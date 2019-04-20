Армения: глава антикоррупционного ведомства обвиняется в коррупции

Премьер-министр Никол Пашинян представляет главу Государственной контрольной службы Давида Санасаряна в мае 2018 года. Теперь Санасарян обвиняется в злоупотреблении служебным положением. (Фото: primeminister.am)

Главу армянского государственного ведомства по борьбе с коррупцией теперь самого обвиняют в злоупотреблении властью. Он отрицает обвинения и утверждает, что они являются результатом политических интриг.

Служба национальной безопасности Армении (СНБ) объявила 18 апреля, что обвиняет главу Государственной контрольной службы (ГКС) Давида Санасаряна в «невыполнении своих служебных обязанностей и злоупотреблении властью с целью продвижения интересов бизнеса своего сотрудника».

Санасарян – близкий союзник премьер-министра Никола Пашиняна, член его партии «Гражданский договор» и активист протестного движения «Отвергни Сержа», результатом действий которого стало свержение предыдущего правительства и приход к власти Пашиняна почти год назад.

Пашинян сделал борьбу с коррупцией главным пунктом своей повестки дня и неоднократно рекламировал победы над коррупцией после своего прихода к власти. «Нам удалось искоренить системную коррупцию», – сказал он европейским законодателям в начале этого месяца.

СНБ не предоставило подробностей по поводу якобы имевшей место коррупционной схемы, но новостной вебсайт Hetq сообщил, что дело связано с тендером на оборудование для диализа крови для государственной больницы в городе Ванадзор на севере страны.

По версии издания, некий Самвел Адьян, который был сотрудником ГКС и отвечал за закупки для государственных учреждений, изменил условия тендера, чтобы создать благоприятные условия для компании, связанной с его братом.

«Они крадут бизнес на государственном уровне», – сказал Hetq Грант Пивазян, глава компании, которая готовила конкурентное предложение.

В феврале Адян и еще два сотрудника ГКС были помещены под арест в связи с этим делом. Но, согласно новым обвинениям СНБ, следы схемы ведут к руководству ведомства.

Санасаряна не арестовали, но попросили дать подписку о невыезде. Его временно освободили от своих служебных обязанностей, но представитель Пашиняна заявил государственному информационному агентству «Арменпресс», что его не уволили, потому что Пашинян уважает презумпцию невиновности.

Во время пресс-конференции в тот день, когда стало известно о предъявлении ему обвинений, Санасарян сказал, что его обвиняют по той причине, что он неподкупен, и его хотят убрать, чтобы он не мешал заниматься коррупцией.

«Я хочу сказать тем, кто насмехается надо мной, что даже из могилы буду бороться с коррупцией, – сказал он, намекнув, что стал жертвой борьбы за власть. – Я считаю, что премьер-министр не будет преследовать меня по политическим мотивам, но есть много людей, которые хотели бы убрать меня с этой должности. Государственная контрольная служба обладает большой властью и задевает интересы многих».

Аналитики пока пытаются разобраться в сути обвинений.

«Если Давид Санасарян совершил преступление, он должен быть привлечен к уголовной ответственности исключительно потому, что в Армении не должно быть коррупции», – сказал Даниэль Иоаннисян, активист и координатор общественной организации «Союз информированных граждан», в прямой трансляции в Facebook. «Но у меня есть серьезные сомнения по этому поводу», – сказал он, добавив, что СНБ не должно заниматься этим делом, так как деятельность высокопоставленных чиновников является прерогативой Специальной следственной службы.