Армения: волна увольнений после слива записи Пашиняна

Союзники премьер-министра Армении Никола Пашиняна возмущены тем, что кадры того, как он пьет воду и кашляет, просочились в интернет. На фоне призывов наказать ответственных высшее руководство Общественной телекомпании Армении (ОТА) подало в отставку.

В большинстве демократических стран этот инцидент расценили бы как бурю в стакане. На слитом видео, на котором Пашинян готовится к записи обращения по поводу COVID-19, он не делает ничего необычного и ведет себя так, как вел бы себя любой другой человек в подобной ситуации.

Скандал начался 18 апреля, когда в интернете появился смонтированный клип, в котором под музыку Пашинян кашляет и у него изо рта выскакивают изображения коронавируса. Глава правящей парламентской фракции Пашиняна «Мой шаг» Лилит Макунц потребовала, чтобы виновные были привлечены к ответственности, пригрозив в противном случае вызвать в парламент для дачи разъяснений представителей Комиссии по телевидению и радио, независимого государственного органа, регулирующего средства массовой информации.

«В тот момент, когда премьер-министр не был в курсе, что на самом деле ведется прямая трансляция, могли быть озвучены такие выражения, которые стали бы серьезнейшей проблемой исключительно с точки зрения безопасности», – сказала она.

Вместо того, чтобы проигнорировать этот клип как банальную шутку, оппозиция потребовала «последствий».

«Произошло недопустимое, – заявила журналистам 20 апреля Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения». – Ответственные лица, в том числе члены пресс-службы Пашиняна, должны столкнуться с последствиями».

В своем извинении, опубликованном 19 апреля, Общественная телекомпания Армении заявила, что происходившее в студии по ошибке начали транслировать в прямом эфире по всей стране за 20 минут до начала выступления. В результате некоторые пользователи социальных сетей обвинили в утечке контролируемые оппозицией СМИ.

На следующий день исполнительный директор ОТА Маргарита Григорян подала в отставку. Ее примеру последовал и Вардан Акопян, директор ОТА по творческим вопросам, отвечавший за обеспечение прямой трансляции послания премьер-министра. Затем 21 апреля покинули свои должности и другие высокопоставленные представители компании.

Данный инцидент дал дружественным Пашиняну СМИ возможность нанести очередной удар.

Газета The Armenia Times, редактором которой является супруга Пашиняна Анна Акопян, сообщила, что видео было частью грандиозного заговора. Ссылаясь на «осведомленные источники», газета заявила, что оригинал видеозаписи был передан телеканалу, контролируемому Армянской революционной федерацией «Дашнакцутюн», политической партией, не представленной в действующем парламенте. В статье говорится, что руководитель телеканала затем передал материал популярной телекомпании «5-й канал», поддерживающей экс-президента Роберта Кочаряна, который при Пашиняне был заключен в тюрьму.

Пашинян со своей стороны воспользовался данной возможностью, чтобы в очередной раз обрушиться на СМИ. Во время прямой трансляции в Facebook 19 апреля премьер «прошелся» по недружественным журналистам, заявив, что до возглавленной им в 2018 году «Бархатной революции» «99 процентов средств массовой информации и 70 процентов журналистов получали деньги от [прежних] органов власти. Теперь они их не получают. Вся сфера СМИ взбешена тем, что теперь не получает денег».

Пашинян часто проявляет нетерпимость к критике, и неоднократно обвинял критиковавших его журналистов в поддержке прежних властей. Многие в сфере СМИ утверждают, что подобный подход «мы против них» привел к формированию атмосферы запугивания.

Хотя большинство армянских СМИ действительно находятся в собственности или под контролем лиц, верных старому режиму, действия правительства Пашиняна, направленные на борьбу с «фейковыми новостями» и ограничение работы СМИ, подверглись резкой критике со стороны международных организаций, занимающихся защитой свободы прессы.