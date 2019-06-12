Армения: задержания за одежду вызвали обвинения в преследовании по политическим мотивам

Члены «Адеквад» у полицейского участка в Ереване после допроса. (Фото со страницы «Адеквад» в Instagram)

Одиннадцать членов организации правого толка «Адеквад» были задержаны через два дня после того, как премьер-министр Никол Пашинян обвинил ее в намерении прибегнуть к насилию. Некоторые аналитики предупреждают, что применение жестких мер против малоизвестной организации может лишь повысить ее узнаваемость и авторитет.

Членов «Адеквад», зародившейся как группа в Facebook, но превратившейся в политическую партию, задержали вечером 8 июня, сообщили представители организации в Facebook. Их продержали в полицейском участке около полутора часов, но затем отпустили без предъявления обвинений, сказал новостному сайту «Кавказский узел» бывший уполномоченный по правам человека Нагорного Карабаха Рубен Меликян, оказывавший членам «Адеквад» юридическую помощь.

Затем 10 июня арестовали одного из лидеров организации (и бывшего союзника Пашиняна) Артура Даниеляна, следует из записи на странице «Адеквад» в Facebook. Даниелян также был в числе задержанных двумя днями ранее.

На заседании кабинета министров 6 июня Пашинян выступил с подробным предостережением об «организованной кампании, … готовящейся решать политические вопросы при помощи насилия». Премьер заявил, что по центру Еревана угрожающе разгуливают люди в черном, создавая атмосферу страха, добавив, что эти люди связаны со «старой коррумпированной системой».

Он также призвал правоохранительные органы «дать жесткий отпор всем проявлениям подобного рода», сопроводив свое заявление следующей причудливой метафорой: «Эти группы нужно найти, решить вопрос с черной одеждой, завязать им галстук-бабочку в цветочек и проводить в цивилизованную, законопослушную жизнь».

Пашинян не упоминал конкретно движение «Адеквад», но его члены ясно поняли, что речь о них. 8 июня они начали расхаживать по улицам в черных рубашках с символикой движения, ведя прямую трансляцию в Facebook.

Через несколько часов некоторых из них задержали. «Наши члены не осуществляли никакой незаконной деятельности, и подобное поведение говорит только об одном: это политическое преследование», – говорится в сообщении «Адеквад» в Facebook. «Это несомненно связано с заявлением премьер-министра о людях в черном», – сказал Меликян.

Некоторые аналитики согласны с этой точкой зрения. «Необходимо четко сформулировать – люди задержаны за выражение своего мнения, но не за действия, – заявил аналитик Грант Микаэлян в своем блоге. – И это не первая попытка – по сути полиция политизирована и работает исключительно на Пашиняна. Это попытка запугать противников власти и уже все сильнее напоминает действия Саакашвили 15 лет назад».

Прочие приводили примеры из истории Армении. «Сейчас же получается, что Пашинян сделал вывод из «ошибки» Сержа Саргсяна: если не можешь решить проблемы страны, то нельзя позволять спокойно обсуждать эти проблемы», – написал в Facebook Айк Халатян, политолог и редактор новостного сайта «Далма». Пашинян стоял во главе уличных протестов против авторитарного правления Саргсяна, в результате чего последний ушел в отставку, а Пашинян занял пост премьер-министра.

Кое-кто считает, что жесткие меры в отношении «Адеквад» являются тактической ошибкой. «Это самое позорное поражение армянских властей, – написал в Facebook Армен Дулян, журналист, много лет проработавший на армянском государственном телевидении. – Эти люди добились своей цели, у них теперь есть нимб преследуемых».