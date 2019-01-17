Армения: где Серж Саргсян?

Теперь у него больше времени играть в шахматы. (president.am)

Во время голосования на прошедших 9 декабря парламентских выборах Сержу Саргсяну пришлось несколько раз вводить свои отпечатки пальцев в считывающее устройство, прежде чем оно распознало его. Видеозапись этого эпизода быстро разошлась по армянским соцсетям: то был редкий случай появления бывшего президента – когда-то самого узнаваемого в стране человека – на публике. Он оставался в тени с тех пор как был вынужден покинуть свой пост в апреле.

Отставка Саргсяна последовала за массовыми протестами, главным лозунгом которых был «Откажи Сержу». Его уход после десяти лет у кормила власти вызвал небывалые сцены ликования по всей стране.

Но, в отличие от других бывших глав государств на постсоветском пространстве, Саргсян не покинул страну после отставки. Он также не попал под волну судебных преследований, проводимых новыми властями против коррумпированных членов старого режима. Его окружению и родственникам повезло куда меньше.

Сейчас Саргсян проживает в доме своего зятя Микаела Минасяна в селе Дзорахпюр под Ереваном, и регулярно ездит в столицу на работу. Правительство предлагало предоставить Саргсяну официальную резиденцию, но тот отказался «из соображений безопасности», рассказал Eurasianet.org на условиях анонимности источник, близкий к экс-президенту. Попытки связаться с Саргсяном через его пресс-секретаря оказались безуспешными.

По словам источника, одной из причин исчезновения Саргсяна из общественной жизни стала «нынешняя атмосфера», в которой премьер-министр Никол Пашинян, возглавивший весенние протесты под лозунгом «Откажи Сержу», доминирует над политическим дискурсом. «Он следит за происходящим, но не собирается в ближайшее время делать никаких заявлений», – сказал источник. Что до Facebook – главной площадки для выражения политических настроений в Армении – источник утверждает, что сам Саргсян его не читает, но ему регулярно докладывают о самых значительных дискуссиях.

Источник также уверяет, что у бывшего президента нет мыслей об уходе из политики: «Саргсян никогда не был разговорчив, а сейчас слишком много эмоций. Нужны подходящая атмосфера и подходящий момент. Момент, который подойдет президенту».

Все еще глава партии – пока

Несмотря на свое исчезновение из общественной жизни, Саргсян продолжает активно заниматься политикой в качестве главы некогда правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Перед парламентскими выборами он каждый день ездил на работу в офис партии в центре Еревана, чтобы помогать координировать предвыборную кампанию из-за кулис. «Он – глава партии», – заявил вице-президент РПА Армен Ашотян в разговоре с Eurasianet.org. «Он верит в молодых партийцев, поэтому дал нам заниматься кампанией самостоятельно. Конечно, он в курсе дел, он консультирует и критикует нас, – смеется Ашотян. – Так что он вовлечен в процесс, следит за ситуацией, пытается не вмешиваться слишком часто, а еще высоко оценивает новое поколение республиканцев».

Но республиканцы признают, что экс-президент – не популярная фигура, поэтому исключили его из списка кандидатов. Вместо него партийный список на выборах возглавил бывший министр обороны Виген Саргсян (однофамилец Сержа). Тем не менее, результаты партии оказались хуже, чем ожидалось, и ей не удалось преодолеть необходимый для прохождения в парламент минимальный процентный барьер.

Сообщается, что другие члены партии выступают против того, чтобы Саргсян и далее занимал пост руководителя. Согласно вышедшей после выборов статье в газете «Паст», некоторые партийные чиновники были недовольны появлением в партийном списке определенных кандидатов, и винили в этом Саргсяна.

Но, по заверениям Вигена Саргсяна, внутри партии не ведется разговоров о том, чтобы сместить Сержа Саргсяна с поста руководителя. На пресс-конференции в ноябре он говорил, что на весеннем съезде партии предстоит принять ряд серьезных решений.

Все еще не попал под суд – пока

Несмотря на то, что Саргсян был главной мишенью протестов, после вступления в должность Пашинян относительно мало говорил о своем предшественнике, вместо этого обрушившись на других бывших чиновников, в частности, еще одного экс-президента – Роберта Кочаряна.

Тот факт, что Саргсяна оставили в покое, вызвал разговоры о возможности существования между ним и Пашиняном договора, благодаря которому последний смог занять свой пост после отставки Саргсяна. Но близкий к Саргсяну источник отрицает существование подобной сделки. «Не было никаких договоров. Не случилось ничего, кроме того, что случилось у всех на виду», – заявил источник.

На пресс-конференции в декабре Пашиняна спрашивали, почему против Саргсяна до сих пор не было возбуждено уголовное дело. «Это очередное подтверждение того, что следственные органы не работают по моей указке», – ответил Пашинян (с данным заявлением можно поспорить, учитывая растущее число доказательств того, что Пашинян был лично вовлечен в принятие решений, касавшихся уголовного преследования Кочаряна).

Многим из окружения Саргсяна, а также его родственникам, повезло меньше: при новом правительстве в их отношении начали проводиться расследования. В сентябре Пашинян принялся за брата Саргсяна, Александра (более известного как «Сашик»): «У Сашика Саргсяна 30 миллионов долларов только в одном армянском банке», – говорил Пашинян, требуя, чтобы тот добровольно вернул деньги в государственную казну. В ноябре Сашик Саргсян подчинился, согласившись передать государству всю сумму.

Летом армянские правоохранительные органы провели обыск в доме Нарека Саргсяна, племянника экс-президента, где обнаружили крупные тайники с оружием и наркотиками. В сентябре Нарек Саргсян бежал из страны, но уже в декабре был арестован в Праге. При требовании предъявить документы он показал паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонзалеза. Власти также предъявили обвинения другому племяннику Саргсяна, Айку, связанные с делом о покушении на убийство в 2007 году.

Но самого Саргсяна пока не трогают. «Я думаю, здесь имеет место некоторое чувство признательности – в конце концов, Серж фактически передал власть Николу. Он не применял силу и не просил Россию вмешаться, чтобы помочь ему, – сказал Eurasianet.org Эмиль Санамян, проживающий в Вашингтоне эксперт по Армении. – И в последние годы Серж начал раскручивать гайки, помимо всего прочего амнистировав Никола» после того как тот был арестован за организацию протестов в 2008 году. «Я думаю, что именно поэтому он до сих пор избегает его ярости».

Отсутствие каких-либо публичных заявлений со стороны Саргсяна также послужило ему на пользу, уверен Санамян, в отличие от Кочаряна, который стал активным критиком нового правительства после прихода Пашиняна к власти. «Серж хранил молчание, в то время как люди из его ближайшего окружения, а также бывший президент Кочарян, попадали под раздачу, что, на мой взгляд, говорит о том, что Серж все еще опасается конфликтовать с Николом», – сказал Санамян.

По мнению эксперта из Еревана Ричарда Гирагосяна, существует «две равновероятных версии» того, почему Саргсян остается вне досягаемости антикоррупционных расследований: «Во-первых, несмотря на слухи, сам Саргсян мог быть достаточно умен, чтобы избежать какой-либо прямой связи с нажитым преступным путем состоянием или коррупцией. Вместо этого он мог полагаться на своего телохранителя или главу службы безопасности и печально известного брата, чтобы сохранить накопленное, – сказал Гирагосян Eurasianet.org. «Во-вторых, возможно, его не прельщало богатство, и двигала им жажда власти, а не денег», и Саргсян демонстрировал подобную склонность на протяжении всей своей политической карьеры, добавил Гирагосян.

Действительно, в то время как многие армянские чиновники фигурировали в скандалах с нажитыми преступным путем состояниями на оффшорных счетах, имя самого Саргсяна никогда не всплывало. В официальной декларации о доходах в конце 2017 года Саргсян сообщил о наличии у него сбережений на 26 миллионов драм, или около 50 тысяч долларов.

Пока неясно, как долго еще Саргсяна оставят в покое. Глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян заявлял, что Саргсян будет допрошен по делу о кровавом разгоне протестов, разгоревшихся после его избрания в 2008 году. Это одно из основных обвинений, предъявляемых Кочаряну. «Серж Саргсян – важный свидетель, – говорил Хачатрян в сентябре, – Или, может, не просто свидетель».