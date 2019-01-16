Армения: две оппозиционные партии схлестнулись в парламенте

Армения наконец получила парламент, представляющий ее постреволюционное руководство. Национальное собрание нового созыва провело свою первую сессию и начало с избрания нового руководства.

После парламентских выборов в начале декабря потребовалось несколько недель, чтобы подсчитать число депутатов в каждой фракции в соответствии с действующей в Армении сложной системой. В итоге фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Мой шаг» получила 88 мест, «Процветающая Армения» (возглавляемая олигархом Гагиком Царукяном) – 26, а «Просвещенная Армения» (прозападная партия и союзник «Моего шага») – 18.

На первой сессии 14 января спикером парламента был избран Арарат Мирзоян, бывший заместитель премьер-министра. Он выдвигался на данный пост без конкурентов. Это поразительный карьерный взлет для человека, который менее года назад, будучи депутатом от оппозиции, жег в зале Национального собрания разноцветные огни в поддержку Пашиняна, который тогда протестовал против захвата власти Сержем Саргсяном.

«Сейчас речь идет о по-настоящему избранном парламенте», – сказал Мирзоян после своего избрания.

Между тем развернувшаяся на следующий день борьба за пост вице-спикера оказалась более напряженной.

Оппозиции гарантировано одно место вице-спикера. От «Процветающей Армении» на этот пост был выдвинут Ваге Энфиаджян, а от «Просвещенной Армении» – Мане Тандилян.

Два кандидата очень отличались друг от друга. Тандилян – уважаемый политик и известный активист. В первом правительстве Пашиняна она была министром труда и социальных вопросов. Между тем Энфиаджян во время предвыборной кампании прославился тем, что стоял во главе схемы по созданию фальшивых аккаунтов в Facebook, чтобы создать впечатление, что «Процветающая Армения» пользуется более широкой поддержкой, чем есть на самом деле.

«Мой шаг» поддержал Энфиаджяна исходя из принципа, что «Процветающая Армения» заслужила этот пост, заняв второе место по количеству голосов на выборах, хотя многие депутаты от этой фракции дали понять, что проголосовали за него без всякого энтузиазма. «Если бы мы выбирали человека, то, конечно же, отдали бы предпочтение Тандилян, но мы считаем, что должны отдать голоса той партии, которая получила наибольшее число голосов избирателей», – сказала депутат от «Моего шага» Лусине Бадалян в телевизионном интервью за день до голосования.

Мирзоян высказал схожее мнение. «С одной стороны, есть четкий принцип, что надо уважать голоса наших граждан. С другой принципа нет, – сказал он. – Наш альянс не станет искажать соотношение людей, избранных путем голосования, и нам необходимо смириться с реальностью».

В своей речи перед голосованием Тандилян сказала, что депутаты «Моего шага» должны голосовать так, как велит им совесть, представляя своих избирателей и не пытаясь представлять «Процветающую Армению». «Сделайте свой выбор для граждан, которые голосовали за вас, а не для граждан, которые не голосовали», – сказала она.

Однако ей не удалось переубедить депутатов, и Энфиаджян победил со 108 голосами. Отданные за Тандилян 19 голосов указывают на то, что из числа депутатов, не входящих в ее фракцию, за нее проголосовал всего один человек. «В Национальном Собрании расхождения во мнениях близки к нулю», – язвительно отметил бывший депутат от партии «Наследие» Карлен Асланян в своем посте на Facebook.

Два оставшихся вице-премьерских кресла отошли кандидатам от «Моего шага» Алену Симоняну (получившему 109 голосов) и Лене Назарян (124 голоса).