Кавказ, Армения

Армения: губернаторов заставили объясниться за выплаченные самим себе премии

Губернаторов назначили при новом правительстве, но правящая партия свалила все на «негативную инерцию», сохранившуюся после старого режима.

Ани Меджлумян Jan 23, 2019

Новость о том, что губернаторы некоторых областей выдали себе и своим сотрудникам крупные новогодние премии, разозлила многих жителей страны, которые усмотрели в этом отголоски коррупции, от которой они, как им казалось, избавились с приходом к власти в прошлом году нового правительства.

Главы администраций нескольких областей, в том числе Араратской, Сюникской, Котайкской и Армавирской, выписали себе премии. Они отчитались об этом в публичных документах, попавших в руки журналистов. В случае с губернатором Араратской области Гариком Саргсяном бонус составил $1,424 и превысил его месячную зарплату в $1,363, что, судя по всему, противоречит закону.

В прочих случаях премии выдавались без нарушения законодательства, но это все равно не понравилось многим гражданам, которые начали жаловаться в социальных сетях на то, что госчиновники жируют на фоне высокого уровня бедности среди населения, особенно в областях. «У них есть право так считать, я их понимаю», – сказала вице-спикер парламента Лена Назарян, когда ей задали вопрос об этом 21 января. Хотя все губернаторы областей были назначены премьер-министром Николом Пашиняном, Назарян дала понять, что привычка наделять себя привилегиями осталась от прошлого правительства и что губернаторы должны объясниться. «Они поступили так по причине некоей негативной инерции», – добавила она.

Губернатор Сюникской области Унан Погосян в тот же день опубликовал заявление, в котором описал обстоятельства выдачи себе и 21 сотруднику премий в размере $916. Что примечательно, деньги они получили двумя частями. Погосян пояснил, что бонусы получили все работники областной администрации, а «Унан Погосян за счет своей премии отправил рождественские подарки детям из разных структур региона».

Правящий блок «Мой шаг» выступил в поддержку выдачи премий. «Насколько мне известно, губернаторы действовали в установленном законом порядке», – сказала глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. «Честно говоря, не знаю, как регулируется этот вопрос законом, но проблема в низких зарплатах, и лучшие работники нуждаются в поощрении и премиях», – добавила она.

Пашинян уже высказывался о необходимости поднять зарплаты государственным служащим, но уточнил, что сначала нужно увеличить доходы государства. «Зарплаты государственных чиновников следует поднять, но этого удастся достичь только если в результате их работу возрастет государственный бюджет», – сказал он в ноябре во время поездки в Гехаркуникскую область.

Государственная служба контроля, занимающаяся надзором за расходованием государственных средств, пока не высказалась по этому поводу.

Ани Меджлумаян является ереванским журналистом.

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