Армения: здесь не курят? Пока можно

Парламент Армении обсуждает новый закон, который может ограничить курение в общественных местах и ввести суровые штрафы в отношении нарушителей.

Правда, министр здравоохранения Арсен Торосян, курирующий эту инициативу, заявил, что закон полностью вступит в силу лишь в 2022 году. Несмотря на это, он столкнулся с возражениями со стороны некоторых его политических союзников.

«К сожалению, некоторые из наших коллег, будучи курильщиками и никотинозависимыми – кстати, от этой вредной привычки довольно легко избавиться – не смогли преодолеть свое нездоровое желание выступить против принятия закона», – написал Торосян в Facebook 7 ноября, когда законопроект обсуждался в парламенте. Торосян также пожаловался, что некоторые члены парламента приводили такие контраргументы, как «люди не готовы», «следует учитывать интересы табачной промышленности» и даже «связь между курением и раком не доказана».

«Конечно, услышать такое от наших коллег в парламенте, а не от производителей табака, было довольно смешно… В любом случае мы решительно настроены принять данный законопроект и надеемся, что парламент переведет Армению в число стран, которые заботятся о здоровье своих граждан, и не позволит нам оставаться “пепельницей региона”», – добавил он.

Армения остается единственной страной в регионе, где нет ограничений для курильщиков. Все соседние государства уже запретили курение в большинстве общественных мест. (Впрочем, некоторые заведения в Ереване самостоятельно ввели у себя запрет на курение.)

Если новый закон будет принят, некоторые нормы, такие как запрет на выставление табачной продукции на витринах магазинов, вступят в силу в 2021 году. Запрет же на курение в помещении начнет действовать не раньше чем в 2022 году.

Опрос, проведенный в 2016 и 2017 годах, показал, что половина армянских мужчин курит, при этом средний возраст, в котором армянин начинает курить, это 18 лет. В 2015 году Армения занимала 15 место в мире по уровню заболеваемости раком легких. Сигареты здесь доступный товар – всего 60 центов за пачку.

Предложенный законопроект был одобрен правительством 12 сентября, его также поддерживает премьер-министр Никол Пашинян. Продвигая закон, Пашинян сказал, что бросил курить в 2004 году и что 80% членов правительства не курят, как и все региональные губернаторы. «Начальник полиции не курит, а глава СНБ курит тайно», – добавил он, имея в виду Службу национальной безопасности.

Предыдущее правительство Армении также пыталось регулировать курение в 2017 году: соответствующий документ был одобрен кабмином, но так и не вступил в силу.

В нынешнем законопроекте изменилось несколько положений, в том числе уменьшился размер штрафов для нарушителей, который был одним из наиболее противоречивых пунктов предыдущего документа. (Но даже уменьшенный штраф составляет около 500 долларов за каждое нарушение, что очень немало.)

Во время теледебатов 6 ноября по поводу этой инициативы одна из депутатов парламента от альянса «Мой шаг» Пашиняна Лусине Бадалян сказала, что хотя «Мой шаг» большинством голосов поддержал закон, она обеспокоена «радикальным» характером некоторых его положений. Бадалян также отказалась признать, что курение вызывает рак легких. Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян возразила, что, согласно исследованию министерства, 80% армян выступают за запрет курения в помещении.