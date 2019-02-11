Кавказ, Армения, США

Армения в 2001-2008 годах глазами американского фотографа

Продолжите путешествие по Армении через объектив американского фотографа.

Уинзлоу Мартин Feb 11, 2019
Туго натянутый канат. (Фото: Уинзлоу Мартин) Туго натянутый канат. (Фото: Уинзлоу Мартин)

На прошлой неделе Eurasianet.org представил Вашему вниманию первую часть работ фотографа Уинзлоу Мартина. Благодаря случайной встрече с армянским священником в Массачусетсе в 1998 году Мартин получил особый доступ к внутреннему миру Армянской церкви по обе стороны Атлантики. Для фотографа это стало началом страстного увлечения длиной в жизнь.

Во второй части представлены фотографии, сделанные Мартином в 2001-2008 годах, когда он уже неплохо знал Армению. В эту серию вошли снимки повседневной жизни страны. Изображения, снятые не для новостных сюжетов, а для себя, носят личный характер, и ближе к поэзии, чем к документалистике.

Мартин продолжает регулярно приезжать в Армению и фотографировать.

1

Хор Вирап. (Фото: Уинзлоу Мартин)

2
Свадьба в Ванадзоре. (Фото: Уинзлоу Мартин)

3
Цахкадзор. (Фото: Уинзлоу Мартин)

5
Чкаловка. (Фото: Уинзлоу Мартин)

6
Степанаван. (Фото: Уинзлоу Мартин)

7
Спальня в деревенском доме. (Фото: Уинзлоу Мартин)

8
Зарданашен, Карабах. (Фото: Уинзлоу Мартин)

9
Хлеб матнакаш. (Фото: Уинзлоу Мартин)

10
Обед. (Фото: Уинзлоу Мартин)

11
Варденис. (Фото: Уинзлоу Мартин)

12
Мемориал в Шуше. (Фото: Уинзлоу Мартин)

13
Район кинотеатра «Россия», Ереван. (Фото: Уинзлоу Мартин)

14
Ереван. (Фото: Уинзлоу Мартин)

15
Арарат. (Фото: Уинзлоу Мартин)

16
Лес хачкаров. (Фото: Уинзлоу Мартин)

17
День независимости. (Фото: Уинзлоу Мартин)
 

 

 

 

 

 

 

 

Уинзлоу Мартин – фотограф из Арлингтона, штат Массачусетс.

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