Армения: власти обсуждают возможность запрета российского телевидения

Экс-президент Армении Роберт Кочарян во время интервью «Sputnik-Армения» в 2018 году. Освещение российскими СМИ уголовного дела, заведенного новыми властями в отношении Кочаряна, вызвало недовольство в Ереване. (Кадр из видео)

Правительственные чиновники и парламентарии Армении публично выступили с предложением исключить российские телеканалы из списка ретранслируемых в стране каналов, утверждая, что их передачи носят «антиармянский» характер.

Государственный вещатель Армении ретранслирует ряд иностранных каналов, доступных любому зрителю страны, в том числе российские «Первый канал», «РТР-Планета» и «Россия К», а также межгосударственный канал «Мир» и «Си-эн-эн».

Когда 10 апреля председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян выступал в парламенте, ряд депутатов задали ему вопрос о прекращении ретрансляции российских каналов. Депутат от правящего блока «Мой шаг» Нарине Тухикян посетовала, что, в частности, телеканал «Россия» регулярно разжигает «ненависть в отношении армян».

«Я согласен с вами, – сказал Якопян. – Российские телеканалы часто распространяют националистскую информацию и сеют религиозную вражду».

Попытки ограничить исходящую из России информацию не редкость во многих постсоветских государствах, опасающихся влияния Москвы. Но в Армении этот вопрос стоит особенно остро, т.к. страна сильно зависит от российской помощи в сфере безопасности, а также поставок энергоносителей.

Акопян при этом указал на опыт некоторых других стран: «Это создает определенную угрозу для информационной безопасности Армении. Многие страны, такие как Украина, Грузия, Молдавия уже реализовали эту идею, однако им за это пришлось заплатить очень высокую цену - они лишились территорий».

Депутат от оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Арман Бабаджанян тоже поддержал идею о запрете. «Российское телевидение регулярно пропагандирует ненависть к Армении, ее властям и событиям в стране», – сказал он Акопяну.

Но также есть мнение, что проблема, возможно, заключается не в том, что российские СМИ являются антиармянскими, а в том, что они критично отзываются о новых властях. Например, российские телеканалы регулярно изображают уголовное дело в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна как расправу с политическим оппонентом.

После прихода к власти в прошлом году и формирования новой команды, в которую вошло множество прозападных деятелей, у нового правительства Армении сложились непростые отношения с Москвой, хотя обе стороны избегают открытого конфликта. (Стоит отметить, что российские СМИ иногда задирались с Ереваном даже при прежних, более пророссийских властях).

Российский посол в Ереване Сергей Копиркин заявил, что репортажи российского телевидения не носят антиармянский характер.

«Могут быть какие-то оценки каких-то людей. Но что касается в целом освящения армянской тематики в российских СМИ, то я думаю, что антиармянской ее никак нельзя назвать. Это в общем-то не соответствовало бы мнению российского населения и телезрителей», – сказал он журналистам 23 апреля.

24 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил российскому новостному сайту РБК, что в Армении «вообще нет никакой цензуры». «Иногда я замечаю, что есть такие обсуждения с соцсетях, они говорят, что российское телевидение ведет антиармянскую политику. И если они (телеканалы. — РБК) ведут антиармянскую политику, нужно с этой ситуацией что-то делать», – добавил он.

Между тем неясно, насколько ощутимым является влияние российского телевидения. Согласно полученным Eurasianet.org данным, из вышеупомянутых российских телеканалов самой большой аудиторией в Армении обладает «Первый канал», но даже он находится по популярности среди армянских телезрителей только на десятом месте.