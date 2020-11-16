Армения: давление на Пашиняна растет

Давление на и без того переживающего непростые времена премьер-министр Армении Никола Пашиняна еще больше возросло после его неоднозначного поста в Facebook, который даже его союзники интерпретировали как угрозу разжигания гражданской войны. Страну продолжает сотрясать после поражения в войне с Азербайджаном.

«Я сегодня просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой, – написал Пашинян в Facebook чуть позже полуночи 16 ноября. – Я поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами».

Несмотря на расплывчатую формулировку, реакция на слова премьера была мгновенной и бурной. Многие обвинили Пашиняна в попытке подстрекательства к насилию в отношении его оппонентов. В некоторых особо широких интерпретациях его даже винили в том, что он бесполезно тратит время на поиск врагов, пока страна находится в кризисе. «У вас что, не нашлось дел получше, чем смотреть десятки видео?», – задал вопрос один пользователь под постом Пашиняна.

Эти слова премьера, похоже, оказались последней каплей для многих его союзников. В течение часа о своей отставке заявила депутат парламента от его правящей коалиции «Мой шаг» Гаяне Абрамян. «Я прилагала все усилия, чтобы улучшить ситуацию и не дать случиться худшему, – написала она в Facebook. – Однако с этого момента считаю свою деятельность в статусе депутата завершенной. Прошу прощения за многие ошибки».

Примеру Абрамян последовали еще несколько человек. Руководитель аппарата вице-премьера Тиграна Авиняна Вараг Сисерян заявил, что уходит из партии Пашиняна «Гражданский договор». Заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян подала в отставку. Депутат Тагуи Товмасян ушла из «Гражданского договора», но осталась в парламенте.

На протяжении недели Пашинян подвергался шквальному огню со стороны политических оппонентов, с тех пор как подписал договор о капитуляции с Азербайджаном после катастрофического поражения в шестинедельной войне между двумя сторонами. Сразу после капитуляции члены его правящей команды подверглись нападениям, а в последующие дни оппозиционные партии организовали митинги, называя премьера «предателем» и требуя его отставки.

Это был уже не первый после капитуляции призыв Пашиняна к мести. В видеоролике, опубликованном в Facebook вскоре после подписания договора, он заявил: «Я призываю всех граждан, которые понимают, что происходит, отомстить» членам бывшего режима, свергнутого им во время «Бархатной революции» 2018 года, назвав некоторых из них поименно.

В выходные сотрудники Службы национальной безопасности (правоохранительного органа, подчиняющегося напрямую Пашиняну) арестовали нескольких лидеров оппозиции по обвинению в планировании государственного переворота. Среди арестованных оказались Артур Ванецян, лидер партии «Отечество» и бывший глава СНБ, назначенный в свое время самим Пашиняном; Ваграм Багдасарян из бывшей правящей Республиканской партии; и Ашот Минасян, командир добровольческого воинского формирования.

«Злоумышленники, будучи несогласными с проводимой правительством внутренней и внешней политикой, намеревались захватить власть, убив главу правительства», – говорится в заявлении СНБ от 14 ноября.

Но волна отставок его союзников повысила градус кризиса.

Депутат фракции «Мой шаг» Лусине Бадалян заявила в открытом письме спикеру парламента Арарату Мирзояну, что подала заявление об отставке «в ту роковую ночь», когда Пашинян подписал соглашение о капитуляции, а Мирзояна вытащили из машины и жестоко избили. «Но когда на Вас напали, я забрала его обратно, потому что было бы несправедливо оставить Вас одного в таком состоянии, – написала она. – Но если “Мой шаг” прямо сейчас не примет немедленных мер, я уйду в отставку».

Утром Пашинян попытался «отмотать назад». Он снова написал в Facebook, заявив, что «насилие или призывы к насилию ни в коем случае не могут быть инструментами управления […] теперь я ожидаю, что и оппозиция тоже четко заявит, что также отказывается от насилия».

На пресс-конференции Пашинян заявил, что не рассматривает возможность отставки. Позже он присутствовал на заседании парламента, которое было бойкотировано оппозиционными депутатами, заявившими, что готовы прийти только для обсуждения отставки премьер-министра.

Между тем отставки продолжились: во второй половине дня министр иностранных дел Зограб Мнацаканян подал написанное от руки заявление об уходе, которое его представитель разместила в Facebook.