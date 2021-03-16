Армения: большинство хочет досрочных выборов – опросы

По данным недавнего опроса, большинство армян выступают за проведение досрочных выборов. При этом правящая партия остается единственной политической силой в стране, пользующейся заметной общественной поддержкой.

Опрос, проведенный Международным республиканским институтом (IRI), является наиболее надежным исследованием общественного мнения с момента окончания войны, которая погрузила Армению в кризис. Хотя после катастрофического поражения многие армяне и армянские учреждения выступили против премьер-министра Никола Пашиняна и потребовали его отставки, Пашинян уперся и отказался покинуть свой пост.

В рамках опроса 55 процентов респондентов высказались за досрочные выборы (из них 57 процентов заявили, что выборы должны состояться весной этого года, и еще 13 процентов – к лету этого года).

Результаты исследования во многом совпадает с выводами другого недавнего опроса, проведенного MPG/Gallup International, в рамках которого за досрочное голосование высказались 58 процентов респондентов.

Между тем результаты опросов противоречат недавнему заявлению правящей партии о том, что «в обществе нет запроса» на досрочные выборы с целью положить конец охватившему Армению политическому параличу. (Однако премьер-министр Никол Пашинян недавно выразил определенную готовность организовать внеочередные выборы, но никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.)

IRI не задавал респондентам вопросы о том, должен ли Пашинян уйти в отставку и одобряют ли они его деятельность. Согласно исследованию MPG/Gallup International, 44 процента опрошенных высказались за отставку, а 39 процентов – против.

Но исследователи IRI поинтересовались у респондентов о степени их поддержки различных учреждений, и обнаружили, что больше половины – 54 процента – одобряют работу аппарата премьер-министра (по результатам опроса IRI в мае 2019 года этот показатель составлял 72 процента).

Таким образом, опрос подтвердил распространенную в Армении политическую точку зрения– что хотя Пашинян фактически потерял свой мандат на власть, реальной альтернативы ему нет. Если бы выборы были проведены сейчас, 33 процента проголосовали бы за партию Пашиняна «Гражданский договор» или его парламентский блок «Мой шаг». Следующей по популярности была бы партия «Процветающая Армения» во главе с олигархом Гагиком Царукяном, но она получила бы лишь 3 процента голосов.

Еще один примечательный аспект: поддержка Пашиняна значительно ниже в Ереване, где только 22 процента заявили, что проголосуют за его партию или блок. Но даже в столице ни одна из альтернативных сил не пользуется поддержкой свыше 3 процентов.

IRI также задал вопрос о соглашении о прекращении огня, положившем конец прошлогодней войне с Азербайджаном, и обнаружил, что 25 процентов армян выступают за «выход из договора о прекращении огня, даже если это может закончиться возобновлением военного конфликта». Однако некоторые ответы казались противоречивыми: 80 процентов респондентов высказались за «полное соблюдение соглашения о прекращении огня», но при этом 85 процентов высказались за «пересмотр соглашения о прекращении огня».

Опрос также позволил получить некоторое представление об общем настроении в стране.

Это может вызвать удивление, учитывая сложившиеся обстоятельства, но 31 процент армян сообщили, что, по их мнению, страна движется в правильном направлении. При этом 45 процентов заявили, что движется в неправильном направлении. В 2019 году этот вопрос не задавался.

Ответы на вопрос о том, как бы они оценили преобладающее настроение населения Армении, указывают на то, что, по сравнению с 2019 годом, настроение в стране ухудшилось, но, возможно, люди настроены не столь пессимистично, как можно было бы ожидать. В рамках недавнего опроса 25 процентов респондентов выразили «неуверенность, беспокойство, страх за будущее», а 24 процента – «полное разочарование, неверие в какие-либо улучшения». В 2019 эти показатели составляли 17 процентов и 3 процента соответственно.

На вопрос, видят ли они будущее для своей семьи в Армении в ближайшие 1-4 года, целых 15 процентов ответили «определенно нет», а еще 11 процентов «вероятно, нет».

Тем не менее, многие армяне сохраняют надежду: по словам 25 процентов, они надеются, что в будущем ситуация несколько улучшится, а 24 процента считают, что в будущем определенно все будет лучше.