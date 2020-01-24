Армения запретила «воров в законе»

Национальное собрание Армении приняло закон, направленный на борьбу с организованными преступными группировками (ОПГ) и их лидерами, которых называют «ворами в законе». Дискуссия вокруг инициативы в какой-то момент создала в нижней палате парламента атмосферу, в которой воры в законе почувствовали бы себя в своей тарелке, – начались потасовки, крики и брань.

Законопроект был принят 22 января, но голоса разделились строго в зависимости от принадлежности депутатов к определенной партии: правящая фракция «Мой шаг» проголосовала за, депутаты от «Процветающей Армении» высказались против, а представители «Просвещенной Армении» воздержались.

Авторы закона взяли за основу нормы, введенные на постсоветском пространстве, в том числе в Грузии и России. Отныне «создание или руководство группой, принадлежащей к преступной субкультуре», в Армении является преступлением, за которое грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Определение подобных групп довольно обширное, что позволит арестовать их членов, даже если они не совершали преступлений.

Как и во всем регионе, в смутные 1990-е годы в Армении был всплеск организованной преступности. И хотя ситуация относительно нормализовалась, лидеров организованной преступности в Армении по-прежнему все знают и боятся. Убийство Андраника Арутюняна, он же «Андик Массивский» (от названия его района в Ереване), было одним из наиболее широко обсуждаемых преступлений в 2019 году.

Премьер-министр Никол Пашинян высказывался о необходимости обуздать преступные группировки. На пресс-конференции в июне прошлого года он сетовал на то, что «воров в законе», как правило, считают уважаемыми людьми, хотя «люди, которые заказывают убийства и кражи», недостойны уважения.

«Эту субкультуру нужно уничтожить, из-за нее возникает множество проблем, включая политические явления», – сказал он. В августе, после того как правительство одобрило законопроект, он расширил свою мысль. «Люди, принадлежащие к этой субкультуре, считают тюрьму своим домом, и этот закон отправит их домой, – сказал он. – Это серьезная проблема, и я должен признать, что наши правоохранительные органы не имеют возможности ее решить».

В ноябре газета Past сообщила, что группа «воров в законе» организовала встречу в горном курортном городе Цахкадзор и что одним из пунктов повестки дня была кампания Пашиняна против их культуры.

У них имеется определенная политическая поддержка: в ноябре депутат «Процветающей Армении» Вардан Гукасян заявил, что он «уважает «воров в законе» и что не следует их трогать.

21 января, когда законопроект был вынесен на обсуждение в парламенте, «Процветающая Армения» снова выступила против. Депутат Геворг Петросян указывал на то, что принадлежность к какой-либо группе не должна быть преступлением и что вместо этого власти должны сосредоточиться на борьбе со «словом из трех букв», что является явной ссылкой на неприличное определение работника коммерческого секса в Армении.

Независимый депутат Арман Бабаджанян возразил и сказал, что партия должна извиниться за поведение своих членов. Это привело к словесной перепалке, которая затем переросла в потасовку между «Процветающей Арменией» и другими депутатами. Спикер парламента Арарат Мирзоян упрекнул представителей «Процветающей Армении», спросив их: «Вы хотите устроить разборку?». Он лишил четырех членов «Процветающей Армении» права присутствовать в зале заседаний до конца дня.

Другая оппозиционная партия в парламенте – «Просвещенная Армения» – заявила, что такой подход не сработает.

«Этот закон бессилен в борьбе с криминальной субкультурой, потому что он создаст правовые проблемы при его применении, – сказал лидер партии Эдмон Марукян в ходе обсуждения 21 января. – С преступной субкультурой нужно бороться путем усиления правоохранительных органов».

Россия приняла аналогичный закон в 2019 году. Грузия ввела такую же норму еще в 2004 году и усилила ее в 2018 году.