Армения: губернаторов заставили объясниться за выплаченные самим себе премии

Новость о том, что губернаторы некоторых областей выдали себе и своим сотрудникам крупные новогодние премии, разозлила многих жителей страны, которые усмотрели в этом отголоски коррупции, от которой они, как им казалось, избавились с приходом к власти в прошлом году нового правительства.

Главы администраций нескольких областей, в том числе Араратской, Сюникской, Котайкской и Армавирской, выписали себе премии. Они отчитались об этом в публичных документах, попавших в руки журналистов. В случае с губернатором Араратской области Гариком Саргсяном бонус составил $1,424 и превысил его месячную зарплату в $1,363, что, судя по всему, противоречит закону.

В прочих случаях премии выдавались без нарушения законодательства, но это все равно не понравилось многим гражданам, которые начали жаловаться в социальных сетях на то, что госчиновники жируют на фоне высокого уровня бедности среди населения, особенно в областях. «У них есть право так считать, я их понимаю», – сказала вице-спикер парламента Лена Назарян, когда ей задали вопрос об этом 21 января. Хотя все губернаторы областей были назначены премьер-министром Николом Пашиняном, Назарян дала понять, что привычка наделять себя привилегиями осталась от прошлого правительства и что губернаторы должны объясниться. «Они поступили так по причине некоей негативной инерции», – добавила она.

Губернатор Сюникской области Унан Погосян в тот же день опубликовал заявление, в котором описал обстоятельства выдачи себе и 21 сотруднику премий в размере $916. Что примечательно, деньги они получили двумя частями. Погосян пояснил, что бонусы получили все работники областной администрации, а «Унан Погосян за счет своей премии отправил рождественские подарки детям из разных структур региона».

Правящий блок «Мой шаг» выступил в поддержку выдачи премий. «Насколько мне известно, губернаторы действовали в установленном законом порядке», – сказала глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц. «Честно говоря, не знаю, как регулируется этот вопрос законом, но проблема в низких зарплатах, и лучшие работники нуждаются в поощрении и премиях», – добавила она.

Пашинян уже высказывался о необходимости поднять зарплаты государственным служащим, но уточнил, что сначала нужно увеличить доходы государства. «Зарплаты государственных чиновников следует поднять, но этого удастся достичь только если в результате их работу возрастет государственный бюджет», – сказал он в ноябре во время поездки в Гехаркуникскую область.

Государственная служба контроля, занимающаяся надзором за расходованием государственных средств, пока не высказалась по этому поводу.