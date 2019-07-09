Армения: власти стремятся повысить прозрачность

Проект «Северный проспект» в центре Еревана на стадии строительства в 2009 году. Журналисты-расследователи утверждают, что проект был сопряжен с коррупцией и незаконным захватом земель. (Фото: Дэвид Триллинг)

В Армении рассматриваются законопроекты, призванные существенно облегчить доступ СМИ к государственной базе данных юридических лиц и земельному кадастру, что облегчит проведение журналистских расследований и борьбу с коррупцией.

В настоящее время ознакомление с одной записью в базе данных юрлиц Министерства юстиции обходится в $7, а в земельном кадастре – в $10. Это значительно усложняет деятельность журналистов, особенно если они работают над статьей, для подготовки которой необходимо ознакомиться с большим числом записей.

Но теперь министерство предлагает внести поправки и дополнения в ряд законов (включая законопроект, внесенный 28 июня), которыми предусматривается предоставление журналистам бесплатного доступа к электронной системе Агентства государственного регистра юридических лиц Минюста. Бывший журналист Сисак Габриелян, ныне являющийся депутатом парламента от правящего альянса «Мой шаг», сказал Eurasianet.org, что до конца года планируется внести схожий законопроект касательно земельного кадастра. Также в разработке находится инициатива, согласно которой горнодобывающие компании обязаны будут сообщать имена своих владельцев.

«Мой шаг» обладает большинством в парламенте, и сторонники данных инициатив ожидают, что законопроекты будут приняты без особых проблем.

Новое правительство во главе с премьер-министром Николем Пашиняном пришло к власти в прошлом году на платформе борьбы с коррупцией, являющейся в Армении крайне острой проблемой с момента обретения республикой независимости почти три десятилетия назад. Некоторые из представителей нынешних властей – в том числе Сисак Габриелян и Артак Манукян, тоже депутат от «Моего шага», ранее работавший экспертом армянского подразделения Transparency International – особенно громко высказались по вопросу о расширении доступа к правительственным материалам.

Работающие в Армении журналисты-расследователи приветствуют эти шаги. «Я много пишу по поводу государственных закупок, и мне приходится ограничивать себя при покупке документов из баз данных», – сказала Диана Казарян, репортер специализирующегося на журналистских расследованиях сайта Hetq.am. По ее словам, бесплатный доступ к базам данных станет неоценимым ресурсом для журналистов. Если закон примут, «мы сможем с легкостью изучать данные и разоблачать многочисленные транзакции, связанные с коррупцией», сказала она Eurasianet.org.

Распространенной в Армении является коррупционная схема, при которой высокопоставленный госчиновника контролирует бизнес-предприятие через доверенных лиц. Недавним и относительно незамысловатым примером являются обвинения в том, что чиновник ведомства, отвечающего за госзакупки, якобы помогал компании, связанной с его братом. Более сложным является случай племянника бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, который предположительно был директором или акционером по меньшей мере 15 фирм. Выяснить, кто стоит за доверенными лицами, и отследить связи между ними и собственниками возможно, но крайне сложно при отсутствии доступа к базе данных юрлиц и земельному кадастру.

Hetq.am удалось обнаружить обе эти схемы путем анализа документов, касающихся регистрации фирм.

Важность для журналистов-расследователей доступа к государственным базам данных и прочим материалам трудно переоценить, отмечает Илья Лозовский, управляющий редактор Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). «В нашем случае данный аспект может быть определяющим в вопросе о том, будет опубликован материал или нет, поскольку мы не принимаем статьи, основанные только на информации из третьих рук или устных интервью», – сказал он Eurasianet.org. [Автор данной статьи ранее сотрудничала с OCCRP и была стипендиатом этой организации – прим. ред].

Сейчас журналисты в Армении могут бесплатно получить только самую базовую информацию из государственных баз данных, например, адрес, дату регистрации и список учредителей предприятия. Чтобы получить более подробную информацию, включая имена акционеров, директоров, устав и пр., нужно заплатить. Журналистам-расследователям приходится перелопачивать огромные массы данных, и когда приходится платить за каждый документ, стоимость расследования может стать препятствием для подготовки материала. Например, чтобы установить реального владельца бизнеса, журналисту иногда приходится покупать десятки записей, чтобы напасть на след, который приведет к реальному владельцу.

На недавний расследовательский материал о недвижимом имуществе армянской политической элиты, опубликованный новостным сайтом Civilnet, Мкртич Карапетян потратил около $68, но ему пришлось дополнительно проделать большую работу, чтобы минимизировать расходы. «Тот факт, что базы данных не являются бесплатными, очень усложняет нашу работу», – сказал он Eurasianet.org.

При этом Карапетян отмечает, что работа по обеспечению прозрачности работы правительства в Армении далеко не закончена. Например, обработка запроса по закону о свободе информации должна занимать 5 дней, а в особо сложных случаях – до 30 дней. В соседней Грузии этот период ограничивается всего 10 днями.

По словам журналиста Артака Амбарцумяна, выступающего за обеспечение бесплатного доступа к базам данных, благодаря этому шагу Армения догонит «постреволюционные» правительства Грузии (после Революции роз 2003 года) и Украины (после Евромайдана 2013-2014 годов), которые аналогичным образом открыли доступ к базам данных и прочим правительственным материалам. «В обоих случаях создание по большей части бесплатных баз данных коммерческих предприятий рассматривалось как важный аспект процесса демократизации страны и стало одним из факторов, способствовавших подъему расследовательской журналистики», – написал он в Facebook.

Но Амбарцумян придерживается мнения, что базы данных должны быть открыты для всех, а не только для журналистов. «Как они собираются определять, кто является СМИ, а кто нет? А как насчет внештатных журналистов, или иностранных расследовательских СМИ, или НКО?», – написал он в Facebook после появления сообщений о внесении поправок на рассмотрение. Он также отметил, что в 2018 году власти заработали на сборах за доступ к базам данных всего $30 тыс., т.е. эта статья доходов является несущественной.