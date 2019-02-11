Армения в 2001-2008 годах глазами американского фотографа

На прошлой неделе Eurasianet.org представил Вашему вниманию первую часть ​работ фотографа Уинзлоу Мартина. Благодаря случайной встрече с армянским священником в Массачусетсе в 1998 году Мартин получил особый доступ к внутреннему миру Армянской церкви по обе стороны Атлантики. Для фотографа это стало началом страстного увлечения длиной в жизнь.

Во второй части представлены фотографии, сделанные Мартином в 2001-2008 годах, когда он уже неплохо знал Армению. В эту серию вошли снимки повседневной жизни страны. Изображения, снятые не для новостных сюжетов, а для себя, носят личный характер, и ближе к поэзии, чем к документалистике.

Мартин продолжает регулярно приезжать в Армению и фотографировать.

Хор Вирап. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Свадьба в Ванадзоре. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Цахкадзор. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Чкаловка. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Степанаван. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Спальня в деревенском доме. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Зарданашен, Карабах. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Хлеб матнакаш. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Обед. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Варденис. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Мемориал в Шуше. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Район кинотеатра «Россия», Ереван. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Ереван. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Арарат. (Фото: Уинзлоу Мартин)



Лес хачкаров. (Фото: Уинзлоу Мартин)



День независимости. (Фото: Уинзлоу Мартин)

