Армения в 2001-2008 годах глазами американского фотографа
Продолжите путешествие по Армении через объектив американского фотографа.
На прошлой неделе Eurasianet.org представил Вашему вниманию первую часть работ фотографа Уинзлоу Мартина. Благодаря случайной встрече с армянским священником в Массачусетсе в 1998 году Мартин получил особый доступ к внутреннему миру Армянской церкви по обе стороны Атлантики. Для фотографа это стало началом страстного увлечения длиной в жизнь.
Во второй части представлены фотографии, сделанные Мартином в 2001-2008 годах, когда он уже неплохо знал Армению. В эту серию вошли снимки повседневной жизни страны. Изображения, снятые не для новостных сюжетов, а для себя, носят личный характер, и ближе к поэзии, чем к документалистике.
Мартин продолжает регулярно приезжать в Армению и фотографировать.
Хор Вирап. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Свадьба в Ванадзоре. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Цахкадзор. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Чкаловка. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Степанаван. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Спальня в деревенском доме. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Зарданашен, Карабах. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Хлеб матнакаш. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Обед. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Варденис. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Мемориал в Шуше. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Район кинотеатра «Россия», Ереван. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Ереван. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Арарат. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Лес хачкаров. (Фото: Уинзлоу Мартин)
День независимости. (Фото: Уинзлоу Мартин)
Уинзлоу Мартин – фотограф из Арлингтона, штат Массачусетс.