Армения: визит одной из главных фигур американского Конгресса порождает надежду на помощь США

На фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Азербайджаном Армению посетила высокопоставленная представительница Конгресса Соединенных Штатов, выразившая стране свою решительную поддержку. Ее визит обрадовал армян, привел в ярость официальный Баку и вызвал вопросы о перспективе более крупномасштабного изменения политики США по отношению к этому конфликту.

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, ее визит был запланирован задолго до нынешнего обострения в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Многие из ее высказываний казались направленными на поддержку «армянской демократии» и плодов «Бархатной революции», в результате которой пришло к власти нынешнее правительство. Это позволяет предположить, что именно эти темы изначально и составляли основу повестки ее визита.

Однако по факту ее приезд совпал с самым напряженным периодом в отношениях между Арменией и Азербайджаном со времен войны 2020 года между двумя странами и временем геополитических волнений. Азербайджан наносит беспрецедентные удары по территории Армении (до прошлой недели тянущийся десятилетиями конфликт в основном разворачивался на территории, которую международное сообщество признает принадлежащей Азербайджану). В то же время Россия, главный гарант безопасности Армении, по-видимому, теряет авторитет в связи военными поражениями, которые она терпит в Украине.

В этой напряженной обстановке решительные высказывания Пелоси в поддержку Армении, гораздо менее уравновешенные, чем обычно бывают заявления о конфликте со стороны американских официальных лиц, вызвали немало домыслов геополитического толка.

Выступая на пресс-конференции, Пелоси осудила, по ее словам, «незаконные и смертоносные удары Азербайджана» по Армении, нанесенные несколькими днями ранее. «Не стоит питать иллюзий: это нападение неприемлемо», — сказала она.

Кроме того, она упоминала возможность расширения американской помощи в области безопасности, хотя не давала никаких конкретных обещаний. «В области обороны мы слушаем, — сказала она. — Мы не приходим и не говорим: вот что мы готовы сделать, а выслушиваем, в чем есть нужда». Уже во время поездки она включила в повестку встречу с министром обороны Суреном Папикяном, которая, как сообщается, изначально не планировалась.

Она также выступила со слабо завуалированной критикой России, главного союзника Армении, называя Москву ненадежным союзником и намекая, что Армении будет выгоднее сблизиться с США.

В поездке Пелоси сопровождали еще несколько членов Конгресса, в основном представляющие округа со значительной долей граждан армянского происхождения и регулярно бывающие в Армении. На пресс-конференции, в которой вместе с нею участвовали и другие члены делегации, был задан вопрос об отношении США к армяно-российскому союзу.

США понимают, что «Армения входит в систему безопасности с участием России, — сказал член Палаты представителей Фрэнк Паллоне. — Мы не предлагаем что-либо изменить в этом отношении. Мы лишь говорим, что Соединенные Штаты очень обеспокоены безопасностью Армении, и мы хотим сделать все, что можем, чтобы обеспечить более сильную поддержку».

Однако Пелоси выступила с более откровенной критикой Кремля, разочаровавшего армян, отказавшись предоставить сильную военную помощь перед лицом нападения Азербайджана. «Интересно, что эти отношения [с Россией] дали им не защиту, а исследовательскую миссию. Посмотрим, что будет дальше», — сказала она.

Она назвала «Бархатную революцию» 2018 года победой в глобальной битве демократии с авторитаризмом и заявила, что «мы хотим оказывать помощь, но ненавязчиво».

Неясно, до какой степени визит Пелоси отражал общую политику США. Ранее в этом году она совершила похожую поездку на Тайвань, которая, судя по всему, была организована ею самостоятельно, вопреки возражениям Белого дома и Пентагона, опасавшихся негативных последствий в непростых отношениях с Китаем.

Тот факт, что Пелоси приехала в Армению в сопровождении конгрессменов, занимающих резко проармянские позиции — в том числе Паллоне и членов палаты представителей Джеки Спейер и Анны Эшу, — позволяет предположить отсутствие одобрения администрации. Тем не менее Пелоси называла себя «третьим по старшинству официальным лицом в США», а на встречах ее сопровождала посол США в Армении Линн Трейси.

«Я не думаю, чтобы визит или заявления Пелоси помогли ослабить эту очень опасную напряженность, но они были проявлением поддержки», — сказал Пол Стронски, старший сотрудник программы изучения России и Евразии вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир, также высказав предположение, что эта поездка была скорее ее личной инициативой, нежели отражением более масштабного изменения политики США. – Как и в случае с визитом на Тайвань, я вижу в этой поездке попытку Пелоси оставить свой след в борьбе за идеалы, которые она давно поддерживает».

Посольство США в Ереване переадресовывало все вопросы об этой поездке сотрудникам Пелоси.

Тем не менее армяне были благодарны за то, что визит Пелоси привлек внимание к их стране на высоком уровне и побудил международные СМИ освещать конфликт.

«Мы ценим ясную позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении, — сказал после встречи с Пелоси премьер-министр Никол Пашинян. — Разумеется, очень ценны ясные формулировки правительства США».

Во время визита Пелоси в Ереване прошло несколько проамериканских, антироссийских демонстраций. Их участники размахивали американскими, армянскими и украинскими флагами и держали плакаты, критикующие Организацию Договора о коллективной безопасности. Хотя по идее этот пакт об оборонной взаимопомощи обязывает Россию прийти на помощь Армении в случае внешнего вторжения, реакция организации на последнее обострение боевых действий была весьма слабой.

«США оказались здесь быстрее, чем Россия. Что еще России нужно с нами сделать, чтобы мы наконец поняли, что она просто бросает нас на произвол судьбы?» — сказал Eurasianet.org один из демонстрантов, Гайк Карапетян. Другая участница протестов, Анна Саргсян, добавила: «У меня никогда не было про-каких-нибудь настроений; это просто проармянское выступление, нам нужны оружие и поддержка. Раз мы их не получаем от России, они должны поступить от кого-нибудь другого».

Однако среди армян по-прежнему распространено скептическое отношение к интересам США в этом регионе. «По факту США ничего предложить не могут кроме злополучной американской мечты, — сказал сказал «РИА Новости» аналитик Эдгар Элбакян. — Гарантии безопасности на словах они могут дать, но это разговоры для бедных».

Визит вызвал резкую реакцию в Баку. «Заявление, сделанное … Пелоси во время ее визита в Армению, … которое искажает ситуацию в регионе, вызывает глубокое сожаление. Беспочвенные и несправедливые обвинения в адрес Азербайджана, с которыми выступила Н. Пелоси, неприемлемы», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

По-видимому, имеется в виду ее высказывание о «незаконных и смертоносных ударах», так как в заявлении МИД повторяется утверждение Баку о том, что эскалацию спровоцировала Армения (никаких доказательств которого пока что не было предъявлено). Пелоси обвиняется в том, что она пала жертвой «армянской пропаганды», а ее визит называется «серьезным ударом по усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном».

Вечером 18 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, который в продолжение всего кризиса регулярно общается с руководством обеих стран, говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он сказал, что «призвал к отводу военных сил и возврату к переговорам о мире».

Бывший посол США в Азербайджане Ричард Каузларич сказал, что риторика Пелоси может повредить прогрессу в дипломатических отношениях между двумя сторонами. «Что касается антиазербайджанской риторики в сообщениях о поездке, появляющихся в СМИ, она осложнит дипломатический процесс», — сказал Каузларич азербайджанской службе Би-би-си. «Это ничего не изменит в отношениях Азербайджана и Армении с Россией», — добавил он.

Реакция России на поездку Пелоси была более взвешенной, но все же негативной. «Все, что не на словах, а на деле — и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому — может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, — это все может приветствоваться, — сказал на пресс-конференции 19 сентября пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. — Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления — посмотрим, со временем это все будет понятно».