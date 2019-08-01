Армения: власти борются за ратификацию конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин

Эчмиадзин, главный монастырь Армянской апостольской церкви и местонахождение престола Верховного патриарха и Католикоса всех армян. Церковные чиновники выступили против ратификации Арменией конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин. (Фото: Facebook, Первопрестольный Святой Эчмиадзин)

Усилия правительства Армении по ратификации международной конвенции по предотвращению насилия в отношении женщин натолкнулись на противодействие со стороны консерваторов, в том числе обладающей большим влиянием Армянской апостольской церкви.

Речь идет о Стамбульской конвенции Совета Европы, согласно которой подписавшие ее страны берут на себя обязательства принять меры по защите женщин от насилия. В документе также содержатся положения, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, и указывается, что пол является социальной конструкцией, а не биологическим фактом.

Армения подписала конвенцию в январе 2018 года, еще при прежнем правительстве, но пока не ратифицировала ее. Новые власти заявили о намерении завершить этот процесс. Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян на встрече с представителем Совета Европы 8 мая заявила, что страна намерена ратифицировать конвенцию, а неделей позже парламент принял пятилетний план действий правительства, в котором было официально объявлено о намерении ратифицировать документ.

В результате по всей стране разгорелись бурные обсуждения. Многие консервативно настроенные граждане утверждали, что попытки в законодательном порядке регулировать вопросы домашнего насилия являются ничем иным как навязыванием иностранных ценностей, угрожающих традиционной армянской модели семьи. Еще более разгоряченные споры начались благодаря движению в стиле #metoo, в рамках которого впервые множество армянских женщин рассказали о том, как столкнулись с сексуальным насилием. Некоторые консерваторы заявили, что это движение призвано лишь отвлечь внимание людей, чтобы облегчить процесс ратификации Стамбульской конвенции.

Затем, 26 июля, Армянская апостольская церковь, которая редко вмешивается в политические вопросы, тоже присоединилась к дискуссии, подвергнув конвенцию критике. «Вне зависимости от биологических различий, созданных Господом, все люди одинаково пользуются его заботой», – говорится в заявлении руководства церкви, в котором также утверждается, что конвенция «определяет третий пол помимо женского и мужского», чего в ней на самом деле нет. «В Конвенции содержатся моменты, вызывающие крайнюю озабоченность с точки зрения нашей национально-духовной самобытности и безопасности, и мы призываем наши власти воздержаться от ратификации документа», – отмечается в заявлении.

Затем Министерство юстиции опубликовало детальное заявление, объяснив свою позицию и посетовав на «манипулятивную» информацию, распространяемую противниками конвенции.

«Министерство юстиции считает необходимым заверить общественность, что Конвенция никоим образом не противоречит предусмотренному Конституцией концепции семьи или полов, Конвенция не регулирует семейную жизнь или структуру семьи, и ни одно государство не обязано менять традиционные представления о семье согласно этой Конвенции, – говорится в заявлении министерства от 30 июля. – Конвенция никоим образом не ставит под угрозу национальные традиции и ценности».

Министерство также сообщило, что обратилась за советом к Венецианской комиссии, консультативному органу по конституционному праву при Совете Европы, касательно «конституционных последствий» ратификации конвенции. Если Венецианская комиссия даст ответ в пользу властей, ратификация, судя по всему, станет неизбежной, т.к. подавляющее большинство депутатов от правящей коалиции «Мой шаг» поддерживают ее.

Некоторые члены Республиканской партии, в период правления которой Армения подписала эту конвенцию, теперь примкнули к стану противников ратификации документа. Представитель партии Эдуард Шармазанов объявил в Facebook, что подписал петицию против конвенции, написав «Нет извращению».

Петицию инициировал на сайте change.org председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяном, но позже сайт удалил ее, т.к. посчитал, что она содержала язык вражды и разжигала ненависть.