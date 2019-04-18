Армения: борьба с теневой экономикой дает неоднозначные результаты

Когда почти год назад Никол Пашинян пришел к власти, одной из его приоритетных задач была борьба с коррупцией и теневой экономикой, что должно было привести к увеличению налоговых поступлений, а следовательно и государственного бюджета.

Однако по мере приближения первой годовщины «бархатной революции» картина остается неоднозначной. Данные по налоговым поступлениям не позволяют сделать определенных выводов. Масштабы теневой экономики несколько уменьшились, но эта тенденция возникла еще до прихода Пашиняна к власти. В то же время продолжающееся юридическое преследование одного из крупнейших экспортеров страны свидетельствует о противоречиях между активным сбором налогов и другой главной целью Пашиняна — увеличением объема инвестиций в страну.

В начале апреля глава Комитета государственных доходов заявил, что в первом квартале 2019 года налоговые поступления увеличились на 25 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Однако темпы роста экономики страны остаются низкими. Увеличение доходов получено «в основном за счет сокращения тени и гораздо меньше за счет экономического роста, — сказал репортерам 3 апреля глава комитета Давид Ананян. — Программные показатели этого года мы выполним и перевыполним в основном за счет тени. Но мы ожидаем, что в ближайшие годы превалирующим будет экономический рост. Экономика должна генерировать налоги».

Недавний доклад Всемирного банка прогнозирует, что в 2019 году рост ВВП страны замедлится до 4,3 %. Отчасти вина за такое положение дел возлагается в отчете на глобальные политические и экономические кризисы, но внутренние факторы также способствуют неопределенности ситуации.

«Что касается внутреннего положения, реформирование экономики Армении потребует во многих областях решительных усилий, которые по-прежнему могут натолкнуться на противодействие, связанное с меркантильными интересами или предполагаемыми крупными расходами, — говорится в докладе. — В то же время без радикальных реформ получить ощутимые результаты в таких сферах, как создание рабочих мест, повышение заработной платы, более эффективное решение социальных проблем и улучшение делового климата для привлечения инвестиций, маловероятно».

Отмеченный рост налоговых поступлений тесно соотносится с целью, которую Пашинян поставил перед налоговой службой. Назначая Ананяна на должность в мае 2018 года, вскоре после своего прихода к власти, Пашинян поставил перед ним две задачи: «Первая — не мешать экономике и хозяйствующим субъектам. Вторая — обеспечить непрерывное сокращение теневой экономики и неуклонное выполнение доходной части бюджета, увеличение доходной части бюджета».

Однако данные по реальным изменениям доходов не позволяют сделать определенных выводов, сказал Грант Микаэлян, экономист-аналитик из ереванского аналитического Института Кавказа. Январские предварительные налоговые выплаты были учтены так, что квартальные результаты «сравнивать невозможно», сказал Микаэлян Eurasianet.org. А если сравнить февраль 2019 года с тем же месяцем 2018-го, оказывается, что налоговые доходы на самом деле уменьшились более чем на 3 %.

Как отметил Микаэлян, по его расчетам, доля теневой экономики в общей экономике страны при Пашиняне уменьшилась: если в начале 2018 года она составляла около 27%, то сейчас — 23 %. Отчасти это связано с факторами, действовавшими еще до прихода Пашиняна к власти, добавил он. Хотя теневая экономика стремительно сокращалась почти в течение года до того, как Пашинян возглавил протестное движение, за бурные месяцы протестов и перехода власти она снова набрала силу. «В последние месяцы она опять сократилась, что фактически продолжает тенденцию, возникшую при [прежнем] правительстве», — сказал Микаэлян.

Новому правительству надо отдать должное, добавил Микаэлян, поскольку оно обеспечило выполнение правил, которые обязывают малые предприятия вести финансовую отчетность и официально оформлять на работу всех своих сотрудников.

Последнее из крупных дел об уклонении от налогов оказалось скандальным. 5 апреля генеральный директор компании «Спайка», одного из крупнейших в Армении экспортеров, был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму в 15 млн долларов.

Армянские СМИ давно связывают эту компанию, в основном занимающуюся экспортом фруктов и овощей, с бывшим президентом Робертом Кочаряном и зятем другого бывшего президента, Сержа Саргсяна. Новое правительство в особенности держит под прицелом предприятия, принадлежащие лицам, связанным с прежними властями.

Тем не менее всего за 10 дней до ареста Казаряна Пашинян присутствовал на открытии новой сыроваренной фабрики компании, которая должна была предоставить 120 новых рабочих мест.

Казарян провел пресс-конференцию, на которой отрицал обвинения в свой адрес. Он утверждал также, что расследование ставит под угрозу потенциальные иностранные инвестиции в размере 100 млн долларов. «Вчера вечером мне звонили из Евразийского банка развития, — рассказал он собравшимся репортерам. — Мне сказали, что финансирование будет временно приостановлено в связи с уголовным делом». Евразийский банк развития, кредитная организация, в которой доминируют Россия и Казахстан, на просьбу предоставить комментарии не ответил.

Иностранные инвестиции — тема щекотливая, поскольку они также входят в число приоритетных экономических задач Пашиняна. В докладе Всемирного банка отмечается, что с момента прихода к власти нового правительства дела в этой области идут вяло. «В число основных препятствий [прямым иностранным инвестициям] в Армении входят нормативные барьеры, условия для ведения бизнеса и качество местной рабочей силы. Также иностранные инвестиции может сдерживать политическая неопределенность».

Микаэлян сказал, что то, как будет вестись дело «Спайки», станет сигналом для местных и иностранных потенциальных инвесторов: «Поэтому расследование должно быть максимально прозрачным, а наказание — абсолютно обоснованным и доказанным в суде. Если в этом деле будет присутствовать политическая составляющая, это приведет к очередному пересыханию потока инвестиций в страну».

В ответ на обвинения Казарян также пригрозил свернуть деятельность компании, но Пашинян считает, что компания блефует. «Вот увидите, начнут [они бойкот] или нет, — сказал премьер-министр репортерам на прошлой неделе. — Будут работать очень послушно, поскольку никто сегодня, и тем более они, не согласится терять миллионы долларов из-за бойкота».