаха. И это усилило ощущение, что Пашинян не в состоянии справиться с кризисом, охватившим Армению после войны. «Такой публичный удар в спину России, когда безопасность Армении полностью зависит от России же, может вызывать только недоумение», – пишет аналитик Грант Микаелян.

Вскоре последовала и реакция со стороны вооруженных сил Армении. Когда заместителю главы Генштаба Тирану Хачатряну 24 февраля задали вопрос по поводу сказанного Пашиняном, он в ответ сначала рассмеялся. По его словам, это была «поверхностная» и «несерьезная» оценка. Позднее в тот же день он был уволен, что вызвало ответную реакцию со стороны его сослуживцев.

«Серьезные ошибки во внешней политике поставили страну на грань краха», утверждают офицеры в своем заявлении. Военные «долгое время терпеливо переносили действия нынешних властей и их нападки на вооруженные силы в попытке их дискредитировать», но «всему есть предел».

Между тем Россия дала понять, что не намерена вмешиваться. МИД России выступил с заявлением, в котором сказал, что рассматривает происходящие события как «внутреннее дело Армении» и что «мы рассчитываем на урегулирование в мирном русле».

В краткосрочной перспективе Пашиняну, похоже, удастся еще немного продержаться. «Не думаю, что что-нибудь произойдет сегодня или завтра, – сказал Микаелян Eurasianet.org после митингов. – Это будет долгая борьба».

В статью вносились изменения по мере развития событий. Джошуа Кучера помогал со сбором информации для материала.