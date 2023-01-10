Армения: задержания антироссийских демонстрантов на фоне растущего возмущения блокадой Карабаха

По поступающим сообщениям, десятки демонстрантов были арестованы во втором по величине городе Армении 8 января, когда власти разогнали митинг у российской военной базы. Активисты требовали разрыва связей с Москвой на фоне усугубляющегося противостояния с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

В заявлении, с которым ознакомились местные СМИ, армянская полиция подтвердила факт задержания 65 человек в ходе демонстрации, проходившей вблизи военной базы № 102 в городе Гюмри. Утверждается, что к находящимся недалеко от границ с Турцией и Грузией казармам, в которых размещены до 3000 российских военнослужащих, прошли маршем около 100 демонстрантов.

В прямой трансляции митинга было видно, как задержанные отбиваются от сотрудников полиции в штатском и в форме, в том числе служащих печально известного спецподразделения под названием «Красные береты», а толпа скандирует лозунги, призывающие к выходу Армении из Организации Договора о коллективной безопасности. В последние недели этот возглавляемый Кремлем военный союз подвергался критике после того, как российские миротворцы не смогли открыть Лачинский коридор — единственную дорогу, ведущую в Нагорный Карабах и из него. Эта дорога была перекрыта Азербайджаном почти месяц назад, в результате чего 100 000 этнических армян оказались заблокированы без возможности пополнить иссякающие запасы продовольствия и лекарств.

«Полиция задержала более 100 граждан, но к нам присоединились многие жители Гюмри», — сказали в своем заявлении руководители демонстрации.

Митинг был организован «Национально-демократической осью», блоком оппозиционных групп, в который входит националистская Всеармянская партия «Сасна Црер». Она получила известность в 2016 году, когда связанный с ней отряд из 31 боевика захватил полицейский участок в Ереване. В этой стычке были убиты три сотрудника полиции, а еще 26 получили ранения. Захватившие заложников боевики требовали отправить в отставку тогдашнего президента Сержа Саргсяна и положить конец «российскому колониализму». Впоследствии «Сасна Црер» публично отказалась от политического насилия.

Военная база № 102 уже давно стала мишенью нападок армян, недовольных той ролью, которую играет в этом регионе Россия.

Произошедшее в 2018 году убийство 57-летней местной жительницы армянского происхождения, якобы погибшей от руки российского военного, вызвало возмущение жителей Гюмри и привело к серии демонстраций, организованных оппозиционными группами. За три года до этого, когда Валерий Пермяков, один из российских военнослужащих, размещенных на базе, зверски убил местную семью из семи человек, в том числе двухлетнюю девочку, прошли массовые протесты, участники которых требовали привлечь его к ответственности. В конце концов Пермяков был приговорен к пожизненному заключению.

Двумя годами ранее два мальчика из Гюмри погибли, подорвавшись на мине, которая была установлена вблизи базы, на пустоши, использующейся местными жителями для выпаса скота. Несмотря на недостаточное обеспечение безопасности и отсутствие ограждений вокруг минного поля, к виновным в этом инциденте не было принято никаких мер.

В 1999 году двое российских военных открыли огонь из автоматов Калашникова по местным жителям на городском рынке. В результате погибли два мирных жителя; несколько десятков получили ранения. Расследование установило, что военные были пьяны, но впоследствии появились сообщения, что оба они были переведены в Россию и выпущены на свободу до окончания назначенных им сроков заключения.

Однако на этот раз протестующие опираются на антироссийские настроения, которые усиливаются по всей Армении.

Начиная с 12 декабря единственная дорога, ведущая в Нагорный Карабах и из него практически полностью закрыта для движения разбившими на ней лагерь азербайджанцами, которые называют себя экологическими активистами. Это шоссе, известное под названием Лачинского коридора, находится под контролем российских миротворцев с момента окончания войны за регион, которую вели в 2020 году Армения и Азербайджан. В соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня, заключенным при посредничестве Москвы, дорога должна быть открыта для использования в гуманитарных целях.

Непризнанное отколовшееся государство, находящееся в пределах международно признанной территории Азербайджана, но контролируемое составляющими в нем большинство этническими армянами, оказалось почти совершенно отрезано от внешнего мира. Местные жители говорят, что у них заканчиваются запасы продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости, а официальные представители Армении предупреждают об «ощутимой» угрозе голода.

Азербайджан отрицает, что коридор закрыт, но в то же время обвиняет армян в том, что они используют его для вывоза незаконно добытого золота, что наносит урон окружающей среде, и ввоза военной техники. Баку требует права досмотра автомобилей, въезжающих в регион.

Поскольку миротворцы не принимают никаких мер, чтобы восстановить движение транспорта и подвоз товаров, Ереван открыто выражает сомнения в желании Кремля поддерживать статус-кво. «Мы ожидаем от международного сообщества, в том числе Российской Федерации, более практических шагов», — сказал в своем выступлении на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян. Всего за несколько дней до этого он обвинил Москву в том, что она «стала молчаливым свидетелем опустошения Нагорного Карабаха» и предложил рассмотреть возможность привлечения международной миссии ООН. Азербайджан назвал это требование неприемлемым.

«“Сасна Црер” — это крайне правая партия, которая всегда выступала за разрыв связей с Россией, — сказал Eurasianet.org на условиях анонимности один высокопоставленный армянский чиновник. — Но на этот раз многие согласны с ее решением протестовать против русских».

Тем временем 27 декабря в Степанакерте, де-факто столице контролируемого армянами Нагорного Карабаха, группа демонстрантов прошла маршем к закрытому аэропорту, использующемуся в качестве штаб-квартиры российского миротворческого контингента, и призвала к снятию блокады. «Мы хотели поговорить с российскими офицерами, — сказал Eurasianet.org один из местных жителей, — но солдаты говорят, что не могут связаться с командиром, генералом [Андреем] Волковым».

Безвластие

В сентябре 2022 года, после наступления азербайджанских сил на Армению, Пашинян призвал Москву вмешаться в соответствии с Договором о коллективной безопасности, который в принципе предполагает, что нападение на одну из стран-участниц организации равнозначно нападению на все ее страны. Однако его призыв не был услышан; военный блок всего лишь отправил на место миссию по выяснению обстоятельств.

После принятия этого решения в Ереване прошли беспрецедентные демонстрации протеста, участники которых несли украинские флаги и плакаты, требующие выхода Армении из союза.

Теперь, на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации, Армения призывает страны Запада вмешаться и помочь в разрешении кризиса, а США, Евросоюз и некоторые другие страны призывают Азербайджан открыть дорогу.

«В этот небезопасный и неясный послевоенный период можно с уверенностью утверждать лишь одно: что Россия стала очевидно ненадежной и последовательно непредсказуемой», — сказал Eurasianet.org директор ереванского Центра региональных исследований Ричард Гирагосян.

«С момента начала провального вторжения Москвы в Украину логика и ожидания обязательств России перед Арменией в области безопасности больше не работают, — добавил он. — Азербайджанцы действуют, потому что могут».