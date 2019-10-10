Кавказ, Армения

Армения голосует за повышение минимальной зарплаты

Парламент проголосовал «за» только после того, как внес поправки, исключающие увеличение зарплат депутатам.

Ани Меджлумян Oct 10, 2019
Обсуждение законопроекта об увеличении минимальной заработной платы в парламенте Армении 2 октября. (Фото: Parliament.am) Обсуждение законопроекта об увеличении минимальной заработной платы в парламенте Армении 2 октября. (Фото: Parliament.am)

Парламент Армении проголосовал за повышение минимальной заработной платы на 23%, предварительно внеся в законопроект поправки, исключающие увеличение депутатских окладов, чтобы законодатели не могли получить личную выгоду в рамках данной инициативы.

2 октября парламент в первом чтении почти единогласно проголосовал за повышение минимальной заработной платы с 55 000 драмов в месяц (около 115 долларов) до 68 000 драмов (около 142 долларов). По словам члена парламента от правящей коалиции «Мой шаг» Вараздата Карапетяна, эта мера коснется 57 тысяч работников государственного сектора и 130 тысяч сотрудников частных организаций. Он отметил, что расходы из госбюджета на инициативу не превысят двух миллиардов драмов (4,2 млн долларов).

Согласно предыдущему варианту законопроекта, увеличение заработной платы затронуло бы и госчиновников, т.к. их оклады рассчитываются на основе минимального размера оплаты труда. В этом случае рост коснулся бы также зарплаты депутатов парламента. Во избежание этого в закон, регулирующий государственную заработную плату, были внесены поправки, исключающие повышение зарплат законодателей.

«Мы не хотим повышать зарплату себе или другим высокопоставленным правительственным чиновникам, – сказал Бабкен Тунян, член фракции «Мой шаг» и автор законопроекта, в июне, когда это предложение еще рассматривалось. – Мы хотим, чтобы выгодоприобретателями стали люди, которые зарабатывают ниже прожиточного минимума».

«Уверяю вас, зарплаты депутатов не вырастут», – сказал Карапетян на парламентских дебатах по данному законопроекту 2 октября.

«Трудно сказать, хорошо это или плохо», – пошутил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Последний раз минимальная заработная плата в Армении выросла в 2015 году. Тунян, который регулярно опрашивает своих подписчиков в Facebook для изучения общественных настроений по различным вопросам, в июне запустил очередной опрос: поддерживают ли люди повышение минимальной заработной платы – 89% ответили утвердительно.

Это не первая мера, которую новое правительство приняло в пользу граждан с низкими доходами. В июле премьер-министр Никол Пашинян объявил, что со следующего года пенсии будут увеличены на 10%. Но были также инициативы, выгодные людям с более высокими доходами, в частности, введение единого подоходного налога.

В ходе дискуссии по законопроекту депутат Сергей Багратян из оппозиционной фракции «Процветающая Армения» спросил, не приведет ли повышение минимальной заработной платы к тому, что работодатели предпочтут перевести трудовые отношения с работниками в неофициальное русло. Однако Карапетян заверил его, что с новым единым налогом подобных соблазнов будет гораздо меньше.

Ани Меджлумаян — журналистка, работающая в Ереване.

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