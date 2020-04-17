Армения вынужденно экспериментирует с дистанционным обучением

Лиана Карапетян жалуется, что не может даже на цыпочках пройти по своей трехкомнатной квартире, не вызвав раздражение других членов семьи. Из-за режима самоизоляции ее муж работает из дома, а трое детей – учатся. Все не отлипают от ноутбуков.

«Тише. Я учусь. Не готовь. Не мой посуду», – сказала она, изображая своих детей.

Ее старшая дочь, которой сейчас 13 лет, «все время проводит за компьютером, а по вечерам у нее болит голова и поднимается температура. В обычное время я не одобряю такой зависимости детей от гаджетов», – отметила она. Министерство образования «должно реально подумать о сокращении нагрузки на учащихся».

По данным ЮНЕСКО, во всем мире около 90 процентов детей – более полутора миллиардов человек – не ходят в школу в связи с предпринимаемыми правительствами их стран мерами по борьбе с распространением нового коронавируса. Во многих из 192 стран, где закрыли школы, это особо ярко подчеркнуло социально-экономический разрыв среди населения.

Хотя Карапетян называет свою ситуацию «дурдомом», она считает, что ей еще повезло. У ее детей есть необходимое оборудование, а у мужа – работа, которую он может делать из дома. Места мало, но могло быть и хуже.

«Подумайте о тех, кто живет с семью детьми в однокомнатной квартире», – сказала она.

В двух часах езды к северу, в Лорийской области, Корюн Мелкумян как раз живет в одной комнате в недостроенном доме со своей женой, матерью и семью детьми. Его младшей дочери всего месяц. Как и у большинства жителей его села, у Мелкумяна нет постоянной работы. У семьи есть несколько голов скота, и она продает молоко и йогурт на местном рынке. Мелкумян также получает около 150 долларов в месяц в виде государственной помощи.

Его дети тоже не ходят в школу.

«Они пропускают занятия. У нас нет смартфонов, компьютеров или интернета, чтобы продолжить обучение, – сказал Мелкумян Eurasianet.org. – Иногда они делают уроки, используя [стационарный] телефон».

Директор школы пообещал предоставить компьютер, а Мелкумян осведомился у местного провайдера о возможности подключения к интернету, но ему ответили, что не смогут это сделать, пока не закончится карантин.

В Армении с 16 марта действует режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий обязательное соблюдение режима самоизоляции и ограничения на поездки. По данным Министерства образования, около 80 процентов детей школьного возраста в этот период перешли на дистанционное обучение. По состоянию на 15 апреля в стране, население которой составляет 3 миллиона человек, зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19 и 17 смертельных исходов.

Отвечая на запрос Eurasianet.org о предоставлении информации, представитель министерства написал, что оно «призывает учителей не перегружать студентов заданиями, предполагающими использование компьютера». Но выбор технических средств для дистанционного обучения остается за учителями.

«В Армении все очень быстро организовали, – сказал Арутюн Цатрян, основатель Сети информационно-образовательного развития, некоммерческой организации, которая разрабатывает методики преподавания в сфере высшего образования. – Например, они [министерство] решили читать лекции на государственном телевидении, качество которых весьма впечатляет. Лекции читают хорошие специалисты». (Первая такая программа вышла в эфир 19 марта.)

Но армянским учителям, как и их коллегам по всему миру, приходится очень нелегко в этой беспрецедентной ситуации.

Учительница из Тавушской области на севере страны, которой сейчас за 60, рассказала Eurasianet.org, как ей вдруг пришлось начать преподавать при помощи телефонного приложения Viber.

«У меня был только Viber на телефоне, чтобы общаться с внуками в России. Потом вдруг нас всех обязали начать преподавать при помощи компьютеров. А меня его даже нет, – сказала она на условиях анонимности, опасаясь, что может потерять работу, если будет жаловаться публично. – Некоторые из моих учеников из очень бедных семей и в глаза не видели смартфона; конечно, они пропускают занятия».

В соседнем городе мать двоих детей Анна Манучарян говорит, что в ее школьном округе учеба идет по обычному графику, но дистанционно.

«Мой семиклассник начинает учебу в 9 утра. Все занятия проходят по Zoom [программа, предлагающая услуги видеоконференцсвязи и обмена сообщениями], а некоторые – по Viber, – сказала Манучарян Eurasianet.org. – В его классе только у одного мальчика нет всего необходимого, поэтому он ходит в дом своего дяди и учится там. Другой мой сын учится в колледже. Его занятия также проходят в основном через Viber ... и длятся даже дольше, чем должны бы».

По словам министра образования Араика Арутюняна, нынешнюю ситуацию следует рассматривать как практический эксперимент, результаты которого будут тщательно изучены его министерством.

«Некоторые школы и учителя уже занимались дистанционным обучением. В настоящее время мы не можем сказать, что предоставляем все [необходимое оборудование], но это станет национальным экспериментом по дистанционному обучению», – сказал он 18 марта.

Хотя большинство людей признают недостатки сложившейся на данный момент системы, на которую так внезапно пришлось перейти учителям и ученикам, Цатрян из Сети информационно-образовательного развития считает, что сейчас закладывается фундамент для революции в высшем образовании.

«Если министерство далее предпримет шаги по подготовке достаточного числа преподавателей для проведения онлайн-уроков, это полностью изменит представление о высшем образовании в Армении. Дистанционное обучение дешевле и доступнее», – сказал Цатрян. Стоимость университетского образования включает «не только плату за обучение, но и расходы на проживание. Семьям из областей это может быть не по карману».