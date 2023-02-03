Армения: банки регистрируют огромные прибыли, но на состоянии экономики это не сказывается

В 2022 году коммерческие банки Армении зарегистрировали рекордные прибыли: российско-украинская война принесла этому сектору немалую выгоду.

С февраля прошлого года в Армению переселились десятки тысяч российских граждан, которые активно пользуются услугами армянских банков и получают денежные переводы с родины. По данным Центробанка, суммарный объем переводов из России, составлявший в 2021 году 670 млн долларов, увеличился в 2022 году до 3,5 млрд, что соответствует 70 процентам всех переводов. Второе место — причем с большим отрывом — занимают переводы из США, на долю которых пришлось 670 млн долларов.

Такой приток денежных средств позволил банкам нарастить объем инвестиций за пределами страны. Как сообщает финансовое консалтинговое агентство Modex, с января по сентябрь иностранные инвестиции армянского банковского сектора резко выросли, с уровня чуть ниже 1 млрд до 2,58 млрд долларов.

При этом, как сообщает Modex, общий объем вкладов и других средств на счетах клиентов армянских банков увеличился за первые три квартала 2022 года на 980 млн долларов. По расчетам этого агентства, чистая прибыль банков в 2022 году была в три раза выше, чем в 2021-м.

Основную часть этого роста объясняют большим числом выходцев из России, переводящих в Армению свои предприятия и капиталы. По сообщению представителя Миграционной службы, вскоре будут обнародованы данные, показывающие, что в 2022 году в Армению переехали около 65 000 российских граждан.

Хотя банковская система и экономика в целом находятся на подъеме, а правительство ожидает, что экономический рост за 2022 год составит 13–14 процентов, финансовый сектор подстерегают новые проблемы.

Например, объем кредитных вложений в экономику Армении (кредитов, выданных армянскими банками армянским гражданам и предприятиям), достигший в 2022 году 11,8 млрд долларов, увеличился по сравнению с предыдущим годом всего на 4,5 процента.

Директор портала экономических новостей «АрмИнфо» Эммануил Мкртчян называет несколько причин такой стагнации кредитования, первая из которых — увеличение процентных ставок, призванное сдерживать инфляцию.

«Во-вторых, наблюдается низкая коммерческая активность в реальном секторе экономики [т.е. торговле товарами и услугами], в результате чего объем кредитования этого сектора уменьшается. В-третьих, банки уже получили в прошлом году такие огромные прибыли, что у них нет никакого стимула создавать или находить в Армении ликвидные инвестиционные проекты, которые связаны с многочисленными рисками и затратами», — сказал Мкртчян Eurasianet.org.

Центробанк отказывается признать, что рост кредитования замедлился из-за его решений, в результате которых ключевая ставка рефинансирования выросла с 4,25% в конце 2020 года до нынешних 10,75%, и утверждает, что коммерческие предприятия придерживают деньги по другим причинам.

«В течение этого года банковские вклады юридических лиц увеличились более чем на 44%. У предприятий есть деньги; дело только в том, что предприниматели предпочитают их не инвестировать, а увеличивать свои банковские вклады», — сказал журналистам 31 января председатель Центробанка Мартин Галстян.

Однако Галстян не упомянул о другой возможной причине — что коммерческие предприятия могут предпочитать держать деньги на вкладах, а не направлять их в инвестиции, из-за высоких процентных ставок.

С точки зрения Центробанка, предприятия побуждают отказываться от инвестиций два тесно связанных фактора риска.

Первый из них — неуверенность в будущем с учетом того, что горизонт планирования чрезвычайно сильно уменьшился из-за озабоченности глобальной рецессий и нестабильностью на границах самой Армении.

Второй — сознание того, что нынешняя ситуация открывает исключительные возможности для накопления капитала, и такое положение вещей не будет долговременным. Поэтому у коммерческих предприятий есть стимул не инвестировать свои средства в рискованные проекты, а использовать их для создания финансовых запасов.