Армения: избиратели придут на выборы на фоне инсценировки «Бархатной революции»

В эти выходные избиратели в Армении отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на первых выборах с момента победы «Бархатной революции» прошедшей весной, когда Никол Пашинян возглавил уличные протесты, приведшие к свержению правительства во главе с давно правившей страной Республиканской партией.

Республиканская партия едва дышит (согласно данным опросов, рейтинг ее поддержки среди населения не превышает 5 процентов), а возглавляемый Пашиняном альянс, как ожидается, получит на выборах абсолютное большинство голосов. Но, тем не менее, парламентская гонка была своего рода повторением произошедших весной драматических событий: гвоздем программы были стычки между Пашиняном и республиканцами, а остальным партиям приходилось довольствоваться ролью сторонних наблюдателей.

Ожидается, что в результате назначенных на 9 ноября выборов Пашинян впервые получит большинство в парламенте: хотя он занял пост премьера в мае, ему приходилось работать с парламентом, состоявшим в основном из сторонников прежнего режима. Из 105 депутатов в законодательном органе страны лишь девять человек являются союзниками Пашиняна.

Согласно результатам опросов общественного мнения, возглавляемый Пашиняном альянс «Мой шаг» должен получить около 70 процентов голосов. Хотя подобные опросы в Армении не отличаются особой точностью, аналитики считают, что премьер получит большинство. «Сложно сказать, будет ли это 60, 70 или 80 процентов», – сказала Анаит Ширинян, работающая в Ереване специалист британского аналитического центра Chatham House.

Предвыборная кампания длилась очень недолго – всего две недели, и самым заметным был «Мой шаг». Пашинян проводил агитационные мероприятия по всей стране, часто по нескольку в день, а в Ереване он даже лично общался с отдельными избирателями, пользуясь своей харизмой и широкой популярностью.

Однажды, проведя утро ходя по домам потенциальных избирателей в Аванском районе Еревана, он вернулся в офис на общественном транспорте. Стоя у задней двери и часто с трудом удерживая равновесия в двигавшемся рывками автобусе, он здоровался с входящими пассажирами и протягивал им агитационные материалы. Многие смущенно улыбались, не зная, что сказать своему премьеру, но один особо эмоциональный пенсионер, увидев Пашиняна, выпалил: «Да я за Вас убить готов!». «Пожалуйста, не надо», – ответил премьер-министр под улыбки и смех других пассажиров.

«Было бы неплохо, если бы его избрали, не так ли? – сказал этот пенсионер Eurasianet.org. – Я получаю 38 тысяч драмов (около 70 долларов) в месяц. […] В Армении есть все, кроме денег».

Затем он попытался завести разговор с премьером: «Господин Пашинян, можно задать Вам вопрос? Будет ли повышений пенсий?». Пашинян спросил его, сколько он получает, и сказал, что в этом году пенсии повысили 85 тысячам пенсионеров и что процесс будет продолжаться.

Пашинян сказал Eurasianet.org, что большинство избирателей заговаривают с ним о работе. «Моя позиция такова – нам нужно создавать рабочие места, – сказал он. – Дело не только в деньгах, но и в том, как они их зарабатывают и как это влияет на самооценку людей».

Рейтинг одобрения деятельности премьера остается высоким, хотя его блеск в глазах людей – особенно ереванской элиты – несколько померк, т.к. его действия становятся все более непредсказуемыми. Многих обеспокоила его все более агрессивная риторика, особенно в отношении республиканцев. На одном из предвыборных мероприятий он сказал, что собственными руками «взял бы за горло» и «бросил на землю» местных чиновников, попытавшихся заставить своих избирателей голосовать на Республиканскую партию. Он также заявлял, что силовые ведомства страны должны «заняться» его политическими оппонентами.

Миссия наблюдателей ЕС отметила в своем предвыборном докладе, что заявления Пашиняна «вызвали волну ненавистнических высказываний» в адрес республиканцев.

Но гораздо более агрессивную кампанию против Пашиняна развернули сами республиканцы, называя новое правительство слабым в вопросах национальной безопасности и слишком либеральным для отличающегося консерватизмом армянского общества. «Если вас беспокоит проблема деградации традиционных ценностей, голосуйте за» республиканцев, заявлялось на некоторых билбордах партии.

Во время транслировавшихся по государственному телевидению дебатов 5 декабря лидер Республиканской партии Виген Саргсян набросился на Пашиняна с обвинениями что тот лично вмешивался в уголовные дела против членов прежнего правительства. «Если бы я направлял ход уголовных дел, 90 процентов Республиканской партии были бы за решеткой, включая Вас», – выпалил в ответ Пашинян. (Через два дня после этих дебатов суд вынес постановление поместить под стражу Роберта Кочаряна, находящегося под следствием по обвинениям, связанным с закончившимся жертвами нападением представителей силовых структур на участников уличных манифестаций).

«Как минимум в социальных сетях наблюдается некоторый рост скептического отношения к правительству Пашиняна, в том числе со стороны тех, кого ввели в заблуждение фейковые новости, распространяемые республиканцами и связанными с ними СМИ, а также со стороны независимо мыслящих людей, видящих объективные недостатки в работе правительства Пашиняна, – сказала Eurasianet.org Анаит Ширинян из Chatham House. С обеих сторон «наблюдается откат к жестким высказываниям», добавила она.

В некоторых случаях это сыграло на руку Паниняну и его альянсу «Мой шаг». Большая часть населения ненавидит республиканцев, и их участие в гонке делало их удобной мишенью для Пашиняна, отметил Александр Искандарян, глава Института Кавказа, базирующегося в Ереване аналитического центра. «Им на руку иметь врага», – сказал он Eurasianet.org.

Предвыборная кампания Республиканской партии не отличалась особой энергичностью: члены партии организовали всего несколько публичных мероприятий. Армен Ашотян, высокопоставленный член и руководитель предвыборной кампании партии, возложил вину за это на Пашиняна. «Нашим кандидатам очень трудно вести агитацию из-за невероятного давления со стороны государственных учреждений, включая спецслужбы, полицию и т.д.», – сказал он Eurasianet.org.

«Здесь можно провести параллели с положением христиан во времена Древнего Рима, т.к. многие наши сторонники вынуждены собираться в тайне, как христиане в катакомбах, – сказал Ашотян. – И мы подаем друг другу определенный сигнал – наш девиз «мтаог», что означает «я обеспокоен». Как в древние времена, когда христиане сообщали друг другу о своей приверженности вере, рисуя рыбу, наши члены говорят друг другу «мтаог», чтобы продемонстрировать свои политические взгляды».

Но, в отличие от первых христиан, лучшие времена республиканцев, судя по всему, позади, и Ашотян признал, что даже третье место на выборах можно будет считать успехом. «Лучше потерпеть поражение стоя, чем проиграть на коленях», – сказал он.

Действительно, все партии приняли за данность то, что победа будет за «Моим шагом», и реальная борьба идет только за второе и третье места. Больше всего шансов прийти к финишу вторыми у партии «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна, обладающей верными сторонниками среди бедных и проживающих в провинции граждан страны.

Царукян арендовал самое крупное помещение для мероприятий в стране для прошедшей 5 декабря предвыборной акции. Все опрошенные Eurasianet.org гости акции сказали, что поддерживают премьера и свержение республиканцев. Один из них, 60-летний Вартан Галусян, сообщил, что на последних парламентских выборах в 2017 году голосовал за «Процветающую Армению», а в этот раз пока не определился, отдать ли голос опять за нее или за «Мой шаг». По его словам, его решение основано на том, что Пашинян и Царукян являются лидерами, наиболее способными противостоять западным державам, которые могут попытаться заставить Армению занять более терпимую позицию в отношении геев. «Сколько народов исчезли с лица Земли? А мы выжили благодаря нашему менталитету», – сказал он Eurasianet.org.

Еще один гость, Саркис Езикян, сказал, что раньше поддерживал Пашиняна, но этим летом разочаровался в нем, когда премьер пошел на компромисс в вопросе о частных пенсионных фондах. «Полгода назад я ему верил, но понемногу начинаю чувствовать, что у него слова расходятся с делом», – сказал Езикян Eurasianet.org.

Стратегическое голосование

По прогнозам аналитиков, за третье место на выборах поборются республиканцы и партия «Просвещенная Армения», входящая в блок Пашиняна в парламенте, но решившая участвовать в выборах отдельно от него. Учитывая близкие союзнические отношения «Просвещенной Армении» с премьером, за нее могут проголосовать либералы, которых смущают наиболее крайние шаги Пашиняна, или те, кто хочет обеспечить премьеру максимальное влияние в парламенте.

Согласно конституции страны, треть мест в законодательном органе отводится оппозиции, т.е. если за «Мой шаг» Пашиняна проголосуют больше двух третей избирателей, излишек голосов будет перераспределен между прочими партиями. Конституцией также предписывается, что в парламенте должны быть представлены как минимум три партии или блока, так что даже если занявшие второе и третье места объединения не наберут необходимого процента голосов, они все равно пройдут в парламент. Это побудило некоторых избирателей подойти к делу «стратегически»: часть сторонников Пашиняна будет голосовать за другие партии, чтобы не дать республиканцам пробиться в парламент.

На предвыборном мероприятии «Просвещенной Армении» в центре Еревана 63-летний Мартун Мкртчян сказал, что проголосует за эту партию, чтобы поддержать Пашиняна. «Они – как два крыла, – сказал он. – Таким образом у них будет больший вес в парламенте».

По словам аналитика Александра Искандаряна, он за то, чтобы третье место заняли республиканцы, т.к. они являют собой единственную реальную оппозицию Пашиняну и «Моему шагу». «Без республиканцев наш законодательный орган будет напоминать назарбаевский или российский», – сказал он, имея в виду то, что в последних двух автократических системах оппозиция присутствует только для ширмы. – Но пока все-таки не азербайджанский».