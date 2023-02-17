Армения: власти хотят расширить свои полномочия по интернет-цензуре в условиях военного положения

Власти Армении намерены закрепить в законодательном порядке свою правоспособность подвергать цензуре онлайн-контент, блокировать СМИ и даже ограничивать доступ в интернет в условиях военного положения.

Возможность введения подобного положения не является гипотетической для Армении, которая потерпела поражение во второй Карабахской войне с Азербайджаном в 2020 году и постоянно сталкивается с угрозой возобновления военных действий.

Следует отметить, что заявленной целью соответствующего законопроекта, подготовленного Министерством юстиции в декабре, является обеспечение «более эффективного регулирования правового режима военного положения». Это выглядит, как ответ на критику ограничений, наспех введенных властями во время войны 2020 года.

Но, по словам экспертов и правозащитников, законопроект не устанавливает четких критериев и может привести к бесконтрольному осуществлению чрезвычайных полномочий.

Законопроект Минюста предполагает внесение поправок в закон «О правовом режиме военного положения», которые позволят властям блокировать определенные интернет-издания, приложения и социальные сети, и даже полностью запретить выход в интернет – шаг, на который не решалось ни одно правительство Армении. Согласно законопроекту, в условиях военного положения доступ к интернету будет предоставлен отдельным государственным учреждениям и стратегическим инфраструктурным объектам, хотя нынешний проект закона не содержит перечень этих организаций.

Консультант в области СМИ и информационных технологий Артур Папян говорит, что власти приняли ряд ошибочных решений во время недавней войны, когда военное положение было введено в день ее начала – 27 сентября 2020 года, и было отменено 2 декабря, почти через месяц после ее окончания.

«В то время Tik-Tok был заблокирован, но, например, Telegram работал, хотя информация вредоносного содержания там распространялась гораздо активнее. Никаких юридических оснований или критериев для принятия такого решения не было», – сказал Eurasianet.org Папян.

Он сказал, что спрашивал у армянских интернет-провайдеров, на каком законном основании они блокировали СМИ и социальные сети во время войны, но не получил четкого ответа. По словам интернет-провайдеров, по закону они обязаны сотрудничать со Службой национальной безопасности. «Но Служба национальной безопасности попросту заявила, что во время войны она проводила мероприятия, направленные на обеспечение безопасности страны», – сказал Папян.

Во время столкновений, регулярно происходящих после войны на армяно-азербайджанской границе, противостояние неизменно переносится и в информационное пространство. Одним из наиболее часто используемых армянскими властями инструментов «информационной войны» является частичное или полное блокирование доступа к азербайджанским СМИ. Некоторые издания, среди которых связанный с Министерством обороны Азербайджана новостной сайт Caliber.az, все еще заблокированы в Армении, несмотря на отсутствие чрезвычайного положения.

«Сейчас азербайджанские пропагандистские ресурсы блокируются. Но это нарушение закона», – сказал Eurasianet.org эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян, отметив, что такие запреты легко обойти с помощью виртуальных частных сетей (VPN-сервисы).

Папян, консультант по СМИ и ИТ, обеспокоен тем, что, хотя законопроект более четко очерчивает полномочия властей в условиях военного положения, критерии и порядок их осуществления остаются неопределенными.

«Пока не ясно, какими критериями должен руководствоваться тот или иной уполномоченный государственный орган, чтобы выполнять возложенные на него задачи по блокированию СМИ, социальных сетей или ограничению доступа населения к интернету», – сказал Папян, предположив, что власти пытаются придать законность своим предыдущим решениям, принятым во время войны 2020 года и столкновений 2022 года.

Кроме того, добавил он, в законопроекте не указано, какая государственная организация будет принимать решения о введении цензуры и блокировании СМИ.

Президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян в интервью Eurasianet.org поделился схожими опасениями. «Государство хочет законодательно закрепить осуществляемые им репрессивные функции, при этом не изучив детально существующие угрозы безопасности и возможные негативные последствия применения против них этих ограничительных мер. Создается впечатление, что сейчас закладываются законодательные основы для узаконивания этих репрессивных функций в будущем. Это оставляет большое поле для злоупотреблений», – сказал он.

В своем отчете «Свобода в сети» за 2022 год организация Freedom House причислила Армению к странам, в которых интернет была назван «свободным», отметив, что она набрала 74 балла из 100. Этот показатель немного улучшился по сравнению с 2021 годом, что свидетельствует о снятии ограничений сразу же после окончания войны.

В июле 2022 года генеральный прокурор Армении Артур Давтян предложил принять закон, который ограничил бы доступ к определенному онлайн-контенту аналогично тому, как это было сделано в России. Однако его попытки не увенчались успехом, и в сентябре Давтян покинул свой пост по истечении срока полномочий.

Еще одним критиком законопроекта о военном положении является Кристине Григорян, которая в конце января ушла с поста омбудсмена Армении. Ее главное опасение заключается в том, что проект поправок не прошел должного общественного и профессионального обсуждения. «Не было даже предварительного согласования с органами, которые в будущем должны выполнять функции, вытекающие из этого законопроекта», – сказала Григорян, еще пребывая на своем посту.

Она добавила, что законопроект «может привести к несоразмерному ограничению прав на свободу выражения мнений и доступа к информации».