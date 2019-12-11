Армения запланировала большой «революционный» бюджет

Премьер-министр Никол Пашинян предложил увеличить социальные расходы, рассчитывая на высокие (и, по мнению некоторых, не совсем реальные) темпы роста ВВП. (Сайт премьер-министра Армении)

Правительство Армении предложило бюджет с ощутимо возросшими доходами и расходами по сравнению с предыдущими годами.

В проекте бюджета на 2020 год доходная часть составляет 1,7 трлн драмов (около 3,6 млрд долларов), расходная – 1,9 трлн драмов (4 млрд долларов). В результате доходы и расходы вырастут на 13% и 14% соответственно по сравнению с бюджетом на 2019 год, и на 27% и 29% относительно бюджета 2018 года.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что, существенно увеличив бюджет, он выполняет одно из своих ключевых предреволюционных обещаний.

«Это революционный бюджет, – сказал он 15 ноября во время дебатов по бюджету в парламенте. – Во время революции 2018 года, когда я еще не был премьер-министром, я публично объявил, что в течение одного-двух лет бюджет Армении должен увеличиться на 30-35%. Это было одно из обещаний революции». (Далее он пояснил, что т.к. в бюджет 2018 года вносились изменения, в текущем проекте доходы выше на 35%).

Рост доходной части в основном должно обеспечить увеличение налоговых поступлений в результате роста ВВП на 4,9%, но чиновники отмечают, что это консервативный прогноз. Артак Манукян, депутат от блока «Мой шаг» Пашиняна, сказал, что «в 2019 году мы прогнозировали рост на 4,9%, а получили 6%». Правительство предполагает, что в следующем году рост может составить от 7% до 9%.

Однако независимые экономисты предполагают, что 4,9% – это более реальный прогноз. Грант Микаелян из ереванского аналитического центра «Институт Кавказа» недавно отметил в своем блоге, что факторы, обеспечившие экономический рост в этом году, в том числе повышение доходов от азартных игр, добычи ископаемых и пошлин на автомобили, скорее всего, исчерпали себя и вряд ли послужат драйверами экономики в 2020 году. «Таким образом, на практике даже 5% будут неплохим результатом», – написал Микаелян.

Увеличение расходов в 2020 году планируется по всем направлениям.

Пенсии повысятся на 10%, как и все социальные расходы, составляющие около 26% бюджета. Рост расходов на здравоохранение еще больше – 21%, при этом значительная часть бюджета приходится на спорную новую обязательную программу всеобщего медицинского страхования, которая также предусматривает введение единого налога в 6%, которым будут облагаться доходы каждого трудящегося жителя страны.

Оборонный бюджет был реорганизован: финансирование оборонной промышленности было переведено из Министерства обороны в Министерство высоких технологий, увеличившись более чем в два раза – на 122%. Чиновники министерства не уточнили, на что будут направлены дополнительные средства, пояснив лишь, что планируется производить технику как для внутреннего использования, так и, возможно, на экспорт.

Траты государства на строительство и ремонт дорог удвоятся, а на ирригационную инфраструктуру – утроятся.

Расходная часть бюджета на 2020 год увеличивается даже несмотря на то, что правительство, как сообщается, не потратило более трех четвертей бюджета, выделенного на капитальные расходы в 2019 году. В отчете ереванского «Центра инициатив экономического развития» отмечается, что правительство в 2019 году потратило только 24% средств, выделенных на инфраструктуру или инвестиции в человеческий капитал. «Неисполнение расходов бюджета на 2019 год окажет негативное влияние на экономический рост», – говорится в материале.

«То, что в последние два года бюджет существенно не исполнялся, это факт, – сказал Микаелян Eurasianet.org. – Они просто не делают необходимые инвестиции – деньги экономятся, и они увеличивают себе зарплаты».

Бюджет наверняка будет принят, так как коалиция Пашиняна «Мой шаг» обладает доминирующим большинством в парламенте. Одна из двух оппозиционных партий в парламенте – «Процветающая Армения» – заявила, что намерена голосовать против бюджета, вторая же – «Просвещенная Армения» – еще не приняла решение.

Глава «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян сказал, что в проекте бюджета не предусмотрены меры по уменьшению разрыва в развитии между Ереваном и остальной частью Армении, а депутат Мане Тандилян посетовала, что «нет ни слова о возобновляемой энергии» или об экологии в целом.

Тандилян сказала, что отсутствие расходов на охрану окружающей среды может быть незаконным, поскольку законодательство Армении требует, чтобы государство все деньги, собираемые в виде определенных налогов, направляло на экологические программы, чего в проекте бюджета не запланировано. «Если мы здесь сами нарушаем закон, чего мы должны ожидать от наших граждан?», – спросила она.