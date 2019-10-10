Армения голосует за повышение минимальной зарплаты

Парламент Армении проголосовал за повышение минимальной заработной платы на 23%, предварительно внеся в законопроект поправки, исключающие увеличение депутатских окладов, чтобы законодатели не могли получить личную выгоду в рамках данной инициативы.

2 октября парламент в первом чтении почти единогласно проголосовал за повышение минимальной заработной платы с 55 000 драмов в месяц (около 115 долларов) до 68 000 драмов (около 142 долларов). По словам члена парламента от правящей коалиции «Мой шаг» Вараздата Карапетяна, эта мера коснется 57 тысяч работников государственного сектора и 130 тысяч сотрудников частных организаций. Он отметил, что расходы из госбюджета на инициативу не превысят двух миллиардов драмов (4,2 млн долларов).

Согласно предыдущему варианту законопроекта, увеличение заработной платы затронуло бы и госчиновников, т.к. их оклады рассчитываются на основе минимального размера оплаты труда. В этом случае рост коснулся бы также зарплаты депутатов парламента. Во избежание этого в закон, регулирующий государственную заработную плату, были внесены поправки, исключающие повышение зарплат законодателей.

«Мы не хотим повышать зарплату себе или другим высокопоставленным правительственным чиновникам, – сказал Бабкен Тунян, член фракции «Мой шаг» и автор законопроекта, в июне, когда это предложение еще рассматривалось. – Мы хотим, чтобы выгодоприобретателями стали люди, которые зарабатывают ниже прожиточного минимума».

«Уверяю вас, зарплаты депутатов не вырастут», – сказал Карапетян на парламентских дебатах по данному законопроекту 2 октября.

«Трудно сказать, хорошо это или плохо», – пошутил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Последний раз минимальная заработная плата в Армении выросла в 2015 году. Тунян, который регулярно опрашивает своих подписчиков в Facebook для изучения общественных настроений по различным вопросам, в июне запустил очередной опрос: поддерживают ли люди повышение минимальной заработной платы – 89% ответили утвердительно.

Это не первая мера, которую новое правительство приняло в пользу граждан с низкими доходами. В июле премьер-министр Никол Пашинян объявил, что со следующего года пенсии будут увеличены на 10%. Но были также инициативы, выгодные людям с более высокими доходами, в частности, введение единого подоходного налога.

В ходе дискуссии по законопроекту депутат Сергей Багратян из оппозиционной фракции «Процветающая Армения» спросил, не приведет ли повышение минимальной заработной платы к тому, что работодатели предпочтут перевести трудовые отношения с работниками в неофициальное русло. Однако Карапетян заверил его, что с новым единым налогом подобных соблазнов будет гораздо меньше.