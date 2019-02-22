Армения ведет переговоры об установке китайских технологий наблюдения

Когда в декабре 2017 года китайский технологический гигант Huawei подписал меморандум о сотрудничестве с армянским правительством, мало кто в Армении обратил внимание. Рынок информационных технологий в стране растет быстрыми темпами и в основном за счет международных корпораций, которые переводят производство в развивающиеся страны с квалифицированной рабочей силой и низким уровнем зарплат, такие как Армения. Договоры с иностранными ИТ-компаниями уже никого не удивляют.

Но договор заметили исследователи в вашингтонском центре Freedom House. Центр отслеживает то, что он называет ползучей экспансией «китайской модели всесторонней цензуры и автоматизированных систем надзора». Проект Huawei «Умный город» — один из образцов этой модели.

Ключевым компонентом технологии «Умный город» от Huawei является «возможность определять, наблюдать и отслеживать передвижения людей, товаров и услуг», — сказал в интервью Eurasianet.org Адриан Шахбаз, директор по исследованиям в области технологий и демократии в Freedom House. Программа предусматривает установку тысячи камер наблюдения, которые зачастую оснащены технологиями по опознаванию лиц и номерных знаков автомобилей. По словам Шахбаза, он встревожен «невероятными возможностями для контроля над обществом, которые эти технологии дают властям».

Хотя меморандум о реализации «Умного города» в Ереване был подписан прошлым правительством, новое руководство, пришедшее к власти на волне уличных протестов весной 2018 года, в ответ на запрос Eurasianet.org подтвердило, что переговоры продолжаются. Заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Гегам Варданян заявил, что между представителями Huawei, министерства и городских властей Еревана ведутся трехсторонние обсуждения.

Пресс-секретарь Huawei подтвердила, что «что есть изменения технического задания, и мы продолжаем переговоры», добавив, что «сейчас более этого не готовы рассказывать».

Проект Huawei — часть растущего торгового партнерства между КНР и Арменией. В 2018 году товарооборот между двумя странами составил 771 миллион долларов, а Китай стал вторым по значимости торговым партнером Армении: его доля во внешнеторговом обороте Армении составила 10,5 процентов. Также в 2018-м Пекин предоставил Армении гуманитарную помощь на 20 миллионов долларов, что в четыре раза превышает показатель 2017 года. Объемы китайской помощи Армении продолжают расти, а сотни автобусов и карет скорой помощи на улицах армянских городов являются самым очевидным их проявлением.

В 2017 году Китай приступил к строительству нового посольства в Ереване, которое должно стать вторым по размеру в бывшем СССР. В августе прошлого года Китай открыл в армянской столице ультрасовременную школу, в которой китайские преподаватели будут вести языковые курсы для четырехсот школьников в возрасте от 10 до 18 лет.

Премьер-министр Никол Пашинян регулярно упоминает КНР среди приоритетных направлений армянской внешней политики. Пятилетней программой правительства, утвержденной 14 февраля, предусматривается, что Армения будет «развивать и расширять многовекторное и широкое сотрудничество с Китаем, характеризующееся дружественными отношениями».

Слабый надзор

В пресс-релизе Huawei, сообщающем о договоре с Арменией, утверждалось, что проект «Умный город» призван «сделать жизнь городских жителей более простой, доступной, безопасной, и обеспечить наиболее высокий уровень предоставляемых муниципальных услуг». В отдельной записи на сайте Huawei Armenia, датируемой апрелем 2018 года, говорилось, что проект может содействовать решению проблем в различных сферах, в том числе облегчить транспортные проблемы, расширить доступ к образованию, помочь в борьбе с преступностью и способствовать экономическому развитию. «Все в «умном» городе разумно, комбинированно и рационально, — утверждалось в статье. — Ереван находится на пути к трансформации в «умный город»».

Независимые исследователи, однако, скептически относятся к этой инновации. «Подход предполагает улучшение качества городской жизни с помощью цифровых технологий, но его механизмы могут быть использованы для расширения авторитарного контроля за людьми и общественными пространствами», — говорится в аналитической записке от 2018 года за авторством Эрики Марат, эксперта по вопросам политики в сфере безопасности в странах бывшего СССР и доцента Университета национальной обороны в Вашингтоне.

На счету Huawei больше 160 «умных городов» по всему миру, включая Сингапур, а также города в Саудовской Аравии и Германии. На постсоветском пространстве различные китайские решения для управления городами были реализованы в Азербайджане, России, Таджикистане, Украине, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане.

В интервью Eurasianet.org Марат объяснила, что экспансия Huawei в Евразии объясняется возможностями, которые открываются в странах, где законодательство о защите персональных данных неразвито или вообще отсутствует. По словам Марат, в регионе можно встретить лишь «крайне слабый надзор над тем, какого рода доступ и контроль могут получить такие компании как Huawei». Она считает, что персональные данные являются важным товаром, который можно использовать для изучения человеческого поведения и взаимодействия, а также для слежки за отдельными людьми, в том числе политиками, госслужащими и оппозиционерами. Включенная в комплектацию «Умного города» технология распознавания лиц «может быть адресной», считает Марат. Контроль над отснятым в Армении материалом будет находиться не только в руках тех, кто управляет камерами, но также и тех, кто владеет серверами для хранения материала.

В постсоветских странах системы наблюдения зачастую устанавливаются без общественного обсуждения или надзора, потому что «идея о неприкосновенности частной жизни не распространена в этих обществах, — сказала Марат. — Частная жизнь уходит на второй план на фоне коллективных усилий по улучшению жизни».

Бывший менеджер Huawei Armenia, говоривший на условиях анонимности, рассказал Eurasianet.org, что когда в 2017 году компания впервые обратилась к армянскому правительству с предложением о проекте, камнем преткновения стали деньги, а не забота о неприкосновенности персональных данных. Правительству понравился проект, но оно рассчитывало, что он будет полностью оплачен китайской компанией. Компания смотрела на вещи иначе — по словам источника, она была готова спонсировать лишь пилотную часть проекта. Стоимость реализации части или всей системы не была опубликована.

«Никого не волнует»

Что касается персональных данных, бывший менеджер Huawei подтвердил, что хотя технологии «Умного города» могут быть использованы для слежки за гражданами, этот вопрос не представлялся проблемой в Армении. «Этого разговора не было в течение всего времени [переговоров], — сказал источник. — Это никого не волнует».

Существуют также серьезные опасения, что китайские системы для управлениями городами, в том числе разработанные Huawei, могут быть каналами для китайского шпионажа. Основатель и президент компании Жэнь Чжэнфэй проходил службу в инженерных войсках Народно-освободительной армии Китая.

Конгресс США запретил Huawei участие в государственных контрактах, объяснив это тем, что продукция компании «может быть использована таким образом, что станет представлять угрозу национальной безопасности». Австралия и Новая Зеландия также ограничили использование продукции Huawei, посчитав невозможным исключить влияние китайского правительства на компанию. Директор по продажам Huawei в Польше был недавно арестован по обвинению в шпионаже, а в прошлом месяце чешские регуляторы заблокировали участие Huawei в государственном тендере.