Армения в ожидании притока российских компаний и капитала

Вторжение России в Украину и беспрецедентные санкции Запада против Москвы привели к возникновению множества новых рисков для экономики региона.

Но в Армении многие видят в этом новые возможности.

В условиях, когда российские компании покидают свою страну, чтобы избежать санкций, Армения позиционирует себя как привлекательное направление для них, в частности, для представителей ИТ-индустрии.

Армения имеет ряд преимуществ для российских ИТ-предпринимателей, желающих переехать в кратчайшие сроки, говорит Денис, 36-летний ИТ-специалист, попросивший не называть его фамилию или название компании, в которой он работает.

«Во-первых, Армения расположена недалеко от России, многие здесь понимают русский язык и неплохо на нем говорят, – сказал он Eurasianet.org. – Во-вторых, благодаря членству Армении в Евразийском экономическом союзе, россиянам не нужно специальное разрешение на работу. Жизнь здесь также относительно недорогая по сравнению с Москвой».

Денис переехал с семьей из России в Ереван в начале марта, как только стало понятно, что ему придется оставить свою работу в условиях нового режима санкций, поскольку она подразумевает контакты с иностранными клиентами. Среди наиболее существенных санкций – ограничения на деятельность российских банков, которые чрезвычайно усложняют проведение трансграничных операций.

«Всего за несколько дней жизнь нашей семьи круто изменилась. Я никогда не думал, что уеду жить куда-то за границу, но обстоятельства вынуждают меня принять такое решение», – сказал он.

Власти Армении активно поощряют переезд иностранных специалистов.

Министерство экономики опубликовало руководство для российских предпринимателей, желающих переехать в Армению, которое разъясняет все, что нужно знать при переезде: от регистрации предприятия до аренды квартиры и провоза домашних животных через границу. Министерство также создало рабочую группу для ответов на вопросы заинтересованных в переезде предпринимателей.

«Мы готовы оказать поддержку таким компаниям в обустройстве в Армении, – сказала Eurasianet.org пресс-секретарь министерства Гаяне Антонян. – Естественно, в нынешней сложной ситуации есть много желающих переехать в Армению, и именно по этой причине министерство опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы».

Официальный Telegram-канал министерства под названием «Экономика Армении» недавно опубликовал советы о том, как перевести деньги в Армению с помощью криптовалюты; Россия недавно ввела строгие ограничения на осуществление переводов денег за рубеж.

«В Армении очень удобно получать и выводить криптовалюту, даже установлены терминалы для снятия наличных. Также есть возможность использовать криптовалюту для оплаты жилья и даже аренды офисов», – пишет канал.

Предприятия не замедлили себя ждать, и уже 1 марта, когда с начала вторжения не прошло и недели, министр экономики Ваан Керобян заявил, что «около десятка компаний переехали [из России в Армению], а ряд компаний находятся в процессе переезда». По его словам, многие другие обратились в министерство за информацией о переезде. «В совокупности, заявки подали многие компании – десятки, может быть, даже сотни», – сказал он журналистам.

По его словам, большинство из заинтересованных компаний осуществляют деятельность в сфере информационных технологий, которая в Армении достигла значительного развития: «В основном, это компании, которые напрямую связаны с западными рынками. Введенные ограничения не позволяют им выполнять свою работу, находясь в своей стране».

Точных данных о количестве прибывших в Армению нет. В последние дни в ереванский аэропорт «Звартноц» ежедневно прибывает более 30 рейсов из России, что значительно больше, нежели было раньше. 7 марта председатель парламентской комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопян сказал, что ежедневно в Армению прибывает около 6 тысяч россиян и украинцев.

По словам экономиста Айказа Фаняна, на сайтах для бронирования жилья наблюдается беспрецедентная активность; в середине марта на платформе booking.com 80 процентов предлагаемого в Ереване съемного жилья было забронировано, чего не случается даже в разгар туристического сезона. «Естественно, такой спрос на рынке покупного жилья и арендных помещений привел к росту цен», – сказал он Eurasianet.org.

Еще одна российская предпринимательница Евгения прибыла в Ереван в начале марта, чтобы прозондировать возможность релокации ее небольшой юридической фирмы сюда из Краснодара.

«Из-за санкций наша фирма и компании наших клиентов вынуждены либо закрываться, либо переводить свой бизнес в другие страны, чтобы продолжать осуществлять свою деятельность, по крайней мере до тех пор, пока ситуация в России с санкциями не прояснится», – сказала Eurasianet.org Евгения. Она искала офисное помещение, знакомилась с местными правилами ведения бизнеса и изучала ситуацию с жильем для сотрудников. «В целом условия неплохие, и скоро мы примем окончательное решение по поводу того, куда мы переедем», – сказала она.

Хотя благоприятные условия ведения бизнеса привлекли в Армению многие российские компании, у них все же возникают некоторые сложности, особенно в банковской сфере.

С момента своего приезда в Ереван сотрудники фирмы Евгении пытаются открыть счета в армянских банках. «Наши заявки рассматриваются несколько дней и зачастую отклоняются, причина, по которой банки проявляют такую осторожность, не ясна», – говорит она.

Несколько источников в банковской сфере Армении сообщили Eurasianet.org на условиях анонимности, что армянские банки действительно настороженно относятся к российским гражданам.

«Возможно, это связано с санкциями, – сказал один из источников. – То есть банки боятся стать каналом притока или оттока санкционного капитала, что в итоге может привести к введению санкций и против них».

По мнению некоторых радетелей за бизнес, власти предпринимают недостаточно усилий для привлечения в страну российских компаний.

«Вместо систематических усилий мы наблюдаем сплошной пиар», – сказала Eurasianet.org председатель Палаты аудиторов Армении Наири Саркисян. Она также предупредила, что российский бизнес сейчас прощупывает почву в разных странах, включая соседние Грузию и Азербайджан.

«Мы не должны возлагать слишком большие надежды, – сказала она. – Решение российских предпринимателей зависит от многих факторов, в первую очередь от условий, которые предлагают эти страны, от длительности войны и срока действия санкций».