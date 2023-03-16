Армения: в рамках начатого год назад расследования обстоятельств войны допросили первого генерала

Крайне мало информации было обнародовано за год, прошедший с момента создания парламентом Армении комиссии по расследованию причин и хода второй карабахской войны 2020 года. Какие бы выводы она не сделала, они, скорее всего, останутся засекреченными.

Парламентская оппозиция бойкотировала работу комиссии, считая ее фикцией, имеющей целью освободить от ответственности правительство премьер-министра Никола Пашиняна.

Тем не менее работа комиссии продолжается. 23 февраля она приступила к опросу своего первого высокопоставленного свидетеля – Эдуарда Асряна, ныне начальника Генерального штаба, который во время войны занимал должность начальника Оперативного управления Вооруженных сил.

Возглавляющий комиссию депутат от правящей партии «Гражданский договор» Андраник Кочарян заверил общественность, что генерал «передал важную информацию, которая может стать решающей для нашего заключения».

Возможно, это все, что предстоит общественности узнать о его показаниях.

По словам Кочаряна, премьер-министр Пашинян, который основал «Гражданский договор» и руководил Арменией во время проигранной ею войны, также будет вызван в комиссию.

Пока отдельные лица дают показания на добровольной основе, сказал он, добавив, что работает над изменением парламентского регламента с целью принудить тех, кто не хочет выступать.

Вторая карабахская война между Арменией и Азербайджаном завершилась в ноябре 2020 года подписанием соглашения о прекращении огня, заключенным при посредничестве России. По официальным данным, война унесла жизни 3812 армян, еще 217 человек считаются пропавшими без вести.

После нескольких месяцев взаимных обвинений и внутренних передряг партия Пашиняна «Гражданский договор» сохранила свой мандат на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года.

С тех пор с разных сторон зазвучали призывы к расследованию обстоятельств конфликта, при этом сторонники Пашиняна и оппозиция публично обменивались обвинениями по поводу войны, а правоохранительные органы возбуждали уголовные дела против отдельных военнослужащих. После продолжительных ожесточенных дебатов 10 февраля 2022 года была создана парламентская комиссия. Ей было поручено изучить политические, военные и дипломатические аспекты конфликта, а также оценить деятельность государственных учреждений и лиц, ответственных за ведение войны. Первоначально срок деятельности комиссии был определен в шесть месяцев, но в октябре было принято решение продлить его еще на шесть месяцев.

С первых дней своей работы комиссия столкнулась с вопросом о ее правомерности.

Парламентская оппозиция, состоящая из двух блоков – «Альянс Армения» и «Честь имею», считает бессмысленным создание комиссии и бойкотирует ее работу.

«Виновниками войны и поражения в этой войне являются нынешние власти. Эта комиссия призвана не раскрывать обстоятельства войны, а назначить виновных. Мы не можем в этом участвовать», – сказал Eurasianet.org глава парламентской фракции оппозиционного блока «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Чтобы обеспечить более широкое представительство в комиссии, власти пригласили к участию представителей внепарламентских политических сил и родственников погибших военнослужащих.

Позже лидер Либеральной партии Самвел Бабаян, занимавший пост секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха во время войны 2020 года, вышел из состава комиссии. Объясняя свое решение, он сказал: «Правила игры не соблюдаются».

Две другие политические силы – «Справедливая Армения» и «Суверенная Армения» – лидеры которых периодически встречаются с премьер-министром в формате консультаций с внепарламентскими силами, продолжают работать с комиссией.

58-летний Мкртич Арутюнян из Араратской области Армении, чей 29-летний сын Карапет Арутюнян числится пропавшим без вести с 2020 года, сказал Eurasianet.org, что он с оптимизмом наблюдает за работой комиссии.

Он надеется узнать подробности уголовного дела по факту исчезновения его сына, хотя признает, что это может произойти не скоро.

Он просмотрел видеозаписи, на которых запечатлены военнопленные, захваченные в плен в октябре 2020 года, примерно в то время, когда пропал его сын, и считает, что Карапет в настоящее время находится в плену у азербайджанской стороны.

Арутюнян винит высшее армейское командование в пленении его сына, который отправился на войну добровольцем.

«Во время войны в октябре 2020 года наших сыновей отвезли на автобусе в сторону Зангилана и оставили там. Они попали в плен. Было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Директор Службы национальной безопасности Армении [Армен Абазян] заверил нас, родителей, что очень скоро все обстоятельства дела в отношении наших сыновей будут раскрыты», – сказал Мкртич Арутюнян. (Зангилан – район Азербайджана, который до войны 2020 года контролировался армянскими силами).

По различным эпизодам войны было возбуждено более 2 тысяч уголовных дел. По мнению экспертов, такой подход вряд ли позволит создать общую картину причин и хода событий.

«Необходимо провести расследование и ответить на вопросы, касающиеся первопричин военных неудач армянской стороны. Например, как оценивалась военно-политическая ситуация в регионе перед началом войны, насколько хорошо была вооружена армянская армия, были ли упущения в управлении армией, которые привели к необратимым последствиям? Как работала разведка? Необходимо также изучить приказы высокопоставленных военных и чиновников во время войны, из-за которых погибло много военнослужащих», – сказал в интервью Eurasianet.org руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

Многие сомневаются, что такие подробности когда-нибудь придадут гласности.

В 2019 году, за год до Второй карабахской войны, было проведено аналогичное расследование обстоятельств четырехдневных боев, вспыхнувших в апреле 2016 года. Тогда власти тоже обещали ответить на наболевшие вопросы граждан. Но результаты расследования были засекречены.

Тем расследованием также руководил Андраник Кочарян, глава следственной комиссии по изучению обстоятельств войны 2020 года.

Сакунц сказал Eurasianet.org: «Мы не знаем, к каким выводам пришли власти в результате предыдущего расследования. С учетом этого я не думаю, что на этот раз обстоятельства войны 2020 года будут полностью обнародованы, а общественность получит ответы на свои вопросы».